LG ለተሻሻለ ምርታማነት እና መዝናኛ አዲስ SMART ማሳያዎችን አስተዋውቋል

LG በቅርቡ ሁለት አዳዲስ SMART ማሳያዎችን 32SR53FS እና 27SR50F ለበዓል ሰሞን አሳይቷል። እነዚህ ማሳያዎች ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የአይፒኤስ ማሳያዎችን እና HDR 10 ድጋፍን ለተጠቃሚዎች ደማቅ ምስሎችን እና የተሻሻለ የእይታ ልምድን ይሰጣሉ።
የ LG SMART ማሳያዎች አንዱ ቁልፍ ባህሪ እንደ Microsoft 365 እና Google Calendar ያሉ የተለያዩ ምርታማነት ፕሮግራሞችን የሚደግፍ አብሮ የተሰራ የLG Home Office ሶፍትዌር ነው። ይህ ተጠቃሚዎች የስራ ተግባራቸውን እና መርሃ ግብሮቻቸውን በቀላሉ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ተቆጣጣሪዎቹ ተጠቃሚዎች የቤት ውስጥ መገልገያዎቻቸውን እንዲቆጣጠሩ እና እንዲቆጣጠሩ ከ LG ThinQ Home Hub ጋር በማዋሃድ እንደ ብልጥ የቤት ማዕከሎች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ከLG webOS 23 ፕላትፎርም ጋር የታጠቁ፣ SMART ማሳያዎች በቀላሉ ለመልቀቅ መተግበሪያዎችን እና ለግል የተበጁ የእይታ ምክሮችን በwebOS Hub በኩል ያቀርባሉ። የስፖርት አድናቂዎች የሚወዷቸውን ቡድኖች እና ሊጎች ወቅታዊ ስታቲስቲክስ እና መርሃ ግብሮችን በሚያቀርቡ በHome Board ስክሪን ላይ ሊበጁ የሚችሉ የስፖርት አገልግሎት ካርዶችን መጠቀም ይችላሉ።
የLG 32SR53FS እና 27SR50F SMART ማሳያዎች በቅደም ተከተል በ$229.99 እና በ$199.99 ለመግዛት ይገኛሉ።
በየጥ
የአዲሱ LG SMART ማሳያዎች ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
አዲሱ የLG SMART ማሳያዎች ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የአይፒኤስ ማሳያዎች፣ HDR 10 ድጋፍ እና አብሮገነብ የLG Home Office ሶፍትዌርን ለተሻሻለ ምርታማነት ያቀርባሉ። እንዲሁም ከLG ThinQ Home Hub ድጋፍ ጋር እንደ ዘመናዊ የቤት ማዕከሎች ይሰራሉ።
የ LG SMART ማሳያዎች ምን ሶፍትዌር ይደግፋሉ?
ተቆጣጣሪዎቹ እንደ Microsoft 365 እና Google Calendar ያሉ የተለያዩ ምርታማነት ፕሮግራሞችን በአብሮገነብ የLG Home Office ሶፍትዌር ይደግፋሉ።
የዥረት መተግበሪያዎችን በLG SMART ማሳያዎች ላይ መድረስ እችላለሁን?
አዎ፣ ተቆጣጣሪዎቹ ከLG webOS 23 መድረክ ጋር አብረው ይመጣሉ፣ ይህም ለዥረት አፕሊኬሽኖች ቀላል መዳረሻ እና ብጁ የእይታ ምክሮችን ይሰጣል።
የ LG SMART ማሳያዎች ለስፖርት አፍቃሪዎች ተስማሚ ናቸው?
የስፖርት አድናቂዎች ከሚወዷቸው የስፖርት ቡድኖች እና ሊጎች ጋር ወቅታዊ ሆነው እንዲቆዩ የሚያደርጉትን በመነሻ ቦርድ ስክሪን ላይ ሊበጁ የሚችሉ የስፖርት አገልግሎት ካርዶችን ያደንቃሉ።
ለ LG SMART ማሳያዎች ዋጋው ስንት ነው?
LG 32SR53FS በ$229.99፣ LG 27SR50F በ199.99 ዶላር ተሽጧል።