AntiFake: Deepfake Audioን የሚዋጋበት መሳሪያ

የተሳሳቱ መረጃዎች እና የውሸት ዜናዎች በተስፋፋበት ዘመን ተመራማሪዎች አንቲፋክን ፈጥረዋል፣ የጥልቅ ሀሰት ፈጠራዎች ድምጽን አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል ታስቦ የተሰራ ነው። ይህ አብዮታዊ መሳሪያ በኦዲዮ ቅጂዎች ላይ የተዛቡ መረጃዎችን በመስመር ላይ ከመታተማቸው በፊት በማስተዋወቅ በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ ዘዴዎች ሊደረጉ የሚችሉትን ብዝበዛ ይከለክላል። ጥልቅ የውሸት ኦዲዮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ሲመጣ እና ከፍተኛ አደጋዎችን ሲያመጣ፣ AntiFake እንደ አስፈላጊ ጥበቃ ብቅ ይላል።
በአስቀያሚ ሹራቦች አማካኝነት የፊት ለይቶ ማወቅን ማደብዘዝ በሚለው ጽንሰ-ሀሳብ በመነሳሳት በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጥልቅ ሀሰቶችን ለመከላከል የንግግር ውህደትን የሚጠቀም ዘዴ ቀርፀዋል. እነዚህ ተንኮል-አዘል ማጭበርበሮች የግለሰቦችን መግለጫዎች ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ከማድረግ ባለፈ የስልክ ማጭበርበሮችንም ያስችላሉ። በትክክል አንቲፋክ ተብሎ የተሰየመው ይህ ስርዓት በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም ላይ ከሚደርሱ የሳይበር ወንጀለኞች ጥቃት ነው።
እንደ ማጣሪያ ሆኖ የሚሰራ፣ AntiFake ከተቀዳ በኋላ ነገር ግን በመስመር ላይ ከመታተሙ በፊት በድምጽ ቅንጥቦች ላይ ስውር መስተጓጎሎችን ይጨምራል። ይህ ዘዴ ከ MIT ፎቶግራፎችን ለመጠበቅ ካለው አካሄድ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ስለዚህ፣ ምንም እንኳን ድምፁ በሰዎች ዘንድ በደንብ ሊረዳ የሚችል ቢሆንም፣ ከAntiFake-የተጠበቀ ቀረጻ የተገኘ ማንኛውም ጥልቅ ሀሰት ለመለየት በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀላል ይሆናል።
ከፕሮጀክቱ ፈጣሪዎች አንዱ የሆነው ኒንግ ዣንግ “የተቀዳውን የኦዲዮ ምልክት በመጠኑ እንለውጣለን ፣ በማጣመም ወይም በማዛባት በሰዎች አድማጮች ዘንድ የማይለወጥ ድምጽ እንዲሰማ እናደርጋለን ፣ ግን ከ AI ፍጹም የተለየ ነው። ተመራማሪዎቹ የፀረ ፋክ ማጣሪያን በፕሮጀክቱ ድረ-ገጽ ላይ ከመተግበሩ በፊት እና በኋላ የድምጽ ቅንጥቦችን ምሳሌዎችን ይሰጣሉ። ይህ የመነሻ ስሪት ተስፋ ሰጪ ቢሆንም፣ የተጠበቁ ክሊፖች በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ባለው ክፍት ቧንቧ አጠገብ ከተቀረጹት ዝቅተኛ ጥራት ያላቸው ቅጂዎች ጋር ስለሚመሳሰሉ አንዳንድ ገደቦች ያሉት ይመስላል።
ተመራማሪዎቹ ስርዓታቸውን በተሳካ ሁኔታ ከአምስቱ እጅግ በጣም የላቁ የንግግር ማጠናከሪያዎች ላይ ሞክረዋል። በአሁኑ ጊዜ አንቲፋክ አጫጭር የኦዲዮ ክሊፖችን ሊከላከል ይችላል ነገርግን ተመራማሪዎቹ መሳሪያው ውሎ አድሮ ረጅም ክሊፖችን ወይም ሙዚቃን እንኳን ለመጠበቅ አቅሙን ማስፋፋት እንዳለበት ያምናሉ። ሆኖም ግን, የ AI ስርዓቶች እንደዚህ አይነት የመከላከያ እርምጃዎችን ለማስወገድ መንገዶችን ለማግኘት የጊዜ ጉዳይ ብቻ ነው. የፕሮጀክቱ ምንጭ ኮድ በ GitHub ገጹ ላይ ይገኛል፣ ይህም ለተጨማሪ ፍለጋ እና ልማት የሚያበረታታ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
AntiFake ምንድን ነው?
አንቲፋክ የግለሰቦችን ድምጽ ለጥልቅ የውሸት ኦዲዮ ፈጠራዎች አላግባብ መጠቀምን ለመዋጋት በተመራማሪዎች የተሰራ ፈጠራ መሳሪያ ነው። የድምጽ መዛባትን በመተግበር መሳሪያው በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ ስርዓቶች ብዝበዛን ይከላከላል።
AntiFake እንዴት ነው የሚሰራው?
አንቲፋክ ከተያዙ በኋላ ግን በመስመር ላይ ከመታተማቸው በፊት በድምጽ ቀረጻ ላይ ስውር መስተጓጎሎችን የሚጨምር ማጣሪያ ሆኖ ያገለግላል። ምንም እንኳን እነዚህ መስተጓጎሎች በሰዎች ዘንድ የማይታወቁ ቢሆኑም፣ ጥልቅ የሆነ የድምጽ ፈጠራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ መለየት እንዲችሉ ያደርጋሉ።
AntiFake በአሁኑ ጊዜ ምን ገደቦች አሉት?
አንቲፋክ ተስፋ ቢያሳይም፣ የተጠበቁ የኦዲዮ ክሊፖች በአነስተኛ ምቹ ሁኔታዎች የተቀረጹ ቅጂዎችን የሚመስሉ የጥራት ገደቦችን ሊያሳዩ ይችላሉ። ሆኖም፣ እየተካሄደ ያለው ጥናት እነዚህን ውስንነቶች ለመፍታት እና ለማሸነፍ ያለመ ነው።
አንቲፋክ ረጅም የድምጽ ክሊፖችን ወይም ሙዚቃን ሊከላከል ይችላል?
አንቲፋክ በአሁኑ ጊዜ በአጫጭር የድምጽ ቅንጥቦች ላይ የሚያተኩር ቢሆንም፣ ተመራማሪዎቹ ረዘም ያሉ ክሊፖችን እና ሙዚቃን ወደፊት ለመጠበቅ መስፋፋቱን ይገምታሉ።
የAntiFake ምንጭ ኮድ የት ማግኘት እችላለሁ?
የፕሮጀክቱ ምንጭ ኮድ በ GitHub ገጽ ላይ ይገኛል፣ ትብብርን የሚያበረታታ፣ ፍለጋ እና ተጨማሪ የመሳሪያውን ልማት።