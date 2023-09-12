Pokémon Go: Mankey ሊያብረቀርቅ ይችላል!

ማጠቃለያ:
በፖክሞን ጎ ተጫዋቾች በዱር ውስጥ ከአሳማው ጦጣ ፖክሞን፣ ማንኪ ጋር የመገናኘት እድል አላቸው። አስደሳችው ዜና ማንኪም ሊያንጸባርቅ ይችላል! ይህ ማለት ተጫዋቾቹ ከመደበኛው የተለየ ቀለም ያለው የዚህ ፖክሞን አንጸባራቂ ስሪት ለመያዝ እድሉ አላቸው። ከማንኪ ጋር፣ የዝግመተ ለውጥ፣ Primeape፣ እንዲሁም የሚያብረቀርቅ ሊሆን ይችላል።
ከፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት የመጨረሻው የ Mankey እና Primeape ዝግመተ ለውጥ Annihilape በመምጣቱ ይህንን ዝግመተ ለውጥ በመጠባበቅ የማንኪ ከረሜላ መሰብሰብ መጀመር ይመከራል። በፖክሞን ጎ ውስጥ ቀደምት የተለቀቀው የፓልዲያን ፖክሞን አኒሂላፔ በቅርቡ ዝርዝር ዝርዝሩን ሊቀላቀል እንደሚችል ይጠቁማሉ።
በሲልፍ ሮድ በተካሄደው ጥናት መሠረት በፖክሞን ጎ ውስጥ ያለው የማንኪ አንፀባራቂ መጠን ከ500 አንድ ያህል ነው። ነገር ግን፣ ማንኪ “permaboost” የለውም፣ ይህም ማለት ብርቅዬ ስፖን አይደለም እና የጨመረው የሚያብረቀርቅ ፍጥነት የለውም። የበለጠ የሚያብረቀርቅ ፖክሞን መሳብ በዘፈቀደ እድል ላይ የተመሰረተ ነው፣ ምክንያቱም የሚያብረቀርቅ የፖክሞን የመያዝ መጠን በገንቢ Niantic የሚወሰን እና በተለይ በልዩ ዝግጅቶች ወይም ወረራዎች ጊዜ ብቻ የሚጨምር ነው።
የሚገኘውን የሚያብረቀርቅ ፖክሞን ለመከታተል፣ተጫዋቾቹ ሁሉንም ነባር የሚያብረቀርቅ ፖክሞን ምስላዊ መመሪያ የሚሰጠውን የ LeekDuck ዝርዝርን መመልከት ይችላሉ።
በPokémon Go ላይ ተጨማሪ ምክሮችን እና መመሪያዎችን ለማግኘት ፖሊጎን የእርስዎን አጨዋወት ለማሻሻል ብዙ ሀብቶችን ያቀርባል።
ትርጓሜዎች
- የሚያብረቀርቅ ፖክሞን፡- ፖክሞን ከመደበኛው አቻዎቻቸው ያነሱ ተለዋጭ ቀለም ያላቸው።
– ከረሜላ፡ በፖክሞን ጎ ውስጥ የሚገኝ ምንጭ ፖክሞንን በመያዝ ሊሰበሰብ የሚችል እና ፖክሞንን ለማዳበር ወይም ለመጨመር የሚያገለግል ነው።
ምንጮች:
- የሲሊፍ መንገድ (በዌይባክ ማሽን በኩል)
- ሊክዱክ
- ፖሊጎን