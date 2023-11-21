Walmart በአካል ሊያዝህ ይችላል?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ የችርቻሮው ግዙፉ ዋልማርት በመደብራቸው ውስጥ በስርቆት ወይም በሌሎች የወንጀል ድርጊቶች የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በአካል የማሰር ስልጣን አለው ወይስ የለውም በሚለው ላይ ብዙ ሪፖርቶች እና ወሬዎች ሲናፈሱ ቆይተዋል። ይህ መጣጥፍ ዓላማ በዚህ ርዕስ ላይ ብርሃን ለማንፀባረቅ እና በጉዳዩ ላይ ግልጽነት ለመስጠት ነው።
በመጀመሪያ ደረጃ የአካላዊ እስራትን ጽንሰ-ሀሳብ መረዳት አስፈላጊ ነው. አካላዊ እስራት የግለሰቦችን እንቅስቃሴ ከፍላጎታቸው ውጭ የመገደብ ተግባርን የሚያመለክት ሲሆን ይህም በተለምዶ በህግ አስከባሪ መኮንኖች ወይም ስልጣን በተሰጠው የደህንነት አባላት ነው። ይህ የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት እስኪመጡ ድረስ አንድን ሰው በተዘጋጀ ቦታ እንደ የደህንነት ቢሮ መያዝን ሊያካትት ይችላል።
ዋልማርት በሱቆቻቸው ውስጥ የደህንነት ሰራተኞች ቢኖሩትም ህግ አስከባሪ ባለስልጣኖች አለመሆናቸውን ማስተዋሉ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ እንደፖሊስ የማሰርም ሆነ የአካል ማቆያ ስልጣን የላቸውም። የዋልማርት የደህንነት ሰራተኞች ሱቁን እና ደንበኞቹን ለመጠበቅ እንዲሁም ስርቆትን እና ሌሎች የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ተቀጥረዋል። ሆኖም ሥልጣናቸው አጠራጣሪ ባህሪን በመመልከት እና በማሳወቅ እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከህግ አስከባሪዎች እርዳታ በመጠየቅ ላይ ብቻ የተገደበ ነው።
በየጥ:
1. የዋልማርት የደህንነት ሰራተኞች በስርቆት ከጠረጠሩኝ ሊያስቆሙኝ ይችላሉ?
አዎ፣ የዋልማርት የደህንነት ሰራተኞች በስርቆት ወይም በሌላ የወንጀል ተግባር ከተጠረጠሩ ግለሰቦችን የመቅረብ እና የመጠየቅ መብት አላቸው። ነገር ግን፣ ከፍላጎትዎ ውጪ በአካል ሊያስሩዎት አይችሉም።
2. የዋልማርት የደህንነት አባላት ቢቀርቡኝ ምን ማድረግ አለብኝ?
የዋልማርት የደህንነት ሰራተኞች ከቀረቡዎት ተረጋግተው ከጥያቄዎቻቸው ጋር መተባበር ጥሩ ነው። ጥያቄዎቻቸውን በእውነት ይመልሱ እና ማንኛውንም አስፈላጊ መረጃ ያቅርቡ። ነገር ግን፣ ማንኛውንም ፍለጋ ወይም አካላዊ ግንኙነት አለመቀበል መብት እንዳለዎት ያስታውሱ።
3. የዋልማርት የደህንነት አባላት በስርቆት ቢከሰሱኝስ?
በ Walmart የደህንነት አባላት በስርቆት ከተከሰሱ በአካል እርስዎን ለማሰር ስልጣን እንደሌላቸው ማስታወስ አስፈላጊ ነው። በትህትና መብትዎን ያስረዱ እና ወንጀል ተፈጽሟል ብለው ካመኑ የህግ አስከባሪዎችን እንዲያሳትፉ ይጠይቁ።
ለማጠቃለል፣ የዋልማርት የደህንነት አባላት በስርቆት ወይም በሌላ የወንጀል ድርጊት የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ቀርበው መጠየቅ ቢችሉም፣ ማንንም በአካል የማሰር ስልጣን የላቸውም። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ እራስዎን ካገኙ መብቶችዎን መረዳት እና መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ነው.