ኢፒክ ጨዋታዎች ጎግልን በፀረ-ትረስት ሙከራ ላይ አዳኝ ልማዶችን ይከሰዋል

በቅርቡ በተደረገ የጸረ እምነት ሙከራ የኤፒክ ጨዋታዎች ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ስዌኒ የቴክኖሎጅ ግዙፉን ጎግል አዳኝ የክፍያ ሥርዓቱን ለማስጠበቅ ጥላሸት የሚቀባ ዘዴዎችን እየተጠቀመ ነው ሲል ከሰዋል። ስዌኒ ለአንድሮይድ መተግበሪያ ገበያ ውድድርን ለማፈን የጎግልን ሚና በማሳየት ከሁለት ሰአት በላይ ምስክርነት ሰጥቷል። ይህ ሙከራ ጎግል በአሁኑ ጊዜ እየገጠመው ካለው 1.7 ትሪሊዮን ዶላር የቴክኖሎጂ ኢምፓየር ላይ ከፍተኛ ስጋት ከሚፈጥርባቸው ሁለት የፀረ-እምነት ጉዳዮች አንዱ ነው።
የጎግል ዋና ስራ አስፈፃሚ ሱንዳር ፒቻይ የኩባንያቸውን ፕሌይ ስቶርን ለማስኬድ ያለውን አሰራር ሲሟገቱ፣ ስዊኒ ግን የተለየ ምስል አሳይቷል። ጎግልን በተለያዩ የፋይናንስ ማበረታቻዎች ኢፒክ ጨዋታዎችን ከነሱ ጋር እንዳይወዳደር ለማሳመን የሞከረ ተንኮለኛ ሞኖፖሊስት ሲል ገልጿል። ስዊኒ እነዚህን ቅናሾች ውድቅ በማድረግ በመጨረሻ ኤፒክ ጨዋታዎችን በመምራት ታዋቂውን ፎርትኒት በራሱ ድህረ ገጽ ላይ ለቋል።
ነገር ግን በጎግል ማደናቀፍ እና የማስጠንቀቂያ ስክሪኖች ተጫዋቾቹ ጨዋታውን እንዳያወርዱ ባደረጋቸው የማስጠንቀቂያ ስክሪኖች ምክንያት ፎርትኒትን ለብቻ ማሰራጨቱ ፈታኝ ሆኗል። ስዊኒ የጎግል ድርጊት ለስኬታቸው እንቅፋት እንደሆነባቸው እና እነሱን እንደ አስፈሪ ባላጋራ እንደሚያሳያቸው አፅንዖት ሰጥቷል።
ምንም እንኳን መሰናክሎች ቢያጋጥሙትም፣ ኢፒክ ጨዋታዎች ፎርትኒትን በፕሌይ ስቶር ላይ በ2020 አውጥተው በተመሳሳይ ጊዜ “የፕሮጀክት ነፃነት” የተባለውን ስውር እቅድ እየተገበሩ ነው። ይህ እቅድ በመተግበሪያው ውስጥ አማራጭ የክፍያ አማራጭን ማስተዋወቅን ያካትታል፣ ይህም በሁለቱም ጎግል እና አፕል ወዲያውኑ ታግዷል። በምላሹ፣ Epic Games በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ለፍትሃዊ ውድድር እንደ ጦርነት በመቅረጽ የፀረ-እምነት ክሶችን አቅርቧል።
ይህ ሙከራ ለEpic Games ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የጨዋታ ገንቢዎች ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም ውጤቱ የGoogleን ሞኖፖሊቲክ አሰራር በአንድሮይድ መተግበሪያ ገበያ ላይ ስለሚወስን ነው። በቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች የሚጣሉ የኮሚሽን ዋጋዎች ፍትሃዊነት ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል, ይህም ውድድር እና ግልጽነት መጨመር አስፈላጊነትን ያሳያል.
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በEpic Games እና Google መካከል ያለው የፀረ-እምነት ሙከራ ስለ ምንድ ነው?
ሙከራው ጉግል የክፍያ ስርአቱን ለመጠበቅ አዳኝ ልማዶችን እንደሚሰራ እና በአንድሮይድ መተግበሪያ ገበያ ላይ ያለውን ውድድር እንደሚያደናቅፍ በEpic Games ላይ ያተኮረ ነው።
2. ጎግል እንዴት ኢፒክ ጨዋታዎችን አደናቀፈ?
በቲም ስዌኒ ምስክርነት መሰረት፣ ጎግል ተጫዋቾች ፎርትኒትን ከፕሌይ ስቶር ውጪ እንዳያወርዱ ለማድረግ የፋይናንስ ማበረታቻዎችን እና የማስጠንቀቂያ ስክሪንን ጨምሮ የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅሟል።
3. "የፕሮጀክት ነፃነት" ምንድን ነው?
“የፕሮጀክት ነፃነት” ጉግል እና አፕል የጣሉትን የኮሚሽን ክፍያዎች በማቋረጥ በፎርትኒት ውስጥ አማራጭ የክፍያ አማራጭን ለማስተዋወቅ የEpic Games ስውር እቅድን ይመለከታል።
4. ይህ ሙከራ በጨዋታ ኢንዱስትሪው ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
የጎግል ሞኖፖሊቲክ አሰራር ምን ያህል እንደሆነ ስለሚወስን እና በአንድሮይድ መተግበሪያ ገበያ ውስጥ ፍትሃዊ ውድድርን ስለሚያሳድግ የዚህ ሙከራ ውጤት በሁሉም የጨዋታ አዘጋጆች ላይ ጉልህ የሆነ እንድምታ ይኖረዋል።