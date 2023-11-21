አዲስ መጣጥፍ፡ ቪንቴጅ ናፍቆትን በሎሲ ፔዳል በቼዝ ብሊስ ይልቀቁ

በሙዚቃ መሳሪያ አለም ውስጥ፣ ያለፈውን የተበላሹ እና የሎ-ፋይ ድምጾችን የመቀበል ፍላጎት እያደገ ነው። እና መሳሪያዎን ወደ ወይን ናፍቆት ግዛት የሚያጓጉዙትን ፔዳሎችን በመስራት ባላቸው እውቀት ከሚታወቀው ከ Chase Bliss የበለጠ ማንም አይሰራም። የእነርሱ የቅርብ ጊዜ ፈጠራ የሆነው የሎሲ ፔዳል፣ ከጉድሄርትዝ፣ ከከፍተኛ ደረጃ ተሰኪ ፈጣሪ ከሚገርም የሎ-ፋይ የዘር ሐረግ ጋር አስደናቂ ትብብር ነው።
የሎሲ ፔዳል ልብ በLoss መቆጣጠሪያው ላይ ይገኛል፣ እሱም ሶስት ልዩ ሁነታዎችን ያቀርባል፣ እያንዳንዱም በድምፅ ላይ ልዩ ባህሪን ይጨምራል። የሚታወቀውን ዝቅተኛ የቢት ፍጥነት MP3 ንዝረት፣ የተራቆተውን ለትንሽ ቃና የመጨመቅ ድግግሞሾች፣ ወይም የPhase Jitter ብልጭታዎችን፣ ሎሲ ሸፍኖታል። እና በእነዚህ ሁነታዎች ውስጥ፣ ዕድሎቹ ማለቂያ የለሽ ናቸው፣ ይህም የሎስ እና ግሎባል ማዞሪያዎችን በመጠቀም ጥንካሬውን እና አጠቃላይ ውጤቱን እንዲያስተካክሉ ያስችልዎታል።
የፓኬቶች መቀየሪያ ሌላው የሎሲ ፔዳል ልዩ ባህሪ ነው። እሱን መተው የሎሲ ንፁህ ይዘት ይሰጥዎታል፣ ነገር ግን ፓኬት መጥፋትን ማንቃት ደካማ ሴሉላር ግንኙነትን የሚያስታውስ ማቋረጥን ያስተዋውቃል። በአማራጭ፣ ወደ ፓኬት ድገም መቀየር እነዚያን ክፍተቶች በቀዘቀዘ ኦዲዮ ይሞላል፣ ይህም የሲዲ መዝለልን የሚያስታውስ ነው። የእነዚህን መቆራረጦች ድግግሞሽ ለመቆጣጠር በቀላሉ የፍጥነት መቆጣጠሪያውን ያስተካክሉ።
የሎሲ ፔዳል አንድ አስደናቂ ገጽታ ራሱን የቻለ የፍሪዝ ተግባር ነው። ልክ እንደሌሎች ፔዳል፣ የመጨረሻውን የኦዲዮ ቅንጣቢ ላልተወሰነ ጊዜ ብቻ አይደግመውም። በምትኩ፣ በጊዜ ሂደት ይሻሻላል፣ ማስታወሻዎችን ይዘረጋል እና ሲጫወቱ ይለወጣል። ይህ የሚማርክ ድባብ ፓድ፣ ሰው አልባ አውሮፕላኖች እና ሁሌም የሚቀያየሩ የድምፅ ምስሎችን እንድትፈጥር ይፈቅድልሃል።
የተጣመረ እና የተጣራ ድምጽ ለማረጋገጥ የሎሲ ፔዳል የማጣሪያ እና የተገላቢጦሽ ክፍልንም ያቀርባል። እነዚህ ተጨማሪ ክፍሎች ሁሉንም ንጥረ ነገሮች ያለችግር አንድ ላይ ለማጣመር ይረዳሉ. በፔዳል ውስጥ ተደብቆ የጠፋው ውጤት ውስብስብ ዝርዝሮችን የሚያሳይ የመገደብ እና ራስ-ሰር ጥቅም ተግባር ሲሆን ይህም የሙዚቃ ቅኝት እንዳይጠፋ ይከላከላል።
በቪንቴጅ የድምፅ እይታዎች ውስጥ ለመጓዝ ለሚጓጉ የሎሲ ፔዳል በይፋዊው የቼዝ ብሊስ ድረ-ገጽ ብቻ ለመግዛት ይገኛል። በ$399 የሚሸጠው፣ እያንዳንዱ የፔዳል ግዢ በGoodhertz Lossy ፕለጊን ላይ ለጋስ የሆነ የ50% ቅናሽን ያካትታል፣ ይህም እንዲፈጠር ያነሳሳው፣ በተለምዶ ዋጋው በ79 ዶላር ነው።
በየጥ
1. የሎሲ ፔዳል ዝቅተኛ ጥራት ያለው MP3 ድምጽን ሊፈጥር ይችላል?
አዎ፣ የሎሲ ፔዳል ዝቅተኛ የቢት-ተመን MP3 የተለመደ ድምጽ የሚያቀርብ መደበኛ ሁነታን ያቀርባል፣ ይህም የ90ዎቹ መገባደጃ ዲጂታል ዘመን ትውስታዎችን ይመልሳል።
2. በሎሲ ፔዳል ላይ የፓኬቶች መቀየሪያ ዓላማ ምንድን ነው?
የፓኬት መቀየሪያ መጥፎ ሴሉላር ግኑኝነትን ወይም መዝለልን ሲዲ የሚያስታውስ የማቋረጥ ወይም የቀዘቀዘ ኦዲዮን ወደ ድምጽዎ እንዲያስተዋውቁ ይፈቅድልዎታል።
3. ፍሪዝ በሎሲ ፔዳል ላይ እንዴት ይሰራል?
የመጨረሻውን የኦዲዮ ቅጽበት ከሚደግሙት ባህላዊ ፔዳሎች በተለየ የፍሪዝ ተግባር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ይሄዳል፣ ማስታወሻዎችን በመዘርጋት እና የአካባቢ ንጣፎችን፣ ድሮኖችን እና የድምፅ አቀማመጦችን ይቀይራል።
4. የሎሲ ፔዳል የት መግዛት እችላለሁ?
የሎሲ ፔዳል በይፋዊው የ Chase Bliss ድህረ ገጽ ላይ ለግዢ ብቻ ይገኛል።
5. የሎሲ ፔዳል ሲገዙ በ Goodhertz Lossy ፕለጊን ላይ ቅናሽ አለ?
አዎ፣ የሎሲ ፔዳልን መግዛት በGoodhertz Lossy ፕለጊን ላይ የ50% ቅናሽ ይሰጥዎታል፣ ይህም በመደበኛነት በ$79 ነው።