ታዳጊ በ17 ፒኤችዲ አግኝቷል እና የወደፊት ትውልዶችን በSTEAM ውስጥ ያበረታታል።

በአስደናቂ ስኬት፣ የቺካጎ ታዳጊ ዶርቲ ቲልማን በቅርቡ በ17 አመቷ የዶክትሬት ዲግሪ አግኝታለች፣ ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በተቀናጀ ባህሪ ጤና የዶክትሬት ዲግሪዋን አግኝታለች። እኩዮቿ ለኮሌጆች በማመልከት በተጠመዱበት ወቅት ቲልማን የሁለተኛ ደረጃ ዲፕሎማዋን፣ የመጀመሪያ ዲግሪዋን እና ሁለት ሁለተኛ ዲግሪዎችን አግኝታለች። ሆኖም የመጨረሻ ምኞቷ ዲግሪዎችን መሰብሰብ ሳይሆን መጪው ትውልድ ትልቅ ህልም የሚይዝበትን ሁኔታ መፍጠር ነው።
ይህንን ተልዕኮ ለመወጣት ቲልማን ለሳይንስ፣ ለቴክኖሎጂ፣ ለኢንጂነሪንግ፣ ለኪነጥበብ እና ለሂሳብ የሚቆመውን ዶሮቲ ዣኒየስ ስቴም አመራር ተቋም አቋቋመ። ከራሷ ልምድ በተለየ፣ በኪነጥበብ እና በSTEM ፕሮግራሞች መካከል መምረጥ ካለባት፣ ቲልማን ሁለቱንም ዘርፎች በማዋሃድ ያምናል። እሷ የቀኝ አንጎል እና የግራ አንጎል አብረው የመስራትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥታለች ፣ እሷም ኢንስቲትዩቷን የሚለየው እሱ መሆኑን አጥብቃ ትናገራለች። ጥራት ያለው ሥርዓተ-ትምህርት ከብዛት አስፈላጊነት እንደሚበልጥ በማመን ለእሷ ቁልፍ ትኩረት ነው።
ኢንስቲትዩቱ ዓመቱን ሙሉ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እና ውጥኖችን ሲያካሂድ፣ ዋና ፕሮግራሙ ወጣት ግለሰቦችን ለማብቃት የተነደፈ የበጋ ካምፕ ነው። ብዙዎቹ የቲልማን ካምፖች የእርሷን የአማካሪነት ተፅእኖ በማሳየት የራሳቸውን ንግድ ለመጀመር ቀጥለዋል።
የ14 ዓመቷ ትሪዲያ ዴቪስ በካምፕ ውስጥ ላደረገችው ድጋፍ ምስጋናዋን ገልጻለች። በፕሮግራሙ አማካኝነት ሙዚቃን መፍጠር፣ ድብደባዎችን ማዳበር እና የአጻጻፍ ብቃቶቿን ማሳደግ ተምራለች። ዴቪስ ልምዷ የራሷን ህልሞች ለመከታተል በሚያስደንቅ ሁኔታ አጋዥ ሆኖ አግኝታታል።
ቲልማን ምንም እንኳን አስደናቂ ስኬቶቿ ቢኖሩም በትልቁ ህልም ለማድረግ ባላት ቁርጠኝነት ጸንታ ትኖራለች። ግባቸውን ከግብ ለማድረስ ምንም ነገር ሊከለክላቸው እንደማይችል በማረጋገጥ ግለሰቦች የማይናወጥ በራስ መተማመንን እንዲያዳብሩ ታበረታታለች።
የቲልማን አስደናቂ ጉዞ እና ትውልዶችን ለማብቃት ያሳየችው ቁርጠኝነት የትምህርት እና የአማካሪነት የለውጥ ሃይል ምስክር ሆኖ ያገለግላል። በእሷ ተቋም አማካኝነት ወጣት ተሰጥኦዎችን ከማዳበር ባለፈ ሌሎች ከገደብ በላይ እንዲገፉ እና ያለ ወሰን እንዲያልሙ እያነሳሳች ነው።