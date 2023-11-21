ዋልማርትን ካቆምኩ በሳም ክለብ መስራት እችላለሁ?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ሰራተኞች በአንድ ድርጅት ውስጥ በተለያዩ መደብሮች መሀል መንቀሳቀስ የተለመደ ነገር አይደለም። ይህ ብዙውን ጊዜ አንድ ሰው አሁን ያለውን ቦታ ለመተው ከወሰኑ በተለየ ቅርንጫፍ ወይም ንዑስ ድርጅት ውስጥ መሥራት ይችል እንደሆነ ጥያቄዎችን ያስከትላል. ከእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አንዱ “ዋልማርትን ካቆምኩ በሳም ክለብ ውስጥ መሥራት እችላለሁ?” የሚለው ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ዋልማርትን ካቆምኩ በሳም ክለብ መስራት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ከዚህ ቀደም በዋልማርት ውስጥ ሰርተህ ብትሰራም በሳም ክለብ ውስጥ መስራት ይቻላል። ሁለቱም ኩባንያዎች በ Walmart Inc. የተያዙ ናቸው፣ ስለዚህ ሰራተኞች በሁለቱ መካከል እንዲዘዋወሩ ዕድሎች ሊኖሩ ይችላሉ።
ጥ፡ Walmart ከለቀቅኩ በኋላ በሳም ክለብ መስራት ከፈለግኩ እንደገና ማመልከት አለብኝ?
መ: በአብዛኛዎቹ ጉዳዮች፣ ከዚህ ቀደም ለዋልማርት የሰሩ ቢሆንም፣ በሳም ክለብ ውስጥ ለመስራት አዲስ ማመልከቻ ማስገባት ያስፈልግዎታል። ይሁን እንጂ ከኩባንያው ጋር ቀደም ሲል ልምድ ማግኘቱ በቅጥር ሂደቱ ወቅት ጥቅም ሊሰጥዎት ይችላል.
ጥ፡- ቀደም ሲል በዋልማርት የሰራሁት ስራ በሳም ክለብ የመቀጠር እድሌን ይነካል?
መ፡ ቀድሞ በዋልማርት ያለው ስራ በቅጥር ሂደት ውስጥ ሊታሰብበት ቢችልም፣ በሳም ክለብ ውስጥ ስራ ለመስራት ዋስትና አይሰጥም። የቅጥር ውሳኔዎች በተለምዶ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው፣ ብቃቶች፣ ተገኝነት እና የመደብሩ ልዩ ፍላጎቶችን ጨምሮ።
ጥ፡ በዋልማርት እና በሳም ክለብ በመስራት መካከል ልዩነቶች አሉ?
መ: ሁለቱም ኩባንያዎች የአንድ ኮርፖሬሽን አካል ቢሆኑም በመደብር ቅርጸት እና የምርት አቅርቦቶች ላይ አንዳንድ ልዩነቶች አሉ. የሳም ክለብ በጅምላ ግዢ ላይ የሚያተኩር በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ ሲሆን ዋልማርት ግን ባህላዊ የችርቻሮ መደብር ነው። የሥራ አካባቢ እና የሥራ ኃላፊነቶች በሁለቱ መካከል ሊለያዩ ይችላሉ.
ለማጠቃለል፣ ከዚህ ቀደም በ Walmart ከሰሩ እና በሳም ክለብ ውስጥ ለመስራት እያሰቡ ከሆነ፣ ሽግግሩን ማድረግ ይቻላል። ሆኖም፣ አዲስ ማመልከቻ ማስገባት እና የቅጥር ሂደቱን እንደገና ማለፍ ሊኖርብዎ እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደም ከዋልማርት ጋር ልምድ ማግኘቱ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ነገርግን በሳም ክለብ ውስጥ የመቀጠር ዋስትና አይሰጥም።