የፔርች ማጥመድ በባህር ኃይል ፓይር፡ በሚቺጋን ሀይቅ ላይ የተሳካ የሳምንት መጨረሻ

አዲስ ታጋኒ እና አባቱ በቅርቡ ወደ ባህር ሃይል ፒየር ባደረጉት የዓሣ ማጥመጃ ጉብኝት ጥሩ የሳምንት መጨረሻ አሳልፈዋል። ሁለቱ ቅዳሜ ጠዋት 19 ፔርች እና እሁድ ጠዋት ተጨማሪ 16 ቱን ለመያዝ ችለዋል። የፔሩ አማካኝ መጠን 10 ኢንች አካባቢ ነበር፣ ትልቁ መለካት በሚያስደንቅ 13 ኢንች። ሁሉም ዓሦች ትንንሾችን እንደ ማጥመጃ ተጠቅመዋል።
ታጋኒ በጣም የተሳካላቸው መያዛቸው ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት የተከሰተ መሆኑን ገልጿል። ይሁን እንጂ ፀሀይ ስትወጣ አቀራረባቸውን አስተካክለው የቆሻሻ ማሰሪያዎችን ወደ ውሃው ውስጥ መጣል ነበረባቸው።
ዓሣ ማጥመዱ ፈጣን እና ቁጣ ላይሆን ቢችልም, የመጥመዱ ጥራት ግን ይህንኑ አስተካክሏል. “ትንሹ ሰው” ዴቪድ ፎክስ በጉዞው ላይ እንዲቀላቀላቸው በማድረግ ልምዱ የበለጠ ልዩ እንዲሆን ተደርጓል። ዴቪድ እድሜው ትንሽ ቢሆንም ጥሩ ጉጉት አሳይቷል እና በጉዞው ወቅት ሲያበረታቱት ከነበሩት የአካባቢው ሰዎች አንዳንድ ማራኪ የአሳ ማጥመጃ ቋንቋዎችን ተምሯል።
እነዚህ ፎቶዎች የዓሣ ማጥመጃውን ደስታ ብቻ ሳይሆን "ትንሹ ሰው" PFD (የሕይወት ጃኬት) ለብሰው የደህንነትን አስፈላጊነትም ይዘዋል. ቤተሰቦች ለደህንነታቸው ቅድሚያ ሲሰጡ አብረው ከቤት ውጭ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሲዝናኑ ማየት በጣም አስደሳች ነው።
የታጋኒ እና የአባቱ ስኬት በደቡብ ሚቺጋን ሀይቅ ውስጥ እየበለጸገ ላለው የፔርች ህዝብ እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል። ጉጉ ዓሣ አጥማጆች የዓሣ ማጥመድ ታሪኮቻቸውን ማካፈላቸውን ሲቀጥሉ፣ Navy Pier ለፐርች አሳ ማጥመድ ጀብዱዎች ዋና ቦታ እንደሆነ ግልጽ ይሆናል። ልምድ ያለው ዓሣ አጥማጅም ሆንክ ዘላቂ ትውስታዎችን ለመፍጠር የምትፈልግ ጀማሪ፣ በሚቺጋን ሀይቅ ውብ ውሃ ውስጥ መስመር ስለመጣል ልዩ ነገር አለ።