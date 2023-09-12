የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ዜና

Pokémon Go: Mankey ሊያብረቀርቅ ይችላል!

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
Pokémon Go: Mankey ሊያብረቀርቅ ይችላል!

ማጠቃለያ:

በፖክሞን ጎ ተጫዋቾች በዱር ውስጥ ከአሳማው ጦጣ ፖክሞን፣ ማንኪ ጋር የመገናኘት እድል አላቸው። አስደሳችው ዜና ማንኪም ሊያንጸባርቅ ይችላል! ይህ ማለት ተጫዋቾቹ ከመደበኛው የተለየ ቀለም ያለው የዚህ ፖክሞን አንጸባራቂ ስሪት ለመያዝ እድሉ አላቸው። ከማንኪ ጋር፣ የዝግመተ ለውጥ፣ Primeape፣ እንዲሁም የሚያብረቀርቅ ሊሆን ይችላል።

ከፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት የመጨረሻው የ Mankey እና Primeape ዝግመተ ለውጥ Annihilape በመምጣቱ ይህንን ዝግመተ ለውጥ በመጠባበቅ የማንኪ ከረሜላ መሰብሰብ መጀመር ይመከራል። በፖክሞን ጎ ውስጥ ቀደምት የተለቀቀው የፓልዲያን ፖክሞን አኒሂላፔ በቅርቡ ዝርዝር ዝርዝሩን ሊቀላቀል እንደሚችል ይጠቁማሉ።

በሲልፍ ሮድ በተካሄደው ጥናት መሠረት በፖክሞን ጎ ውስጥ ያለው የማንኪ አንፀባራቂ መጠን ከ500 አንድ ያህል ነው። ነገር ግን፣ ማንኪ “permaboost” የለውም፣ ይህም ማለት ብርቅዬ ስፖን አይደለም እና የጨመረው የሚያብረቀርቅ ፍጥነት የለውም። የበለጠ የሚያብረቀርቅ ፖክሞን መሳብ በዘፈቀደ እድል ላይ የተመሰረተ ነው፣ ምክንያቱም የሚያብረቀርቅ የፖክሞን የመያዝ መጠን በገንቢ Niantic የሚወሰን እና በተለይ በልዩ ዝግጅቶች ወይም ወረራዎች ጊዜ ብቻ የሚጨምር ነው።

የሚገኘውን የሚያብረቀርቅ ፖክሞን ለመከታተል፣ተጫዋቾቹ ሁሉንም ነባር የሚያብረቀርቅ ፖክሞን ምስላዊ መመሪያ የሚሰጠውን የ LeekDuck ዝርዝርን መመልከት ይችላሉ።

በPokémon Go ላይ ተጨማሪ ምክሮችን እና መመሪያዎችን ለማግኘት ፖሊጎን የእርስዎን አጨዋወት ለማሻሻል ብዙ ሀብቶችን ያቀርባል።

ትርጓሜዎች
- የሚያብረቀርቅ ፖክሞን፡- ፖክሞን ከመደበኛው አቻዎቻቸው ያነሱ ተለዋጭ ቀለም ያላቸው።
– ከረሜላ፡ በፖክሞን ጎ ውስጥ የሚገኝ ምንጭ ፖክሞንን በመያዝ ሊሰበሰብ የሚችል እና ፖክሞንን ለማዳበር ወይም ለመጨመር የሚያገለግል ነው።

ምንጮች:
- የሲሊፍ መንገድ (በዌይባክ ማሽን በኩል)
- ሊክዱክ
- ፖሊጎን

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ዜና

በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የቀስት አመልካች መረዳት፡ ምን ማለት ነው?

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ዜና

New Undertale Merch 8ኛ የምስረታ በዓሉን አክብሯል።

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ዜና

የአክብሮት አስማት V2፡ በሚታጠፍ ንድፍ ውስጥ ያለ ጨዋታ ለዋጭ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች