ወሳኝ የአሜሪካ መሠረተ ልማት ላይ ያነጣጠሩ የቻይና ጠላፊዎች

ከህዝባዊ ነፃ አውጪ ጦር (PLA) ጋር የተቆራኙ የቻይና ጠላፊዎች የኃይል እና የውሃ መገልገያዎችን ፣ የግንኙነት ስርዓቶችን እና የመጓጓዣ አውታሮችን ጨምሮ የአሜሪካን መሠረተ ልማት ላይ ያነጣጠሩ ናቸው ሲሉ የአሜሪካ ባለስልጣናት እና የኢንዱስትሪ ደህንነት ባለሙያዎች ተናግረዋል ። ባለፈው አመት እነዚህ ሰርጎ ገቦች በፓስፊክ ውቅያኖስ ውስጥ የአሜሪካ-ቻይና ግጭት ሲፈጠር የማደናቀፍ ወይም ሁከት ለመፍጠር በማሰብ ወደ ሁለት ደርዘን የሚጠጉ ወሳኝ አካላትን የኮምፒዩተር ሲስተም ሰርጎ ገብተዋል።
የእነዚህ የሳይበር ጥቃቶች ሰለባዎች በሃዋይ ውስጥ የውሃ መገልገያ, ዋና የዌስት ኮስት ወደብ, ቢያንስ አንድ ዘይት እና ጋዝ ቧንቧ እና ሌላው ቀርቶ የቴክሳስ የኃይል ፍርግርግ ኦፕሬተርን ያካትታሉ. የቻይና ወታደሮች ለእነዚህ ዒላማዎች ያላቸው ፍላጎት በታይዋን ላይ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ወታደሮችን እና ቁሳቁሶችን ወደ ፓስፊክ ክልል ለማጓጓዝ የዩኤስ ጥረቶች እንዲወሳሰቡ ይፈልጋሉ.
ምንም እንኳን የትኛውም ጣልቃገብነት ወሳኝ በሆኑ መሠረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ባይኖረውም, የቻይና ጠላፊዎች የእነዚህን አካላት ስርዓቶች መጣስ ችለዋል. ስልቶቻቸው እንደ የቤት ወይም የቢሮ ራውተሮች ያሉ ጎጂ መሳሪያዎችን በመጠቀም ትራካቸውን ለመሸፈን እና ለወደፊት ተደራሽነት የሰራተኛ ምስክርነቶችን ለመስረቅ ያካትታል። የጠላፊዎች የመጨረሻ ግብ በመሠረተ ልማት ውስጥ ሳይታወቅ መቆየት, መረጃን መሰብሰብ እና ለወደፊቱ ሊከሰቱ ለሚችሉ የሳይበር ጥቃቶች መዘጋጀት ነው.
የዩኤስ የአገር ውስጥ ደህንነት የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ (ሲአይኤስኤ) የእነዚህን የሳይበር ጥቃቶች አስፈላጊነት አምኗል። የ CISA ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ብራንደን ዌልስ “ቻይናውያን ወሳኝ መሠረተ ልማቶችን ለመጣስ የሚሞክሩት በከፊል ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ያን ወሳኝ መሠረተ ልማት ለማደናቀፍ ወይም ለማጥፋት ራሳቸውን ቀድመው በመያዝ ነው” ሲሉ ከቻይና ቀዳሚ የሳይበር ተግባራት በዋናነት ያተኮሩ መሆናቸውን አመልክተዋል። በፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ስለላ.
ቮልት ቲፎን በመባል የሚታወቀው ይህ ቀጣይነት ያለው የሳይበር ዘመቻ በአሜሪካ ብሄራዊ ደህንነት ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። የቻይና ተዋጊ ጄቶች የዩናይትድ ስቴትስ የስለላ አውሮፕላኖች በፓስፊክ ውቅያኖስ አካባቢ እየጨመሩ ቢሄዱም የቻይና የጦር አዛዦች ከአንድ አመት በላይ ከአሜሪካ አቻዎቻቸው ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበሩም። በቅርቡ ነበር ፕሬዝዳንት ባይደን እና የቻይናው ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ የመገናኛ መስመሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ የተስማሙት።
በዩናይትድ ስቴትስ እና በቻይና መካከል ያለው አለመግባባት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለአሜሪካ መንግስት እና ወሳኝ የመሠረተ ልማት ኦፕሬተሮች የሳይበር ደህንነት እርምጃዎችን ማሳደግ እና ከሳይበር አደጋዎች መከላከል አስፈላጊ ነው። ንቁነት፣ ትብብር እና የላቀ የደህንነት ቴክኖሎጂዎች በመንግስት የሚደገፉ ተዋናዮች ቀጣይ እና ወደፊት የሚደረጉ ጥቃቶችን ለመከላከል አስፈላጊ ናቸው።