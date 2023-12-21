አዲስ የተደባለቀ አጠቃቀም ልማት በካሮልተን መገንባት ጀመረ

ግንባታው የጀመረው በትሪኒቲ ሚልስ ዳላስ አካባቢ ፈጣን ትራንዚት (DART) ጣቢያ በካሮልተን፣ ቴክሳስ ውስጥ የሚገኝ ደማቅ ድብልቅ አጠቃቀም ልማት ነው። ኢቪቫ ትሪኒቲ ሚልስ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ፕሮጀክት በDART፣ በካሮልተን ከተማ፣ The Integral Group እና Koa Partners መካከል በተደረገ ትብብር እውን መሆን አለበት። የትልቅ 25 ኤከር ትሪኒቲ ሚልስ ጣቢያ ትራንዚት ተኮር ልማት አካል ነው።
ኢቫቫ ትሪኒቲ ሚልስ ከ430 በላይ ባለ ብዙ ቤተሰብ ክፍሎችን፣ እንዲሁም የተለያዩ ሬስቶራንቶችን እና የችርቻሮ ቦታዎችን የያዘ ባለ አምስት ፎቅ ህንጻ ሊያጠቃልል ነው። የፕሮጀክቱ መሠረት መጣል የተካሄደው በሐምሌ ወር ሲሆን ዕድገቱ ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ በፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ተርንፒክ እና በ I-35E ልውውጥ በደቡብ ምስራቅ ክፍል ይገኛል ።
የካሮልተን ከንቲባ ስቲቭ ባቢክ ለህዝብ እና ለግል ሽርክና ያላቸውን ጉጉት ገልፀው፣ “የሥላሴ ሚልስ ጣቢያን ራዕይ ወደ እውነታ ማምጣት ይህንን ጣቢያ በሜትሮፕሌክስ ውስጥ ትልቁን የትራንዚት ተኮር የልማት ፕሮጀክት ያደርገዋል። ቀደም ባሉት ከንቲባዎችና የምክር ቤት አባላት ለዓመታት ያደረጉት ጥረት አምነው ይህ የረዥም ጊዜ ፕሮጀክት በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን ለህብረተሰቡ አረጋግጠዋል።
በማስጀመሪያው ዝግጅት ላይ ከተገኙት ቁልፍ ሰዎች መካከል የኢንቴግራል ቡድን ሊቀመንበር ኢገብርት ፔሪ፣ የDART ዋና ስራ አስፈፃሚ ናዲን ሊ፣ የዴንተን ካውንቲ ትራንስፖርት ባለስልጣን (ዲሲቲኤ) ዋና ስራ አስፈፃሚ ፖል ክሪስቲና፣ የኮአ ፓርትነርስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሃሪ ሌክ እና የሪል እስቴት ኢንቴግራል ፕሬዝዳንት ቪኪ ሉንዲ ዊልቦን ይገኙበታል።
አዲሱ ልማት በሚያዝያ 125,000 የፀደቀው 2020 ካሬ ጫማ ስፋት ያለው ባለ ስድስት ፎቅ የቢሮ ህንፃ የማርኬ መዋቅርን ያሳያል። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ በታህሳስ ወር የፀደቀውን ባለ ሶስት ሄክታር አረንጓዴ ፓርክ ፕላኔድን ያካትታል። አሁን አልቋል።
የትሪኒቲ ወፍጮ ጣቢያ ወሳኝ የመጓጓዣ ማዕከል ነው፣ ለDART ግሪን መስመር ቀላል ባቡር አገልግሎት ለዳላስ እና ለዴንተን ካውንቲ ትራንስፖርት ባለስልጣን (DCTA) A-ባቡር ተጓዥ አገልግሎት ወደ ዴንተን።
ካሮልተን እድገትን እና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ማድረጉን ቀጥሏል፣ ኢቪቫ ትሪኒቲ ሚልስ የአካባቢውን አኗኗር እንደሚያሳድግ እና ለነዋሪዎች እና ጎብኝዎች ደማቅ መድረሻን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።