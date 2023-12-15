አዲስ ርዕስ፡ በክሎቪስ ውስጥ በማንጅ የተበከሉ ኮዮቴስ ላይ ስጋቶች ያድጋሉ።

ማጠቃለያ፡ አንድ ሚስጥራዊ እንስሳ በክሎቪስ፣ ካሊፎርኒያ ውስጥ የአንድን ሰው ዶሮዎች እንደሚያሸብር የሚገልጹ ዘገባዎች፣ ቹፓካብራ ስለተባለው አፈታሪካዊ ፍጡር ግምቶች ብቅ አሉ። ይሁን እንጂ ባለሙያዎች እንስሳው በከባድ ማንጋ የሚሠቃይ ትንሽ ኮዮት እንደሆነ ለይተው አውቀዋል. የደቡባዊ ካሊፎርኒያ የዱር አራዊት እንክብካቤ ጤናማ የበሽታ መከላከያ ስርአቶች ያላቸው ኮዮቴስ አብዛኛውን ጊዜ ማንጅን መዋጋት እንደሚችሉ ይናገራል። የካሊፎርኒያ የአሳ እና የዱር አራዊት ዲፓርትመንት ወደነዚህ እንስሳት መቅረብ እንደሌለበት ያስጠነቅቃል, የዱር እንስሳትን የዱር እንስሳት ማቆየት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል. የአካባቢው የእንስሳት አድን ድርጅቶች በቫይረሱ የተጠቁትን እንስሳዎች ለመያዝ እና ለማከም እርምጃ እየወሰዱ ሲሆን ይህም ስቃዩን ለማቃለል እና ህብረተሰቡን ስለ ማንጅ ህክምና እና መከላከል ለማስተማር ነው ። በመካከለኛው ሸለቆ ውስጥ በሚገኙ ኮዮትስ ውስጥ ያለው የማንግ መስፋፋት አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል፣ ባለሥልጣናቱም ነዋሪዎቹ በበሽታው የተጠቁ እንስሳት መመልከታቸውን እንዲጠቁሙ አሳስበዋል።
በክሎቪስ ውስጥ በማንጅ የተበከሉ ኮዮቴስ ስጋት ተፈጠረ
በቅርብ ቀናት ውስጥ የክሎቪስ፣ ካሊፎርኒያ ነዋሪዎች በአካባቢው የዶሮ እርባታ ላይ ከፍተኛ ውድመት በሚያደርስ ሚስጥራዊ ፍጡር ተቸግረዋል። አንዳንድ የማህበረሰቡ አባላት ይህ ምናልባት ደም የሚጠጣ አፈታሪካዊ ፍጡር የሆነው ቹፓካብራ ሊሆን ይችላል ብለው ይገምታሉ። ይሁን እንጂ ባለሙያዎች በጥያቄ ውስጥ ያለውን የእንስሳት እውነተኛ ተፈጥሮ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል - ይህ ትንሽ ኮዮቴት በከባድ የመንጋ ችግር ውስጥ ነው.
ማንጌ በእንስሳቱ ላይ በሚኖሩ ጥገኛ ተሕዋስያን የሚመጣ በሽታ ሲሆን ቀስ በቀስ በንክሻ እና በሌሎች መንገዶች ፀጉር እንዲጠፋ ያደርጋል። የካሊፎርኒያ የአሳ እና የዱር አራዊት ዲፓርትመንት የህዝብ መረጃ ኦፊሰር የሆኑት ፒተር ቲራ በበሽታው የተያዘው እንስሳ በቀላሉ የማይታይ እና ከፍተኛ ጭንቀት ያጋጥመዋል። ይህ የተለየ ኮዮት በሽታ የመከላከል አቅሙ የተዳከመ ስለሚመስል ሰውነቱን ለሚሸፍነው ከባድ ማንጋ የተጋለጠ ነው።
ባለሥልጣናት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል እና የዱር አራዊትን፣ የተበከሉትን ኮዮዎች ጨምሮ ወደ ዱር አራዊት መቅረብን ተስፋ ያደርጋሉ። ግቡ የእነዚህን ፍጥረታት ተፈጥሯዊ ባህሪያት መጠበቅ እና በሰዎች እና በዱር አራዊት መካከል ግጭቶችን መከላከል ነው. እንደ ፒንኪ ፓውስ ፍለጋ እና ማዳን ያሉ የአካባቢ እንስሳት አድን ድርጅቶች፣ የተጎዳውን ኮዮት ለመያዝ እና ለማከም ቅድሚያውን ወስደዋል። የድርጅቱ መስራች Krystle Woodward ተገቢውን ህክምና ማረጋገጥ እና የእንስሳትን እድገት መከታተል አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
በካሊፎርኒያ የሚገኘው የመካከለኛው ቫሊ ክልል በማንጅ የተበከሉ ኮዮቴሎች እያደገ ከመጣው ችግር ጋር ሲታገል ቆይቷል። የዚህ ሁኔታ መስፋፋት ነዋሪዎቹ በበሽታው የተያዙ እንስሳትን ሲመለከቱ በካሊፎርኒያ የአሳ እና የዱር አራዊት ክፍል ፍሬስኖ ቢሮ በ(559) 243-4005 እንዲያሳውቁ አሳስበዋል።
የእነዚህን እንስሳት ስቃይ መፍታት እና ህብረተሰቡን ስለ መንጋ ህክምና እና መከላከል ማስተማር አስፈላጊ ነው ። ማንኛውም ፍጡር ጤናማ እና ህመም የሌለበት ህይወት የመኖር እድል ይገባዋል።