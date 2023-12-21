የኡርሲድ ሜቶር ሻወር ሌሊቱን ሲያበራ ለአስደናቂ የስካይ ትርኢት ይዘጋጁ

ማጠቃለያ፡ የኡርሲድ ሜትሮ ሻወር አርብ ምሽት ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ገና ለገና ሰዓቱ ሲደርስ በሰማይ ላይ የሚያብረቀርቅ የሚቲዎር ዳንስ አስደናቂ ማሳያ ያቀርባል። ምንም እንኳን ተመልካቾች ከጨረቃ ብርሃን እና ከ2023 የመጨረሻው የሚቲዎር ሻወር ጋር መታገል ቢኖርባቸውም፣ አሁንም በሰዓት ከ10 በላይ ሚትሮርስ በሌሊት ሰማይ ላይ ሲንሸራሸሩ ሊጠብቁ ይችላሉ። ስለዚህ የሰለስቲያል ክስተት ማወቅ ያለብዎት ነገር ሁሉ ይኸውና
ብዙውን ጊዜ በበዓል ሰሞን የሚሸፈነው የኡርሲድ ሜትሮ ሻወር በበዓል መንፈስ ውስጥ ላሉት አስደናቂ የብርሃን ትዕይንት እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። እ.ኤ.አ. በ 8 ከተገኘው 1790 ፒ/ቱትል ኮሜት የመነጨው የኡርሲድ ሜትሮ ሻወር የሚከሰተው ምድር ኮሜትው የቀረውን ፍርስራሹን ስታልፍ ነው። የሚገርመው፣ የሜትሮ ሻወር ፍንዳታ ኮሜት ወደ ምድር ከቀረበባቸው ዓመታት ጋር የማይገናኝ ነው።
በዚህ አመት የኡርሲድ ሜትሮ ሻወር ከታህሳስ 17 እስከ 24 ድረስ ያለው ሲሆን ከፍተኛው አርብ ዲሴምበር 22 ሲሆን እስከ ቅዳሜ ዲሴምበር 23 መጀመሪያ ድረስ ይደርሳል። ምርጥ እይታዎችን ለማግኘት ከከተማ ርቀው መሄድ ይመከራል። መብራት፣ ጨለማ እና ከፍ ያለ ቦታ ያግኙ፣ እና በቀላሉ ወደ ኋላ ተደግፈው ዘና ይበሉ። እንደ ቴሌስኮፖች ወይም ቢኖክዮላስ ያሉ ተጨማሪ መሣሪያዎች አያስፈልጉም። በምትኩ በተቻለ መጠን ሰማዩን ይውሰዱ እና ዓይኖችዎ ከጨለማ ጋር እንዲላመዱ 30 ደቂቃ ያህል ይፍቀዱ።
የሰማይን እይታን ከፍ ለማድረግ ናሳ ጀርባዎ ላይ ተዘርግቶ እንዲተኛ ይጠቁማል። በጨለማ ውስጥ ከግማሽ ሰዓት በኋላ, ዓይኖችዎ ይጣጣማሉ, እና ትርኢቱ ይጀምራል. ከትንሽ ዕድል ጋር፣ ተመልካቾች በሰዓት ከአምስት እስከ 10 የሚተኮሩ ሚትሮዎችን ከሰማይ ጋር ሲጋጩ ማየት ይችላሉ።
ስለዚህ፣ የኡርሲድ ሜትሮ ሻወር ሌሊቱን ሲያደምቅ እና በበዓል ሰሞንዎ ላይ አስማትን ሲጨምር ለአስደናቂ የሰማይ ዝግጅት ተዘጋጁ። የተፈጥሮን ርችት ትርኢት ውበት ለመመስከር ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት!