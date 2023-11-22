አንድ መተግበሪያን ከመተግበሪያው መደብር እስከመጨረሻው ማገድ ይችላሉ?
ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ባለው የቴክኖሎጂ ዓለም ውስጥ፣ የመተግበሪያ መደብሮች የሕይወታችን ወሳኝ አካል ሆነዋል። ለመዝናኛ፣ ለምርታማነት ወይም ለግንኙነትም ቢሆን የሞባይል ልምዳችንን ለማሳደግ በመተግበሪያዎች ላይ እንተማመናለን። ነገር ግን፣ ተቃወሚ ሆኖ ያገኘነው ወይም በቀላሉ በመሳሪያዎቻችን ላይ ማየት የማንፈልገው መተግበሪያ ሲያጋጥመን ምን ይከሰታል? ከመተግበሪያው መደብር በቋሚነት ልናግደው እንችላለን? ወደዚህ ርዕስ ዘልቀን እንመርምር።
በመጀመሪያ፣ እንደ ተጠቃሚዎች በመተግበሪያ ማከማቻው ላይ የተወሰነ ቁጥጥር እንዳለን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። የመተግበሪያ ማከማቻው እንደ አፕል እና ጎግል ባሉ ኩባንያዎች የሚሰጥ መድረክ ሲሆን ገንቢዎች መተግበሪያዎቻቸውን የሚያሳዩበት እና የሚያሰራጩበት ነው። እነዚህ ኩባንያዎች በመድረኮቻቸው ላይ የሚገኙትን መተግበሪያዎች ጥራት እና ደህንነት ለማረጋገጥ የተወሰኑ መመሪያዎች እና መመሪያዎች አሏቸው።
አንድን መተግበሪያ ከመተግበሪያው መደብር በቀጥታ ማገድ ባንችልም፣ በራሳችን መሣሪያ ላይ የሚታየውን ነገር ላይ የተወሰነ ቁጥጥር አለን። ሁለቱም አፕል አፕ ስቶር እና ጎግል ፕሌይ ስቶር ተጠቃሚዎች የመተግበሪያ ምርጫቸውን በተወሰነ ደረጃ እንዲያበጁ ያስችላቸዋል። ቅንብሮቹን በማስተካከል ተጠቃሚዎች የተወሰኑ መተግበሪያዎችን ከፍለጋ ውጤቶቻቸው ወይም ምክሮች መደበቅ ይችላሉ። አንዳንድ አይነት መተግበሪያዎችን ላለማየት ከፈለጉ ወይም የግላዊነት ስጋቶች ካሉዎት ይህ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
በየጥ:
ጥ: አንድ መተግበሪያን ከመተግበሪያው መደብር ሙሉ በሙሉ ማስወገድ እችላለሁ?
መ: አይ፣ እንደ ተጠቃሚ አንድ መተግበሪያን ከመተግበሪያ ማከማቻ ማስወገድ አይችሉም። መተግበሪያን ከመደብሩ የማስወገድ ስልጣን የመተግበሪያው ገንቢዎች ወይም የመተግበሪያ ማከማቻ አስተዳዳሪዎች ብቻ ናቸው።
ጥ፡ አንድ መተግበሪያ በመሳሪያዬ ላይ እንዳይታይ እስከመጨረሻው ማገድ እችላለሁ?
መ: አንድን መተግበሪያ ከመተግበሪያው መደብር እስከመጨረሻው ማገድ ባትችልም፣ የመተግበሪያ ምርጫዎችህን በቅንብሮች ውስጥ በማስተካከል ከፍለጋ ውጤቶችህ ወይም ምክሮች መደበቅ ትችላለህ።
ጥ፡ አፕ ተቃውሞ ካየሁበት ለመተግበሪያው መደብር ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ ሁለቱም አፕል አፕ ስቶር እና ጎግል ፕሌይ ስቶር ተጠቃሚዎች ተቃውሞ የሚያስከትሉ መተግበሪያዎችን ሪፖርት የሚያደርጉበት ዘዴ አላቸው። የመተግበሪያ ማከማቻ አስተዳዳሪዎች ሪፖርቱን ይገመግማሉ እና አስፈላጊ ከሆነ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳሉ።
ለማጠቃለል፣ በራሱ አፕ ስቶር ላይ ሙሉ ቁጥጥር ባይኖረንም፣ በራሳችን መሳሪያ ላይ የሚታየውን የተወሰነ ቁጥጥር አለን። የመተግበሪያ ምርጫዎቻችንን በማስተካከል የተወሰኑ መተግበሪያዎችን ከፍለጋ ውጤቶቻችን ወይም ምክሮች መደበቅ እንችላለን። የሚቃወሙ ሆነው ያገኙት መተግበሪያ ካጋጠመዎት ለግምገማ ለመተግበሪያ መደብር አስተዳዳሪዎች ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።