ካንቫ የንድፍ ዲሞክራታይዜሽን ለመንዳት የ50 ሚሊዮን የገንቢዎች ፈጠራ ፈንድ ይፋ አደረገ

በክላውድ ላይ የተመሰረተ የእይታ ግንኙነት መድረክ ካንቫ ለገንቢዎች የፋይናንስ ድጋፍ እና መነሳሳትን ለመስጠት ያለመ የ50 ሚሊዮን ዶላር የገንቢዎች ፈጠራ ፈንድ ማስተዋወቅን በቅርቡ አስታውቋል። የኩባንያው ተልእኮ ዲሞክራት ማድረግ እና ከአጠቃቀም ነጻ የሆኑ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን በገበያ ቦታ ማልማት ነው።
የ Canva ገንቢዎች ፈጠራ ፈንድ በመተግበሪያ የማደጎ ሽልማቶች እና የገንቢ ስጦታዎች ይከፈላል ። የመተግበሪያ ጉዲፈቻ ሽልማቶች መተግበሪያዎቻቸው በወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች ብዛት የሚለካው የተወሰኑ የጉዲፈቻ ደረጃዎችን ላሳዩ ገንቢዎች ይሰጣል። ለእነዚህ ሽልማቶች ብቁ ለመሆን ገንቢዎች ነፃ የህዝብ መተግበሪያን ማስጀመር እና የተወሰኑ መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው።
የካንቫ የስነ-ምህዳር ሃላፊ አንዋር ሃኒፍ እንዳሉት ኩባንያው የገንቢ ማህበረሰቡን ለመንከባከብ ጉጉ ነው እና ይህ ተነሳሽነት ገንቢዎች የፈጠራ ሀሳባቸውን ወደ ህይወት ለማምጣት የሚነሳሱበትን ሁኔታ ይፈጥራል ብሎ ያምናል። ይህ እርምጃ ለ Canva ሰፊ የተጠቃሚ መሰረት እጅግ የላቀ ዋጋ እንደሚያመጣ ይጠበቃል።
የ Canva የመጨረሻ ግብ ሁሉንም የንድፍ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ችሎታዎች በአንድ ገጽ ላይ በማዋሃድ የሚገኘውን በጣም ሁለገብ የእይታ የመገናኛ መድረክን ማዘጋጀት ነው። ይህንን ራዕይ ለማሳካት ካንቫ ከዚህ ቀደም የ Canva Developers ፕሮግራምን ጀምሯል፣ ይህም በሺዎች የሚቆጠሩ ገንቢዎችን በመሳብ የ Canva Apps Software Development Kit (SDK) በመጠቀም 60 አዳዲስ መተግበሪያዎችን ያሳተሙ። እነዚህ መተግበሪያዎች በጋራ ከ15 ሚሊዮን ጊዜ በላይ ጥቅም ላይ ውለዋል።
አቅርቦቶቻቸውን ከእይታ ግንኙነት ባለፈ በማብዛት፣ ካንቫ በቅርቡ በተለይ ለመማሪያ ክፍሎች የተዘጋጁ ልዩ የኤአይአይ መሳሪያዎችን አቅርቧል። ይህ ልማት ሥራ የሚበዛባቸውን አስተማሪዎች እንደ ትምህርት ማቀድ፣ የይዘት ማረም፣ የሰነድ ቅርጸት፣ የባለብዙ ቋንቋ ትምህርት ድጋፍ እና የተደራሽነት መፈተሻ ባሉ የተለያዩ ተግባራትን ለመርዳት ያለመ ነው። ከ50 ሚሊዮን በላይ ትምህርት ያለው ሰፊ የተጠቃሚ መሰረት ያለው የካንቫ ክፍል አስማት ምርቶች ሁለቱንም አስተማሪዎች እና ተማሪዎችን ያስተናግዳሉ።
የ Canva በ AI የተጎላበተ የትምህርት መሳሪያዎችን ማስተዋወቅ በ AI የታገዘ የትምህርት ማዕበልን ያሳያል፣ ይህም የኩባንያውን የትምህርት ልምድ ለማሻሻል እና ለመለወጥ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የ Canva ገንቢዎች ፈጠራ ፈንድ ምንድን ነው?
የካንቫ ገንቢዎች ፈጠራ ፈንድ የ Canvaን ዲዛይን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ እና በ Canva መድረክ ላይ የተለያዩ ለመጠቀም ነጻ የሆኑ መተግበሪያዎችን የገበያ ቦታን ለማፍራት የፋይናንስ ድጋፍ እና ማበረታቻዎችን ለሚጋሩ ገንቢዎች የ50 ሚሊዮን ዶላር ተነሳሽነት ነው።
2. ገንዘቡ እንዴት ይከፋፈላል?
ገንዘቡ በመተግበሪያ የማደጎ ሽልማቶች እና በገንቢ ስጦታዎች በኩል ይሰራጫል። የመተግበሪያ ጉዲፈቻ ሽልማቶች በወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች ብዛት መሰረት የማደጎ ሂደትን ላስመዘገቡ መተግበሪያዎች የአንድ ጊዜ የገንዘብ ሽልማቶች ናቸው።
3. የካንቫ የእይታ ግንኙነት መድረክ የመጨረሻ ግብ ምንድን ነው?
ካንቫ ሁሉንም የንድፍ እና AI ችሎታዎች በአንድ ገጽ ላይ በማጣመር በጣም ሁለገብ የእይታ የመገናኛ መድረክ ለመፍጠር ያለመ ነው።
4. ካንቫ ምን ሌሎች የቅርብ ጊዜ እድገቶችን አስተዋውቋል?
ካንቫ መምህራንን በተለያዩ ተግባራት ለማገዝ እና ለመምህራንም ሆነ ለተማሪዎች የትምህርት ልምድን ለማሻሻል በማለም ለመማሪያ ክፍሎች የተዘጋጁ ልዩ የ AI መሳሪያዎችን በቅርቡ ጀምሯል።