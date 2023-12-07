ቪንስ ሉስ ለሮበርት ሞሪስ ዩኒቨርሲቲ ቃል ገብቷል፣ ህልሞችን በሜዳው ላይ እና ውጪ ይከተላል

ከዓመታት ትጋት እና ትጋት በኋላ፣ የካንፊልድ ከፍተኛው ቪንስ ሉስ አካዳሚያዊ እና የእግር ኳስ የወደፊት ዕጣ ፈንታን በተመለከተ ትልቅ ውሳኔ አድርጓል። ለካርዲናሎች ተሰጥኦ ያለው የመስመር ተጫዋች የሆነው ሉስ የአትሌቲክስ ግስጋሴውን ለመቀጠል እና ትምህርቱን ለማስፋፋት ባቀደበት ለሮበርት ሞሪስ ዩኒቨርሲቲ ቃል ገብቷል።
ለጨዋታው ባለው ፍቅር፣ ሉስ በህይወቱ አዲስ ምዕራፍ የተሰማውን ደስታ ገለጸ። “እግር ኳስ ማንሳት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ስለዚህ ጉዳይ እያለምኩ ነበር” ሲል ተናግሯል። ይህንን እድል በአግባቡ ለመጠቀም ቆርጬ ተነስቶ፣ “የምችለውን ያህል የጨዋታ ጊዜ ለማግኘት በየሰከንዱ እዋጋለሁ” ብሏል።
የሉስ በሜዳ ላይ ያሳየው ድንቅ ብቃት እንደ አንደኛ ቡድን ሁሉም ሰሜን ምስራቅ ኦሃዮ እና የአንደኛ ቡድን የሁሉም ኮንፈረንስ ምርጫ በመሳሰሉ ክብርዎች እውቅና አግኝቷል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ የእግር ኳስ አሰልጣኝ ማይክ ፓቭላንስኪ የሉስ ችሎታዎች በኮሌጅነት ደረጃ በደንብ እንደሚተረጎሙ ያምናል። አሰልጣኝ ፓቭላንስኪ “ፓድዎቹ ሲበሩ እና በመስመሮች መካከል ሲጫወቱ እሱ እፍኝ እንደሆነ ያውቃሉ።
ሉስ በካፊልድ ቆይታው ለቡድኑ ስኬት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ ባለፉት ሁለት የውድድር ዘመናት ለ21 ድሎች እና በ2022 የዲቪዚዮን ስቴት ሻምፒዮና አሸናፊ ለመሆን በቅቷል። ደጋፊ የቡድን ጓደኛ፣ “የምችለውን ያህል ለቡድን ጓደኞቼ እገኛለሁ እና በአጠቃላይ ጥሩ የቡድን ጓደኛ እሆናለሁ” በማለት ተናግሯል።
በFCS ደረጃ በመወዳደር በዲቪዚዮን 4 የእግር ኳስ መርሃ ግብር የሚታወቀው ሮበርት ሞሪስ ዩኒቨርሲቲ ያለፈውን የውድድር ዘመን 7-XNUMX በማስመዝገብ አጠናቋል። ቅኝ ገዥዎች በሚቀጥለው አመት የሰሜን ምስራቅ ኮንፈረንስን እንደገና ለመቀላቀል ሲዘጋጁ፣ ሉስ ችሎታውን ለቡድኑ ለማበርከት እና በሜዳም ሆነ ከሜዳው ውጪ ያለውን የግል እድገቱን ለመቀጠል ይጓጓል።
ለሮበርት ሞሪስ ዩኒቨርሲቲ ባለው ቁርጠኝነት፣ ቪንስ ሉስ የጽናት እና የቁርጠኝነት መንፈስን ያሳያል። ጠንክሮ መሥራት እና ቁርጠኝነት ለአዳዲስ እድሎች እና ለላቀ ስኬት መንገድ እንደሚከፍት በማሳሰብ የሱ ጉዞ ለሚሹ አትሌቶች መነሳሳት ሆኖ ያገለግላል።