የማጊ ቫሊ ዩናይትድ ሜቶዲስት ቤተክርስትያን ፓስተር የምዝበራ ክስ ቀረበበት

በአስደንጋጭ ሁኔታ፣ የማጊ ቫሊ ዩናይትድ ሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ፓስተር ኮል አልቲዘር በስርቆት ክስ ቀርቦበት እና የገንዘብ ማጭበርበር ክስ ቀርቦበታል። የቤተክርስቲያኑ ባለስልጣናት እና ነዋሪዎች ሀዘናቸውን ሲገልጹ የማጊ ሸለቆው ማህበረሰብ በዜናው እየተናጠ ነው።
በአልቲዘር ላይ የተከሰሰው ክስ አንድ ሰራተኛ የፈፀመውን ከባድ ወንጀል የሚያጠቃልል ሲሆን የተመዘበረው ገንዘብ በድምሩ 540 ዶላር ነው። ህብረተሰቡ ምንም አይነት የሃይማኖት አባልነት ሳይለይ ይህ ሁኔታ በጣም ያሳዝነዋል። በአቅራቢያው የሚገኘውን የአክስቴ ንብ በረከት ሱቅ የምትመራ ባርባራ ታይሰን፣ “ክርስቲያን እንደመሆኔ፣ ለማንኛውም ቤተ ክርስቲያን በመፈጠሩ በጣም አዝናለሁ።
የቤተክርስቲያኑ መሪዎች ዝርፊያው እንዴት እንደተከሰተ በዝርዝር ለመናገር መርጠዋል። ገንዘቡ ከተቆጠረ በኋላ ጠፍቶ በመገኘቱ ተጨማሪ ምርመራ አድርጓል። የማጊ ቫሊ ዩናይትድ ሜቶዲስት ቸርች የቦርድ ሰብሳቢ ኬን ብራውን፣ “ይህ የሚያበሳጭ ሁኔታ ነው” በማለት ጭንቀቱን ገልጿል።
የማጊ ቫሊ ፖሊስ በአሁኑ ጊዜ ጉዳዩን በማጣራት ላይ ሲሆን ተጨማሪ ክስ ሊመሰርትም ይችላል። ነገር ግን፣ የቤተ ክርስቲያን ባለሥልጣናት አልቲዘር ንፁህ ሆኖ እንደሚገኝ ተስፋ ያደርጋሉ። ብራውን እንዲህ ብሏል፣ “ይህ ሁሉ ሲነገር እና ሲደረግ፣ እንደ እውነቱ ከሆነ ኮል ምንም ጥፋተኛ አይደለም ብለን ተስፋ እናደርጋለን።
በክሱ ምክንያት የአልቲዘር ስም በቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ካለው ምልክት ተወግዷል. የመጨረሻው ደረጃው በዩናይትድ ሜቶዲስት ቤተክርስቲያን የምእራብ ሰሜን ካሮላይና ጉባኤ ጳጳስ የሚወሰንለት እስከ ታህሣሥ ድረስ በአስተዳደር ፈቃድ ላይ እንዲቆይ ተደርጓል።
በእሱ ላይ የተከሰሱ ውንጀላዎች ቢኖሩም, አልቲዘር ከባለሥልጣናት ጋር ሙሉ ትብብር እንዳለው እና ትኩረቱ በቤተክርስቲያኑ መልካም ስራ ላይ እንዲቆይ ፍላጎት እንዳለው ገልጿል. እንደ ቶሚ ላንደርስ ያሉ ነዋሪዎች የተሻለውን ውጤት ተስፋ በማድረግ ህብረተሰቡ ከሁኔታው እርግጠኛ አለመሆን ጋር እየተታገለ ነው። እሱ ካደረገው, መጥፎ ነገር ነው. ግን፣ ተስፋ እናደርጋለን፣ አላደረገም፣” አለ ላንድርስ።
ለአሁኑ፣ የማጊ ሸለቆ ማህበረሰብ እና የቤተክርስቲያን መሪዎች “ጥፋተኝነታቸው እስካልተረጋገጠ ድረስ ንፁሀን” የሚለውን መርህ በመያዝ፣ ለሁሉም አካላት የሚጠቅም ውሳኔ ላይ መድረስ እንደሚቻል ተስፋ በማድረግ ላይ ናቸው። ባርባራ ታይሰን በትክክል እንዳስቀመጠው፣ “ከዚህ በተሻለ መንገድ ሊፈታ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ።”