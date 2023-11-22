በመተግበሪያ iPhone ላይ የይለፍ ቃል ማስቀመጥ ይችላሉ?
በዘመናዊው የዲጂታል ዘመን፣ ግላዊነት እና ደህንነት የስማርትፎን ተጠቃሚዎች ዋነኛ አሳሳቢ ጉዳዮች ሆነዋል። በመሳሪያዎቻችን ላይ የተከማቸ የግል መረጃ እየጨመረ በመምጣቱ ውሂቦቻችንን ከሚታዩ ዓይኖች መጠበቅ መፈለግ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። የሚነሳው አንድ የተለመደ ጥያቄ በ iPhone ላይ ባለው መተግበሪያ ላይ የይለፍ ቃል ማስቀመጥ ይቻል እንደሆነ ነው. ይህን ርዕስ የበለጠ እንመርምረው።
በ iPhone ላይ መተግበሪያን እንዴት በይለፍ ቃል መጠበቅ እንደሚቻል?
በአሁኑ ጊዜ አፕል በiPhones ላይ ያሉ ነጠላ መተግበሪያዎችን በይለፍ ቃል ለመጠበቅ አብሮ የተሰራ ባህሪ አይሰጥም። ነገር ግን፣ በመተግበሪያዎችዎ ላይ ተጨማሪ የደህንነት ሽፋን ለመጨመር ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ አማራጭ ዘዴዎች አሉ።
አንዱ አማራጭ የመተግበሪያ መቆለፊያ ተግባርን የሚያቀርቡ በApp Store ላይ የሚገኙ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎችን መጠቀም ነው። እነዚህ መተግበሪያዎች የተወሰኑ መተግበሪያዎችን ለመድረስ የይለፍ ቃል ወይም ፒን እንዲያዘጋጁ ያስችሉዎታል። ሚስጥራዊነት ያላቸውን መተግበሪያዎች እና ውሂብ ማከማቸት የሚችሉበት ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ በመፍጠር ይሰራሉ።
ሌላው ዘዴ በ iOS ውስጥ የተሰራውን የስክሪን ጊዜ ባህሪን መጠቀም ነው። የስክሪን ጊዜ ለተወሰኑ መተግበሪያዎች የይለፍ ኮድ የመጠየቅ ችሎታን ጨምሮ የመተግበሪያ ገደቦችን እና ገደቦችን እንዲያዘጋጁ ይፈቅድልዎታል። ይህ ባህሪ በዋነኝነት የተነደፈው ለወላጅ ቁጥጥር ዓላማዎች ቢሆንም፣ በራስዎ መሣሪያ ላይ ያሉ መተግበሪያዎችን በይለፍ ቃል ለመጠበቅም ሊያገለግል ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ የመተግበሪያ መቆለፍ ተግባር ምንድን ነው?
መ፡ የመተግበሪያ መቆለፍ ተግባር የይለፍ ቃል ወይም ፒን ለማግኘት ለነጠላ መተግበሪያዎች ተጨማሪ የደህንነት ሽፋን የመጨመር ችሎታን ያመለክታል።
ጥ፡- አብሮ የተሰሩ የአፕል መተግበሪያዎችን በይለፍ ቃል መጠበቅ እችላለሁ?
መ: አይ፣ ከላይ የተጠቀሱት ዘዴዎች በዋናነት በሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። አፕል አብሮገነብ አፕሊኬሽኖች በተናጥል በይለፍ ቃል ለመጠበቅ በአሁኑ ጊዜ አማራጭ አይሰጡም።
ጥ፡- የሶስተኛ ወገን መተግበሪያ-መቆለፍ መተግበሪያዎች ደህና ናቸው?
መ: የውሂብዎን ደህንነት ለማረጋገጥ ታዋቂ እና በደንብ የተገመገሙ መተግበሪያዎችን ከታመኑ ገንቢዎች መምረጥ ወሳኝ ነው። ከመጫንዎ በፊት ሁል ጊዜ የተጠቃሚ ግምገማዎችን ያንብቡ እና የመተግበሪያውን የግላዊነት መመሪያ ይመልከቱ።
አፕል በiPhones ላይ በይለፍ ቃል ለሚጠበቁ የግለሰብ መተግበሪያዎች ቤተኛ መፍትሄ ባይሰጥም፣ በሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎች ወይም የስክሪን ጊዜ ባህሪን በመጠቀም መፍትሄዎች አሉ። እነዚህ ዘዴዎች የእርስዎን ሚስጥራዊ ውሂብ ደህንነት እንዲያሻሽሉ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እርስ በርስ በተገናኘ ዓለም ውስጥ የአእምሮ ሰላም እንዲሰጡዎት ሊረዱዎት ይችላሉ። ጥንቃቄ ማድረግ እና የእርስዎን ግላዊነት በብቃት ለመጠበቅ አስተማማኝ መተግበሪያዎችን መምረጥዎን ያስታውሱ።