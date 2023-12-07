በቅርቡ የወጣ ዘገባ እንደሚያመለክተው የኖርዲክ ሀገራት በፆታ እኩልነት አለምን መምራታቸውን ቀጥለዋል። በአለም ኢኮኖሚክ ፎረም (WEF) የታተመው የ2020 የአለም አቀፍ የስርዓተ-ፆታ ልዩነት ሪፖርት 153 ሀገራትን በተለያዩ ጉዳዮች ማለትም ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎን፣ የትምህርት እድልን፣ ጤናን እና ህልውናን እና የፖለቲካ ስልጣንን ገምግሟል።
ፊንላንድ ለሶስተኛ ተከታታይ አመት ቀዳሚ ስትሆን አይስላንድ፣ ኖርዌይ እና ስዊድን ተከትለዋል። እነዚህ አገሮች ለሥርዓተ-ፆታ እኩልነት እና የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያላቸውን ቁርጠኝነት በማሳየት በተከታታይ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ተቀምጠዋል። ሪፖርቱ በኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ እና እድል ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ እና በፖለቲካዊ አቅምን በማጎልበት የስርዓተ-ፆታ ልዩነትን በመዝጋት ጥረታቸውን አድንቋል።
ሪፖርቱ በኖርዲክ ሀገራት ላስመዘገቡት እድገት እውቅና ቢያገኝም፣ በአለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ያሉ ፈተናዎችንም አጉልቶ ያሳያል። በአለም አቀፍ ደረጃ የስርዓተ-ፆታ ልዩነት አሁንም ጉልህ ነው, የትኛውም ሀገር ሙሉ የፆታ እኩልነትን አላመጣም. በፖለቲካዊ አመራር ሚና ላይ እኩል አለመወከል እና የደመወዝ ልዩነት እና የኢኮኖሚ ዕድሎች ለዚህ ክፍተት አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳሉ።
እነዚህን የሥርዓተ ፆታ ክፍተቶች ለመቅረፍ የተደረገው ጥረት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች እውቅና አግኝቷል። ለምሳሌ ሩዋንዳ በአለም አቀፍ የስርዓተ-ፆታ ክፍተት መረጃ ጠቋሚ ስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ሲሆን ከኖርዲክ ውጪም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ሀገሪቱ በፖለቲካ ማብቃት ረገድ የሚያስመሰግን እድገት አስመዝግባለች፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በፓርላማ ውስጥ ከፍተኛው መቶኛ ሴቶች ይኖሩታል።
ሆኖም እነዚህ የዕድገት ዞኖች ቢኖሩም የሥርዓተ-ፆታ ልዩነት የብዙ አገሮች አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። ሪፖርቱ በዓለም ዙሪያ እውነተኛ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማስፈን መሠራት ያለበትን ሥራ ለማስታወስ ያገለግላል። መንግስታት፣ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ሴቶችን የሚያበረታቱ ፖሊሲዎችን እና ተግባራትን እንዲቀጥሉ እና በሁሉም የህይወት ዘርፎች የሥርዓተ-ፆታን አካታችነትን እንዲያሳድጉ ይጠይቃል።
በማጠቃለያው የ2020 የአለም የስርዓተ-ፆታ ልዩነት ሪፖርት እንደሚያሳየው የኖርዲክ ሀገራት በፆታ እኩልነት አለምን መምራታቸውን ቀጥለዋል።በአለም አቀፍ ደረጃ መሻሻል ቢታይም ሪፖርቱ አሁንም እየተከሰቱ ያሉ ተግዳሮቶችን እና የስርዓተ-ፆታ ክፍተቱን ለመቅረፍ ቀጣይነት ያለው ጥረት እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። ሙሉ በሙሉ።