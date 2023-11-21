ስለተባረረ ዋልማርትን መክሰስ ይችላሉ?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለያዩ የሥራ ቦታ ጉዳዮች ላይ ሠራተኞቻቸው ሕጋዊ ዕርዳታ በመፈለግ የሥራ ስምሪት ክሶች እየጨመሩ መጥተዋል። ብዙ ጊዜ የሚነሳው አንድ ጥያቄ አንድ ግለሰብ እንደ ዋልማርት ያለ ኩባንያ ስለተባረረ ሊከስ ይችላል ወይ የሚለው ነው። የዚህ ጥያቄ መልስ አዎን ወይም አይደለም ቀላል ባይሆንም የተካተቱትን ህጋዊ ጉዳዮች መረዳት አስፈላጊ ነው።
በፈቃድ ላይ ያለውን ሥራ መረዳት
በስህተት የማቋረጥ ክሶች ዙሪያ ያለውን ህጋዊ ገጽታ ለመረዳት፣ በፈቃድ የመቀጠር ጽንሰ-ሀሳብን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ፣ አብዛኛው የቅጥር ግንኙነቶች እንደ ፈቃድ ይቆጠራሉ፣ ይህም ማለት አሰሪው ወይም ሰራተኛው በማንኛውም ጊዜ ያለምክንያት ወይም ያለምክንያት ግንኙነታቸውን ማቋረጥ ይችላሉ። ሆኖም ግን, ለዚህ አጠቃላይ ህግ ልዩ ሁኔታዎች አሉ.
ከፍቃድ-ፍቃድ ሥራ በስተቀር
በፈቃድ ሥራ ላይ ከሚከሰቱት ዋና ዋና ሁኔታዎች አንዱ ማቋረጡ አንድን የተወሰነ ሕግ ወይም የሕዝብ ፖሊሲ ሲጥስ ነው። ለምሳሌ፣ አንድ ሰራተኛ በዘሩ፣ በፆታ፣ በሃይማኖቱ ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት ከስራ ከተባረረ ህገወጥ አድልዎ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በተመሳሳይ አንድ ሰራተኛ በድርጅቱ ውስጥ ህገ-ወጥ ድርጊቶችን በማሳወቁ ከተቋረጠ ይህ እንደ አፀፋ ሊቆጠር ይችላል እና በሹክሹክታ ህጎች መሰረት ሊጠበቅ ይችላል.
ስለተባረረ ዋልማርትን መክሰስ ይችላሉ?
ከስራ መባረርዎ ዋልማርትን መክሰስ ይችሉ እንደሆነ በመቋረጡ ላይ ባለው ሁኔታ ይወሰናል። በአድልዎ፣ በአፀፋ ወይም በመጣስዎ የስራ ውል ጥሰት ላይ ተመስርቶ በስህተት እንደተቋረጠ የሚያምኑ ከሆነ፣ ለህግ የሚያቀርቡት ምክንያቶች ሊኖሩዎት ይችላሉ። ነገር ግን፣ የጉዳይዎን ዝርዝር ሁኔታ የሚገመግም እና የተሻለው የእርምጃ ሂደት ላይ መመሪያ የሚሰጥ ከቅጥር ጠበቃ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ያለ ምንም ምክንያት ከተባረርኩ ዋልማርትን መክሰስ እችላለሁን?
መ፡ በአብዛኛዎቹ ጉዳዮች፣ የፍላጎት ሰራተኛ ከሆንክ እና ያለአንዳች አድሎአዊ ወይም አፀፋዊ ምክንያት ከስራ ከተቋረጠ፣ በተሳሳተ የስራ መቋረጥ ምክንያት መክሰስ ፈታኝ ሊሆን ይችላል።
ጥ፡- የተሳሳተ መቋረጥን እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?
መ፡ የተሳሳተ መቋረጥን ማረጋገጥ በተለምዶ የእርስዎን የይገባኛል ጥያቄ የሚደግፍ ማስረጃ ያስፈልገዋል፣ ለምሳሌ የአድሎአዊ አስተያየቶች ሰነድ፣ የምስክሮች ምስክርነት፣ ወይም የአጸፋ እርምጃ።
ጥ፡- በዋልማርት ላይ የተሳሳተ የማቋረጥ ክስ ካሸነፍኩ ምን ጉዳቶችን ማገገም እችላለሁ?
መ: ከተሳካ፣ የጠፉ ደሞዝ፣ የስሜት ጭንቀት፣ የጠበቃ ክፍያዎች እና ምናልባትም ከባድ የስነምግባር ጉድለትን ጨምሮ የተለያዩ ጉዳቶችን የማግኘት መብት ይኖርዎታል።
ለማጠቃለል ያህል፣ ዋልማርትን ከሥራ መባረርን መክሰስ ቢቻልም፣ መቋረጡን በተመለከተ ያሉት ሁኔታዎች የፍርድን አዋጭነት ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። መብቶችዎን እና አማራጮችዎን ለመረዳት ልምድ ካለው የቅጥር ጠበቃ የህግ ምክር መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።