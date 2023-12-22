ኦፕሬሽን ኪድ ወደፊት ከልጆች ጋር በባህር ዳርቻ ኢምፓየር ደስታን እና ግንኙነትን ያመጣል

ኦፕሬሽን ኪድ ፎርዋርድ ከቻተም ካውንቲ የሸሪፍ ቢሮ ጋር በመተባበር በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በባህር ዳርቻ ኢምፓየር ውስጥ ባሉ 60 ልጆች ፊት ፈገግታዎችን አመጣ። የዚሁ ጅምር አካል ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ያሉት ህጻናት ለእያንዳንዳቸው 100 ዶላር እንደፈለጋቸው እንዲያወጡ ተሰጥቷቸዋል።
የዚህ ጥረት ተጽእኖ የልጆቹን የገና ምኞት ዝርዝሮችን ማሟላት ብቻ አልነበረም. በነዚህ ወጣት ግለሰቦች እና በህግ አስከባሪ ባለስልጣናት መካከል አወንታዊ ግንኙነቶችን ለመፍጠር ያለመ ነው። የኦፕሬሽን ኪድ ፎርዋርድ መስራች እና ፕሬዝዳንት ኒሻ ጁስቲኖ ብዙ ጊዜ ከፖሊስ ጋር ሲገናኙ የሚፈጠረውን አሉታዊ አመለካከት ማሸነፍ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
በግላቸው ጊዜያቸውን በፈቃደኝነት ለገበያ የሚወስዱ መኮንኖች ቁርጠኝነትን በመመልከት፣ ህፃናቱ የህግ አስከባሪ አካላት የተለየ ገጽታ አጋጥሟቸዋል። ይህ ቀላል ተግባር መኮንኖች ህግ አስከባሪዎች ብቻ ሳይሆኑ በማህበረሰባቸው ውስጥ ለውጥ ማምጣት የሚፈልጉ ተቆርቋሪ ግለሰቦች መሆናቸውን አሳይቷል።
ሸሪፍ ጆን ቲ ዊልቸር ለተቸገሩ ህጻናት መመለስ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ይህንን ሃሳብ አስተጋብተዋል። ለእነዚህ ህጻናት በበዓል ሰሞን የሚበረከቱት ልምድና ስጦታ በዋጋ ሊተመን የማይችል በመሆኑ በቀላሉ ሊወሰዱ እንደማይገባ አሳስበዋል።
ከግዢው ውድድር በኋላ፣ ልጆቹ እና ተወካዮች ወደ ሚካኤል ሲያመሩ፣ ፒዛ እየተዝናኑ በኪነጥበብ እና በእደ ጥበብ ስራዎች ላይ ሲሳተፉ ደስታው ቀጠለ። ይህ ተጨማሪ የመተሳሰሪያ ጊዜ ልጆቹ ከተወካዮቹ ጋር የበለጠ እንዲገናኙ አስችሏቸዋል, ይህም ቀደም ብሎ የተጀመሩትን አወንታዊ ግንኙነቶች ያጠናክራል.
ኦፕሬሽን ኪድ ፎርዋርድ ደስታን በማምጣት እና አዎንታዊ ግንዛቤዎችን በመፍጠር የተገኘው ስኬት በቀላሉ ሊገለጽ አይችልም። በእንደዚህ አይነት ተነሳሽነቶች የባህር ዳርቻው ኢምፓየር ልጆች የህግ አስከባሪ አካላትን መልካም ፈቃድ በራሳቸው ለመለማመድ እና በሕይወታቸው ላይ ዘላቂ ተጽእኖ የሚፈጥር ትርጉም ያለው ግንኙነት የመፍጠር እድል አላቸው።