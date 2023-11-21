ኮቪድ ሊኖርህ ይችላል ነገር ግን አሉታዊ ሙከራ አድርግ?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሀከል ምርመራ የቫይረሱን ስርጭት በመለየት እና በመያዝ ረገድ ወሳኝ መሳሪያ ሆኗል። ሆኖም የኮቪድ-19 ምልክቶችን የሚያሳዩ ግለሰቦች አሉታዊ የምርመራ ውጤቶችን የሚያገኙባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ይህ ጥያቄ ያስነሳል፡ COVID-19 ሊኖርህ ይችላል ነገር ግን አሉታዊ ምርመራ ማድረግ ትችላለህ?
የኮቪድ-19 ምርመራን መረዳት
ይህንን ጥያቄ ለመመለስ፣ ያሉትን የተለያዩ የኮቪድ-19 ምርመራዎችን መረዳት አስፈላጊ ነው። በጣም የተለመደው ፈተና የቫይረሱን ጄኔቲክ ቁስ የሚያገኝ የ polymerase chain reaction (PCR) ምርመራ ነው. ሌላው የፈተና አይነት በቫይረሱ ላይ የተወሰኑ ፕሮቲኖችን የሚለይ አንቲጂን ምርመራ ነው። ሁለቱም ፈተናዎች የራሳቸው ውስንነቶች እና ስሜቶች አሏቸው።
የውሸት አሉታዊ ነገሮች እና መንስኤዎቻቸው
አንድ ሰው በኮቪድ-19 ሲያዝ ነገር ግን አሉታዊ የምርመራ ውጤት ሲቀበል የውሸት አሉታዊ ይከሰታል። በርካታ ምክንያቶች የውሸት አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ, የፈተናው ጊዜ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. አንድ ሰው ከተጋለጡ በኋላ በጣም ቀደም ብሎ ከተመረመረ, የቫይረሱ ሎድ ለመለየት በቂ ላይሆን ይችላል. በተጨማሪም፣ ተገቢ ያልሆነ የናሙና አሰባሰብ ወይም አያያዝ ትክክለኛ ያልሆነ ውጤት ሊያስከትል ይችላል። የትኛውም ፈተና 100% ትክክል እንዳልሆነ ልብ ሊባል የሚገባው ነው, እና በጣም አስተማማኝ ከሆኑ ሙከራዎች ጋር እንኳን የውሸት አሉታዊ ውጤቶች ሊከሰቱ ይችላሉ.
በየጥ:
ጥ፡- አሉታዊ ምርመራ ካደረግኩ በኮቪድ-19 ልበከኝ እችላለሁ?
መ: አዎ፣ አሉታዊ ምርመራ ቢያደርግም COVID-19 ሊኖር ይችላል። የፈተናውን ጊዜ እና የናሙና አሰባሰብን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የውሸት አሉታዊ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ።
ጥ፡ ምልክቶች ካጋጠሙኝ ነገር ግን አሉታዊ ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ?
መ፡ ከኮቪድ-19 ጋር የሚጣጣሙ ምልክቶች ካሎት ነገር ግን አሉታዊ የምርመራ ውጤት ከተቀበሉ፣ ከጤና አጠባበቅ ባለሙያ ጋር መማከር ተገቢ ነው። ተጨማሪ ምርመራን ሊመክሩ ወይም ራስን ማግለል እና ምልክቶችን አያያዝ ላይ መመሪያ ሊሰጡ ይችላሉ።
ጥ፡ የውሸት አሉታዊ ነገሮችን አደጋ እንዴት መቀነስ እችላለሁ?
መ: የውሸት አሉታዊዎችን አደጋ ለመቀነስ የሙከራ መመሪያዎችን መከተል እና ትክክለኛውን ናሙና መሰብሰብ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው. ለኮቪድ-19 እንደተጋለጡ ከጠረጠሩ ብዙ ጊዜ መመርመር ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፣በተለይም ምልክቶቹ ከቀጠሉ።
ለማጠቃለል፣ የኮቪድ-19 ምርመራ ኢንፌክሽኖችን ለመለየት ጠቃሚ መሳሪያ ቢሆንም፣ ሞኝነት የለውም። የተሳሳቱ አሉታዊ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ, እና ግለሰቦች ምንም እንኳን አሉታዊ ምርመራ ቢያደርጉም አሁንም ቫይረሱ ሊኖራቸው ይችላል. የፈተና ውጤቶቹ ምንም ቢሆኑም የበሽታውን ተጋላጭነት ለመቀነስ እንደ ጭምብል መልበስ ፣ ማህበራዊ ርቀቶችን መጠበቅ እና የህዝብ ጤና መመሪያዎችን በመከተል የመከላከያ እርምጃዎችን መተግበሩን መቀጠል አስፈላጊ ነው።