Chompiን በማስተዋወቅ ላይ፡ የሙዚቃ ጀብዱ ይጠብቃል!

ወደ አስማታዊው የድምፅ ንድፍ ዓለም ለመጓዝ ዝግጁ ነዎት? ስሜትህን እንደሚማርክ እርግጠኛ የሆነውን ቾምፒን ተገናኝ። ከ$599 ከፍተኛ ዋጋ ጋር ሊመጣ ቢችልም ቾምፒ እንደሌላው ልዩ እና አስደሳች የሙዚቃ ተሞክሮ ያቀርባል።
በአስተማሪዎች፣ ሙዚቀኞች፣ የማህበረሰብ አጋሮች፣ ግራፊክስ እና የድምጽ ዲዛይነሮች ጨምሮ ጎበዝ በሆኑ ግለሰቦች ቡድን የተፈጠረ Chompi የፍቅር ጉልበት ነው። ልምድ ያካበቱ ሙዚቀኞችም ይሁኑ የሶኒክ ጉዞዎን ገና ሲጀምሩ ይህ መሳሪያ በፍጥነት አዲሱ ተወዳጅ ጓደኛዎ ይሆናል።
Chompi አራት የተለያዩ የአሠራር ዘዴዎችን ይይዛል ፣ እያንዳንዱም የተለያዩ ባህሪዎችን ያቀርባል። ከፊርማው CHHOMPI ሁነታ፣ የእርስዎን ፈጠራ በሚያነቃቃ ልዩ የድምፅ ዲዛይን ሞተር፣ እስከ JAMMI ሁነታ፣ ለ Chompi ዋና ተግባራት የኦፕሬሽኖች መሰረት የሆነው ይህ መሳሪያ ሁለገብነት እና ተለዋዋጭነትን ይሰጣል።
በCHOMPI ሁነታ፣ ከአካባቢያችሁ ድምጾችን ለማንሳት ወይም የምትወዷቸውን የውጭ ምንጮች በስቲሪዮ መስመር ግብአት ለመጠቀም የቦርድ ማይክራፎን ስትጠቀሙ ምናብዎ ይሮጥ። JAMMI ሁነታ አንድ ነጠላ ናሙና በ chromatically እንዲጫወቱ ይፈቅድልዎታል ፣ ይህም ወደ looper ውስጥ ሊከናወኑ የሚችሉ አስደሳች ዜማዎችን እና ሽፋኖችን ይፈጥራል።
በCUBBI ሁነታ፣ የፐርከሲንግ ናሙናዎችን ለመስራት ወይም እንደገና ለማንሳት እና ቀለበቶችን ለማከማቸት ፍጹም የሆነ 24 ነጠላ ናሙናዎችን ያገኛሉ። እና የውጪ የሲንዝ ድምፆችን የምትመኝ ከሆነ፣ MIDI ሁነታ የውስጣዊ ናሙና ሞተሩን በMIDI መቆጣጠሪያ በኩል ለውጫዊ ውህድ ድምጽ እንድትቀይሩ ያስችልዎታል፣ ይህም ለፈጠራ ማለቂያ የሌላቸውን እድሎች ይሰጣል።
ለ Chompi የኪክስታርተር ዘመቻ አብቅቶ ሊሆን ቢችልም፣ አይጨነቁ! አሁንም የእራስዎን Chompi ደህንነት ለመጠበቅ የተጠባባቂ ዝርዝሩን መቀላቀል እና የማይረሱትን የሙዚቃ ጀብዱ መጀመር ይችላሉ።
ስለዚህ የድምፅ ንድፍ ጥልቀትን ለመመርመር ዝግጁ ነዎት? Chompi የመንገዱን እያንዳንዱን እርምጃ ሊመራህ እዚህ መጥቷል፣ አዲስ የሶኒክ እድሎችን ለመክፈት እና የውስጣችሁን ሙዚቀኛ ጥበብን ለቀቅ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Chompi ምን ያህል ያስከፍላል?
Chompi ዋጋው 599 ዶላር ነው።
2. ለሙዚቃ አዲስ ከሆንኩ Chompi መጠቀም እችላለሁ?
በፍፁም! Chompi የተነደፈው ለሁለቱም ልምድ ላላቸው ሙዚቀኞች እና ለጀማሪዎች የሶኒክ ጉዟቸውን ለመጀመር ነው።
3. በ Chompi ውስጥ የተለያዩ የአሠራር ዘዴዎች ምንድ ናቸው?
Chompi አራት የአሠራር ዘዴዎችን ያቀርባል፡ CHHOMPI ሁነታ፣ JAMMI ሁነታ፣ የCUBBI ሁነታ እና MIDI ሁነታ። እያንዳንዱ ሁነታ ለፈጠራ መግለጫ ልዩ ባህሪያትን እና እድሎችን ያቀርባል.
4. የራሴን Chompi እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
ለ Chompi የኪክስታርተር ዘመቻ ቢያበቃም የራስዎን Chompi ደህንነት ለመጠበቅ አሁንም የተጠባባቂ ዝርዝሩን መቀላቀል ይችላሉ። ለመመዝገብ እና በተገኝነት ላይ እንደተዘመኑ ለመቆየት [የድር ጣቢያ አገናኝን ያስገቡ] ይጎብኙ።
5. ከ Chompi ጋር ውጫዊ የሲንሽ ድምፆችን መጠቀም እችላለሁ?
አዎ! የ Chompi's MIDI ሁነታ MIDI መቆጣጠሪያን በመጠቀም የውስጥ ናሙና ሞተሩን ወደ ውጫዊ የሲንዝ ድምጽ እንዲቀይሩ ይፈቅድልዎታል፣ ይህም በሙዚቃ አሰራርዎ ውስጥ የበለጠ ሁለገብነት ይሰጥዎታል።