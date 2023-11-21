ኮቪድ ካለበት ሰው ጋር መሆን እና ማግኘት አይችሉም?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን እያጠቃ ባለበት ወቅት፣ አንድ ጥያቄ ብዙውን ጊዜ የሚነሳው ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር በቅርብ መገናኘት እና እራስዎ አለመያዝ ይቻል እንደሆነ ነው። መልሱ ቀላል ባይሆንም, የመተላለፊያውን አደጋ ለመቀነስ ሊደረጉ የሚችሉ አንዳንድ ጥንቃቄዎች አሉ.
የኮቪድ-19 ስርጭትን መረዳት
ኮቪድ-19 በዋነኛነት የሚተላለፈው በቫይረሱ የተያዘ ሰው ሲያስል፣ ሲያስል፣ ሲያወራ ወይም በደንብ ሲተነፍስ በመተንፈሻ ጠብታዎች ነው። እነዚህ ጠብታዎች በአቅራቢያ ባሉ ግለሰቦች በተለይም በስድስት ጫማ ርቀት ውስጥ ሊተነፍሱ ይችላሉ። በተጨማሪም በቫይረሱ የተያዙ ቦታዎችን ወይም እቃዎችን በመንካት እና ፊትን በተለይም አፍን፣ አፍንጫን ወይም አይንን በመንካት ቫይረሱን መያዝ ይቻላል።
አደጋን ለመቀነስ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች
ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር በመሆን በኮቪድ-19 የመያዝ እድልን ለመቀነስ የሚመከሩ መመሪያዎችን መከተል አስፈላጊ ነው፡-
1. ጭምብል ይልበሱ; በበሽታው የተያዘው ሰውም ሆነ በዙሪያቸው ያሉት አፍንጫ እና አፍን የሚሸፍኑ ማስክዎችን ማድረግ አለባቸው። ጭምብሎች የመተንፈሻ ነጠብጣቦችን ስርጭት ለመከላከል ይረዳሉ.
2. አካላዊ ርቀትን መጠበቅ; በተቻለ መጠን በበሽታው ከተያዘው ሰው ቢያንስ ስድስት ጫማ ርቀት ይቆዩ። ይህ የመተንፈሻ ነጠብጣቦችን ወደ ውስጥ የመተንፈስን እድል ይቀንሳል.
3. ጥሩ የእጅ ንጽህናን ይለማመዱ; ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ያህል እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ ወይም ቢያንስ 60% አልኮል ያለበት የእጅ ማጽጃ ይጠቀሙ። ፊትህን ከመንካት ተቆጠብ።
4. ትክክለኛውን አየር ማናፈሻ ማረጋገጥ; በቤት ውስጥ ከሆነ መስኮቶችን ይክፈቱ ወይም የአየር ማጽጃዎችን ይጠቀሙ የአየር ዝውውርን ለማሻሻል እና የቫይረስ ቅንጣቶችን ትኩረትን ይቀንሱ.
5. የግንኙነቱን ቆይታ ይገድቡ፡- የቅርብ ግንኙነት ረዘም ያለ ጊዜ, የመተላለፍ እድሉ ከፍ ያለ ነው. በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር በቅርበት የሚያጠፋውን ጊዜ ይቀንሱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ሙሉ በሙሉ ከተከተብኩ ኮቪድ-19 ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ የኮቪድ-19 ክትባቶች ለከባድ ሕመም እና ለሆስፒታል የመግባት አደጋን በእጅጉ የሚቀንሱ ቢሆንም፣ ተላላፊ በሽታዎች አሁንም ሊከሰቱ ይችላሉ። ሆኖም ግን, ካልተከተቡ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር የመተላለፍ እድሉ ዝቅተኛ ነው.
ጥ፡ የተበከለው ሰው ምንም ምልክት ባይኖረውስ?
መ: ምንም ምልክት የሌላቸው ሰዎች አሁንም ቫይረሱን ሊያሰራጩ ይችላሉ። የሕመም ምልክቶች ምንም ቢሆኑም, ተመሳሳይ ጥንቃቄዎችን መከተል አስፈላጊ ነው.
ጥ፡ ከኮቪድ-19 ካገገመ ሰው ጋር መሆን ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ፡ በአጠቃላይ ከኮቪድ-19 ያገገሙ እና የመገለል ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ ግለሰቦች ቫይረሱን የመተላለፍ ዕድላቸው አነስተኛ ነው። ይሁን እንጂ እንደገና መወለድ ስለሚቻል አሁንም ጥንቃቄዎችን መከተል አስፈላጊ ነው.
በማጠቃለያው ኮቪድ-19 ካለበት ሰው ጋር መሆን ቢቻልም በቫይረሱ ካልተያዙ የመከላከያ እርምጃዎችን ማለትም ጭንብል ማድረግ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ ጥሩ የእጅ ንፅህናን በመለማመድ፣ ትክክለኛ የአየር ዝውውርን ማረጋገጥ እና የአየር ማናፈሻን መገደብ የመሳሰሉ የመከላከያ እርምጃዎችን በጥብቅ መከተል ይጠይቃል። የግንኙነት ቆይታ. እራስዎን እና ሌሎችን ከቫይረሱ መተላለፍ ለመከላከል እነዚህ ጥንቃቄዎች አስፈላጊ ናቸው.