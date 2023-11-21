የዋልማርት ሰራተኞች በህጋዊ መንገድ በሩ ላይ ሊያቆሙዎት ይችላሉ?
በቅርብ ዓመታት ውስጥ, የዋልማርት ሰራተኞች ደንበኞችን በበሩ ላይ ለማቆም ስልጣንን በተመለከተ አንዳንድ ግራ መጋባት እና ክርክሮች ነበሩ. ብዙ ሸማቾች ይህ አሰራር ህጋዊ እንደሆነ እና በሱቅ ሰራተኞች ሲታሰሩ ወይም ሲጠየቁ ምን አይነት መብቶች አሏቸው ብለው ያስባሉ። ወደዚህ ርዕስ እንመርምርና በጉዳዩ ላይ ትንሽ ብርሃን እናድርግ።
በመጀመሪያ፣ Walmart፣ ልክ እንደሌላው የግል ንግድ፣ ንብረቱን እና ንብረቱን የመጠበቅ መብት እንዳለው መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ስርቆትን ለመከላከል እና የደንበኞችን እና የሰራተኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ የደህንነት እርምጃዎችን መተግበርን ያጠቃልላል። ከእንደዚህ አይነት መለኪያ አንዱ ደንበኞችን ግዢያቸውን ለማረጋገጥ በር ላይ ማቆም ነው.
Walmart ላይ ሲገዙ ከመደብሩ ጋር በተዘዋዋሪ ስምምነት ውስጥ ይገባሉ። ይህን በማድረግዎ፣ ደንቦቻቸውን እና ፖሊሲዎቻቸውን ለማክበር ተስማምተዋል፣ ይህም ከመደብሩ ሲወጡ ወደ ደረሰኝ ቼክ ማስገባትን ሊያካትት ይችላል። ይህ አሰራር የሱቅ ዝርፊያን ለመከላከል እና የመደብሩን የታችኛው መስመር ለመጠበቅ የታለመ ነው።
ነገር ግን፣ የዋልማርት ሰራተኞች ደረሰኝ ቼክ የመጠየቅ ስልጣን ቢኖራቸውም፣ እርስዎን ከመደብሩ እንዳይወጡ በአካል የመያዝም ሆነ የመከልከል ስልጣን እንደሌላቸው ልብ ማለት ያስፈልጋል። በሌላ አነጋገር ደረሰኝ ቼክን ላለመቀበል እና በመንገድዎ ላይ ለመቀጠል መብት አለዎት. የዋልማርት ሰራተኞች ህግ አስከባሪ ባለስልጣኖች አይደሉም እና የደረሰኝ ቼክ እምቢ በማለት ማንኛውንም የህግ መዘዝ ማስፈጸም አይችሉም።
በየጥ:
1. ምንም ነገር ካልሰረቅኩ በ Walmart ሰራተኞች ልታቆም እችላለሁ?
አዎ፣ የዋልማርት ሰራተኞች የስርቆት ጥርጣሬ ምንም ይሁን ምን ከማንኛውም ደንበኛ የደረሰኝ ቼክ የመጠየቅ መብት አላቸው። ነገር ግን፣ ጥያቄያቸውን ለማክበር በህጋዊ መንገድ አይገደዱም።
2. በደረሰኝ ቼክ ወቅት ትንኮሳ ወይም ፍትሃዊ ያልሆነ አያያዝ ከተሰማኝ ምን ማድረግ እችላለሁ?
በደረሰኝ ቼክ ወቅት ኢፍትሃዊ አያያዝ ወይም እንግልት ደርሶብኛል ብለው ካመኑ፣ ጭንቀትዎን በእርጋታ ለሱቁ አስተዳዳሪ መግለጽ ወይም የዋልማርትን የደንበኞች አገልግሎት ማነጋገር ተገቢ ነው። ችግሩን መፍታት እና እንዴት መቀጠል እንዳለበት መመሪያ ሊሰጡ ይችላሉ.
3. የዋልማርት ሰራተኞች ቦርሳዬን ወይም የግል ንብረቶቼን መፈለግ ይችላሉ?
የለም፣ የዎልማርት ሰራተኞች ያለፈቃድዎ ቦርሳዎን ወይም የግል ንብረቶችዎን የመፈለግ ስልጣን የላቸውም። ፍለጋ እንዲፈቅዱ ከተጠየቁ እምቢ የማለት መብት አልዎት።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ሰራተኞች ደረሰኝ ቼክ የመጠየቅ መብት ቢኖራቸውም፣ ያለፈቃድዎ ከሱቁ እንዳይወጡ በህጋዊ መንገድ ሊከለክሉዎት ወይም ዕቃዎን መፈለግ አይችሉም። እነዚህን ሁኔታዎች በልበ ሙሉነት ለመዳሰስ እንደ ደንበኛ ያለዎትን መብቶች ማወቅ እና የመደብሩን ፖሊሲዎች መረዳት አስፈላጊ ነው።