የመጀመሪያዎቹ ሰዎች፡ የመሬት ገጽታን እንዴት መቀየር የቋንቋ እድገት

የሳይንስ ሊቃውንት የመሬት አቀማመጥን መለወጥ በመጀመሪያዎቹ የሰው ቅድመ አያቶች ላይ ያለውን ተፅእኖ በመመርመር በሰው ልጅ ንግግር እና ቋንቋ እድገት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል። ኔቸር በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው በ Miocene ዘመን ጥቅጥቅ ያሉ ደኖች ወደ ክፍት ሜዳዎች ሲቀየሩ እነዚህ ጥንታዊ ሆሚኒዶች ድምፃቸውን ከአናባቢ-ተኮር ጥሪዎች ወደ ተነባቢ ጥሪዎች አስተካክለው ሊሆን ይችላል።
በመካከለኛው እና በኋለኛው ሚዮሴን ዘመን፣ የአየር ንብረት ለውጥ hominids በዛፎች ውስጥ ካለው የአርቦሪያል ህይወት ወደ መሬት ላይ ወደ ሰፊ የሳር ሜዳዎች እንዲሸጋገሩ አነሳሳው። በዚህ ተለዋዋጭ አካባቢ ቋንቋ እንዴት እንደተሻሻለ ለመረዳት የዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በደቡብ አፍሪካ ውስጥ እነዚህ hominids ይኖሩበት የነበረውን አካባቢ በማስመሰል ጥናት አካሂደዋል።
ጥናቱ ያተኮረው በሁለት ዓይነት የኦራንጉተኖች ጥሪዎች ላይ ነው፡- “የመሳም ጩኸት” እና “ግርምት”። "የመሳም ጩኸት" በተነባቢ ላይ የተመሰረተ ጥሪ ሲሆን "ግርምት" ደግሞ አናባቢ ላይ የተመሰረተ ጥሪ ነው። ድምጾቹን በክፍት መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ ላይ በማነፃፀር ተመራማሪዎቹ ተነባቢ-ተኮር ጥሪዎች አናባቢ-ተኮር ጥሪዎች ከሚደረጉት ጥሪዎች በጣም ርቀው እንደሚሄዱ ደርሰውበታል። ይህ hominids ወደ ክፍት ሜዳዎች ሲንቀሳቀሱ በግለሰቦች መካከል ያለው አካላዊ ርቀት እየጨመረ በሄደበት ጊዜ እነዚህን ትላልቅ ክፍተቶች ሊያስተካክል የሚችል የግንኙነት ዘዴ ያስፈልጋቸዋል ወደሚለው ጽንሰ-ሀሳብ አመራ።
የሚገርመው፣ ግኝቶቹ በዘመናዊ ቋንቋዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ተመራማሪዎቹ አብዛኞቹ ዘመናዊ ቋንቋዎች የተናባቢ-ወደ-አናባቢ ሬሾን እንደሚያሳዩ ጠቁመዋል፣ይህም ተነባቢዎች በክፍት ቦታዎች ላይ ውጤታማ የረጅም ርቀት ግንኙነት እንዲኖር አስፈላጊ ናቸው ከሚለው ሀሳብ ጋር ይስማማል። ጥናቱ አናባቢን መሰረት ያደረጉ ጥሪዎች ከ125 ሜትሮች ርቀት በኋላ የመስማት ችሎታቸው በእጅጉ የቀነሰ ሲሆን ተነባቢ-ተኮር ጥሪዎች ደግሞ ከ250 ሜትሮች በኋላ የመስማት ችሎታቸው መጠነኛ የቀነሰ መሆኑን ያሳያል።
ዘመናዊ ቋንቋ ከ Miocene ዘመን ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ የተሻሻለ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የመሬት አቀማመጥን መለወጥ በሰው ቋንቋ እድገት ውስጥ የተጫወተውን ቁልፍ ሚና ያሳያል። የመጀመርያዎቹ የሰው ቅድመ አያቶች ድምፃቸውን በማጣጣም በከፍተኛ ርቀት ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መገናኘት ችለዋል። ይህ ቀደምት የንግግር መስፋፋት ለሰዎች የቋንቋ እድገት ትልቅ ለውጥ አምጥቷል፣ ይህም ሆሞ ሳፒየንን ከሌሎች የሆሚኒድ ዝርያዎች የሚለዩ ውስብስብ የንግግር ቋንቋዎች እንዲፈጠሩ አድርጓል።
በአጠቃላይ፣ እነዚህ ግኝቶች ቅድመ አያቶቻችን ከተለዋዋጭ አካባቢያቸው ጋር እንዴት እንደተላመዱ እና ስለ ሰው ቋንቋ ዝግመተ ለውጥ ግልጽ ግንዛቤን ይሰጣሉ።