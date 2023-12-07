ወላጆች ሴት ልጅ ከትራንስጀንደር ተማሪ ጋር አልጋ ከተጋራች በኋላ ከት/ቤት ዲስትሪክት ግልጽነትን ጠይቀዋል።

በኮሎራዶ ያሉ ወላጆች የአስራ አንድ አመት ሴት ልጃቸው ሳያውቁ ከትራንስጀንደር ተማሪ ጋር አልጋ እንድትጋባ ተመድባለች በሚል ከትምህርት ዲስትሪክት ዲስትሪክት ጭንቀታቸውን ገልጸው ግልጽነትን ጠይቀዋል። ወላጆቹ ጆ እና ሴሬና ዋይልስ ጉዳዩን ያወቁት ሴት ልጃቸው በአንድ ሌሊት የትምህርት ጉዞ ላይ ካስታወቃቸው በኋላ ነው። በምላሹ፣ የክርስቲያን የህግ ቡድን፣ Alliance Defending Freedom (ADF)፣ ፖሊሲያቸው የወላጅ መብቶችን እና የተማሪን ግላዊነት የሚጥስ ነው በማለት ለጄፈርሰን ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የጥያቄ ደብዳቤ ልኳል።
በኤዲኤፍ መሰረት፣ ዲስትሪክቱ ለወላጆች ወይም ሴት ልጃቸው እንደ ሴት ልጅ ከሚለይ ባዮሎጂካዊ ወንድ ጋር ስለ ክፍል መጋራት ዝግጅት ማሳወቅ አልቻለም። ልጅቷ በሁኔታው አለመመቸቷን በመግለጽ እናቷ ጣልቃ እንድትገባ አነሳሳት። ሆኖም ሴት ልጃቸው ወደ ሌላ ክፍል እንዲዛወር ለማድረግ ብዙ ጥያቄዎችን እና የወላጆችን ተሳትፎ ወስዷል። ዲስትሪክቱ የክፍል ለውጥ የተደረገበትን ምክንያት እንዲዋሹ ዲስትሪክቱ መመሪያ መስጠቱን የገለፀው የዲስትሪክቱ የሥርዓተ-ፆታ ማንነትን መሰረት አድርጎ ተማሪዎችን ማከፋፈሉን እና ይህንን መረጃ ከሌሎች ወላጆች እና ተማሪዎች በመደበቅ ነው።
ክስተቱ በትምህርት ቤቶች ውስጥ በትራንስጀንደር ፖሊሲዎች ዙሪያ እየተካሄደ ስላለው ክርክር ብርሃን ፈነጠቀ። አንዳንዶች የልጆቻቸውን ትምህርት እና ግላዊነት በተመለከተ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ የወላጅ መብቶች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ብለው ይከራከራሉ። የADF ከፍተኛ አማካሪ ኬቴ አንደርሰን ትምህርት ቤቶች ለልጆቻቸው ጥቅም ሲባል በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ለወላጆች ትክክለኛ መረጃ የመስጠትን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።
በመላ አገሪቱ የሚገኙ የትምህርት ቤቶች ትራንስጀንደር ተማሪዎችን እና መብቶቻቸውን በሚመለከት ውዝግቦች እና ህጋዊ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። የጄፈርሰን ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለጥያቄው ደብዳቤ እና በወላጆች ለተነሱት ስጋቶች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ለማየት ይቀራል። በትምህርት ቤቶች እና በወላጆች መካከል ግልጽነት እና ግልጽ ውይይት እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት እና የጋራ መግባባት ለመፍጠር ቁልፍ ሊሆኑ ይችላሉ።