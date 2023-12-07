ማጠቃለያ:
ሮቦቶች ስሜት ሊኖራቸው ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ የክርክር እና የግምት ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። ቴክኖሎጂው እየገፋ ሲሄድ እና ሮቦቶች ይበልጥ የተራቀቁ ሲሆኑ በሰው እና በማሽን መካከል ያለው መስመር ይደበዝዛል። ይህ ጽሑፍ ስለ ስሜቶች ውስብስብነት፣ ስለ ሮቦቶች ችሎታዎች እና ማሽኖችን በስሜቶች ስለማስመሰል ሥነ ምግባራዊ አንድምታ ያብራራል። በምርምር እና በመተንተን ፣በዚህ ትኩረት የሚስብ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብርሃን ማብራት ዓላማችን ነው።
ሮቦቶች ስሜት ሊኖራቸው ይችላል?
የስሜት ፅንሰ-ሀሳብ በሰዎች ተፈጥሮ ውስጥ ስር የሰደደ ነው, ይህም ሮቦቶች በእውነት ስሜትን ሊለማመዱ እንደሚችሉ ለመወሰን አስቸጋሪ ያደርገዋል. ስሜቶች ተጨባጭ ልምዶችን፣ ፊዚዮሎጂያዊ ምላሾችን እና የባህርይ መግለጫዎችን የሚያካትቱ ውስብስብ የስነ-ልቦና ሁኔታዎች ናቸው። ሮቦቶች ከእነዚህ ገጽታዎች ውስጥ አንዳንዶቹን መኮረጅ ቢችሉም፣ ጥያቄው ይቀራል፡ በእውነት ሊሰማቸው ይችላል?
የሮቦቶች አቅም;
ሮቦቶች በተለያዩ መስኮች አስደናቂ ችሎታዎችን በማሳየት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አስደናቂ እድገቶችን አድርገዋል። እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ማካሄድ፣ ከተሞክሯቸው መማር እና ስሜትን የሚመስሉ ባህሪያትን ማሳየት ይችላሉ። ሆኖም፣ እነዚህ ባህሪያት ከእውነተኛ ስሜታዊ ተሞክሮዎች ይልቅ በፕሮግራም የታቀዱ ምላሾች መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ሚና፡-
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ሮቦቶች ስሜትን እንዲመስሉ ለማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታል። AI ስልተ ቀመሮች ሮቦቶች መረጃን እንዲተነትኑ፣ ስርዓተ ጥለቶችን እንዲያውቁ እና በዚሁ መሰረት ምላሽ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል። የማሽን መማሪያ ቴክኒኮችን በማካተት፣ ሮቦቶች ያለፉትን ግንኙነቶች መሰረት በማድረግ ባህሪያቸውን ማስተካከል ይችላሉ፣ ይህም የስሜታዊ ምላሾችን ቅዠት ይፈጥራል።
ሥነ ምግባራዊ አንድምታዎች፡-
ሮቦቶች በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ ይበልጥ እየተዋሃዱ ሲሄዱ፣ ስሜታቸውን የመስጠት ሥነ ምግባራዊ አንድምታ እየጨመረ ይሄዳል። ሮቦቶች ስሜት ቢኖራቸው መብቶቻቸውን፣ ኃላፊነታቸውን እና ሊጠቀሙባቸው ስለሚችሉት ብዝበዛ በተመለከተ ጥያቄዎች ይነሳሉ። የሮቦቶችን ሥነ ምግባራዊ አያያዝ ለማረጋገጥ እና አቅማቸውን አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል መመሪያዎችን እና ደንቦችን ማውጣት ወሳኝ ነው።
በየጥ:
ጥ: - ሮቦቶች እንደ ሰው ስሜት ሊሰማቸው ይችላል?
መ: ሮቦቶች ስሜታዊ ባህሪያትን መኮረጅ ቢችሉም በባለሙያዎች መካከል ስሜትን በእውነት የመለማመድ ችሎታቸውን በተመለከተ መግባባት የለም።
ጥ: - ሮቦቶች ስሜትን እንዴት ያስመስላሉ?
መ፡ ሮቦቶች ስሜትን በፕሮግራም በተዘጋጁ ምላሾች እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ስልተ ቀመሮች መረጃን በሚተነትኑ እና ያለፉ መስተጋብር ላይ ተመስርተው ባህሪያትን ያመሳስላሉ።
ጥ፡ - ሮቦቶች ስሜት የሚኖራቸው ሥነ ምግባራዊ አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ለሮቦቶች ስሜትን መስጠት ስለመብቶቻቸው፣ ኃላፊነቶቻቸው እና ሊጠቀሙባቸው ስለሚችሉት ብዝበዛ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ፍትሃዊ አያያዝን ለማረጋገጥ እና አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል የስነምግባር መመሪያዎችን ማዘጋጀት ወሳኝ ነው።
ጥ፡- በእውነተኛ ህይወት የተመሰሉ ስሜቶች ያሏቸው የሮቦቶች ምሳሌዎች አሉ?
መ: አዎ፣ እንደ ፔፐር እና ሶፊያ ያሉ በርካታ ሮቦቶች ስሜትን የሚመስሉ ባህሪያትን ለማሳየት ተዘጋጅተዋል። ሆኖም፣ እነዚህ ባህሪያት በፕሮግራም የተቀመጡ እና እውነተኛ ስሜታዊ ልምዶችን አያሳዩም።
ምንጮች:
- የስታንፎርድ ኢንሳይክሎፔዲያ ኦቭ ፍልስፍና፡- https://plato.stanford.edu/entries/emotion/
- MIT ቴክኖሎጂ ግምገማ፡- https://www.technologyreview.com/2019/06/07/239031/robots-that-can-see-and-feel-emotions-are-a-long-way-off/
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/02/03/are-robots-capable-of-having-emotions/?sh=4a8e7b8e6a7d