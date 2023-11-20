በ AI ኢንዱስትሪ ውስጥ አዲስ አመራር እና እርግጠኛ አለመሆን

በአስደንጋጭ ሁኔታ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ ተደማጭነት ካላቸው ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው የ OpenAI መሪ ሳም አልትማን በጅማሬው ቦርድ አርብ ምሽት ተባረረ። ነገር ግን፣ በ48 ሰአታት ውስጥ፣ Altman እራሱን ማይክሮሶፍት ውስጥ አዲስ ክፍል ለማስኬድ ተቀጥሮ አገኘ፣ ይህ እርምጃ በ AI ቦታ ላይ የበለጠ ሃይለኛ ሊያደርገው ይችላል።
የአልትማን መባረር የ OpenAI የወደፊት እጣ ፈንታ እርግጠኛ እንዳይሆን አድርጎታል፣ ዘገባዎች እንደሚጠቁሙት የኩባንያው ሰራተኞች በቦርዱ ላይ እምነት እንዳጡ እና ሰራተኞቹ ለቀው እንደሚወጡ እየዛቱ ነው። ይህ የሚመጣው OpenAI አዲስ ለገበያ የቀረቡ የቴክኖሎጂ ስሪቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረገው የገንቢ ኮንፈረንስ፣ ለ AI chatbot፣ ChatGPT የማበጀት አማራጭን ጨምሮ ከሳምንት በኋላ ነው።
በአልትማን መተኮስ ዙሪያ ያለው ዝርዝር መረጃ ግልጽ ባይሆንም፣ በእሱ እና በ OpenAI ቦርድ መካከል ያለው አለመግባባት፣ ለ AI ልማት የበለጠ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድን የሚደግፍ፣ ጉልህ ሚና ተጫውቶ ሊሆን ይችላል። ሆኖም፣ የአልትማን መነሳት ከውጤቶቹ ውጪ አልነበረም። ግሬግ ብሮክማን, ሌላ ተባባሪ መስራች እና የ OpenAI ፕሬዚደንት, እንዲሁም Altmanን በመደገፍ ኩባንያውን ለቅቋል.
አቧራው ሲረጋጋ፣አልትማን አዲስ AI የምርምር ቡድንን ለመምራት ከብሮክማን ጋር በመሆን ማይክሮሶፍትን ሊቀላቀል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ OpenAI የቀድሞ የአማዞን ዥረት አገልግሎት ትዊች ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሜት ሺርን ጊዜያዊ ዋና ስራ አስፈፃሚ አድርጎ ሾሟል። እነዚህ እድገቶች ቢኖሩም, ድራማው ገና አልተጠናቀቀም. የOpenAI ሰራተኞች የቦርዱ መልቀቂያ እና Altman እና Brockman ወደነበሩበት እንዲመለሱ የሚጠይቅ ግልጽ ደብዳቤ ፈርመዋል። ጥያቄዎቻቸው ካልተሟላላቸው ተባባሪ መስራቾቹን ወደ ማይክሮሶፍት እንደሚሄዱም ዝተዋል።
በማጠቃለያው ፣ የ AI ኢንዱስትሪ ጉልህ የአመራር ለውጦች እያጋጠመው ነው ፣ Altman ከ OpenAI ወደ ማይክሮሶፍት በመሸጋገሩ። ኩባንያው ከውስጥ ውጥረቶች እና ቁልፍ ሰራተኞችን መልቀቅ ስለሚችለው የOpenAI የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ አይደለም ። የእነዚህ እድገቶች በሰፊው የ AI ልማት የጦር መሳሪያ ውድድር ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ገና አይታይም።