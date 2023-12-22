ባለከፍተኛ ፍጥነት ቼስ እና ድራማዊ ቀረጻ በላንሲንግ

ማጠቃለያ፡ አንድ ተራ የትራፊክ ፌርማታ አርብ ማታ በላንሲንግ ደቡብ በኩል ወደ ድራማዊ የመኪና ማሳደድ እና አደን ደረሰ። ተጠርጣሪው ለመሸሽ ያደረገው ሙከራ በመላ ከተማው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ማሳደድ አስከትሏል፣ በመጨረሻም በሎንግ ቦልቪድ ተጠናቀቀ። ሹፌሩ በእግሩ ማምለጥ ቢችልም የሕግ አስከባሪ አካላት ሰው አልባ አውሮፕላኖችን የታጠቁ ሰዎችን በፍጥነት ማደን በመጀመራቸው በተሳካ ሁኔታ በቁጥጥር ስር ውለዋል።
ልብ በሚነካ ክስተት፣ እንደ መደበኛ የትራፊክ ፌርማታ የጀመረው ነገር በፍጥነት ወደ ላንሲንግ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ማሳደድ ሆነ። ከቀኑ 11፡00 ሰዓት አካባቢ የአካባቢው ፖሊሶች በጥርጣሬ መኪና ላይ የትራፊክ መቆሚያ ጀመሩ። መኮንኖቹን ያስገረመው፣ የተጠርጣሪው መኪና በድንገት ተፋጠነ፣ እና በላንሲንግ ውስጥ የተለያዩ ሰፈሮችን በመዝለቅ ከፍተኛ ክትትል ተደረገ።
የተጠርጣሪው ተሽከርካሪ በሎንግ ብላቭድ 900 ብሎክ ላይ ሲቆም ማሳደዱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሆኖም አሽከርካሪው በቀላሉ ለመተው ዝግጁ አልነበረም። አጋጣሚውን ተጠቅመው መኪናውን ትተው በእግራቸው ወደ ጨለማው ጨለማ ጠፉ።
ለሁኔታው ፈጣን ምላሽ በመስጠት፣ የህግ አስከባሪ ባለሥልጣኖች በፍጥነት የሸሸ ሰውን ፍለጋ ለመርዳት ሰው አልባ አውሮፕላኖችን አሰማሩ። ለአንድ ሰዓት ያህል፣ የላንሲንግ ደቡባዊ ክፍል መኮንኖች አካባቢውን ሲቃኙ፣ በዙሪያው ያሉትን ብሎኮች እና አውራ ጎዳናዎች በጥንቃቄ በማጣራት ለከባድ አደን መዘጋጃ ቦታ ሆነ።
በመጨረሻም ጥረቱ ፍሬ አፍርቷል እና ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሏል። የአካባቢው ባለስልጣናት የሸሸውን ሹፌር በብቃት ጥግ አውጥተው ስላሰሩት ማሳደዱን አስገራሚ መደምደሚያ ላይ ደርሰዋል።
በህግ አስከባሪ አካላት ህብረተሰባችንን በመጠበቅ ያሳየውን ቁርጠኝነት እና ብልሃትን የሚያሳይ ማስታወሻ ነው። ባደረጉት ፈጣን ምላሽ እና ያላሰለሰ ጥረት፣ የሸሸ ተጠርጣሪ ለመያዝ እና የላንሲንግ ጎዳናዎች ደህንነትን ማስጠበቅ ችለዋል።
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(ምንጭ፡ WILX፡ ምስል ለማሳያነት ብቻ።)