ደረሰኝዎን በ Walmart ለማሳየት እምቢ ማለት ይችላሉ?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደንበኞቻቸው ከዋልማርት ሱቅ ሲወጡ ደረሰኞቻቸውን ላለማሳየት መብት አላቸው ወይስ አይኖራቸው በሚለው ጉዳይ ላይ እየጨመረ የሚሄድ ክርክር አለ። ይህ አወዛጋቢ ርዕስ ስለ ግላዊነት መብቶች፣ የደንበኞች አገልግሎት እና የሁለቱም ሸማቾች እና ቸርቻሪዎች ኃላፊነቶች ውይይቶችን አስነስቷል። ስለዚህ, ስለዚህ ጉዳይ በትክክል ምን ዓይነት ደንቦች እና መመሪያዎች ናቸው?
እንደ ዋልማርት ይፋዊ ፖሊሲ ደንበኞች ከመደብሩ ሲወጡ ደረሰኝ እንዲያሳዩ በህጋዊ መንገድ አይገደዱም። ሆኖም፣ የችርቻሮው ግዙፉ ሸማቾች ከደረሰኝ ማረጋገጫ ሂደታቸው ጋር እንዲተባበሩ አጥብቆ ያበረታታል። ይህ አሰራር ስርቆትን ለመከላከል እና የደንበኞችን እና የሰራተኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ ያለመ ነው።
ዋልማርት ደንበኞቹን የደረሰኝ ቼኮች እንዲያከብሩ ማስገደድ ባይችልም፣ ለመተባበር ፈቃደኛ ያልሆኑ ግለሰቦች አገልግሎትን የመከልከል መብት አላቸው። ይህ ማለት አንድ ደንበኛ ደረሰኝ ለማሳየት ፈቃደኛ ካልሆነ Walmart ወደፊት ወደ መደብሮቻቸው እንዳይገቡ የመከልከል መብቱ የተጠበቀ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ደረሰኝ ለማሳየት ፈቃደኛ ካልሆንኩ ዋልማርት ሊያዝነኝ ይችላል?
መ፡ አይ፣ ዋልማርት ደረሰኝ ለማሳየት ፈቃደኛ ያልሆኑ ደንበኞችን የማሰር ህጋዊ ስልጣን የለውም። ነገር ግን፣ ወደፊት እነዚያን ግለሰቦች ወደ መደብሮቻቸው እንዳይገቡ ማገድን መምረጥ ይችላሉ።
ጥ፡ ለዚህ ፖሊሲ የማይካተቱ ነገሮች አሉ?
መ: አዎ፣ ደንበኞቻቸው ደረሰኝ እንዲያሳዩ የሚገደዱባቸው አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ፣ አንድ ንጥል የመደብሩን ፀረ-ስርቆት ማንቂያ ስርዓት ካስነሳ፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታት ደረሰኝ ማረጋገጥ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
ጥ፡ ደረሰኝን ለማሳየት ፈቃደኛ ካልሆንኩ በስርቆት ልከሰስ እችላለሁ?
መ: ደረሰኝዎን ላለማሳየት ብቻ ጥፋተኛነትን አያመለክትም ወይም የስርቆት ውንጀላዎችን ያስከትላል። ሆኖም፣ ምክንያታዊ የሆነ የስርቆት ጥርጣሬ ወይም ማስረጃ ካለ Walmart የህግ አስከባሪዎችን ሊያካትት ይችላል።
በማጠቃለያው፣ ደንበኞች ከዋልማርት ሱቅ ሲወጡ ደረሰኞቻቸውን ላለማሳየት የመከልከል መብት ቢኖራቸውም፣ ይህን ማድረግ የሚያስከትለውን መዘዝ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ለአንዳንዶች ምቾት የማይሰጥ ቢሆንም፣ የደረሰኝ ፍተሻዎች የሚተገበሩት ለሁሉም ደንበኞች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የገበያ አካባቢን ለመጠበቅ በማሰብ ነው። በመጨረሻም፣ ይህንን አሰራር ለማክበር መፈለግ ወይም አለመፈለግ የእያንዳንዱ ግለሰብ ውሳኔ ነው።