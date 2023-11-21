ውሾች ኮቪድ ሊይዙ ይችላሉ?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መካከል፣ የቫይረሱ ስርጭት ስጋት ከሰዎች አልፎ እስከ ተወዳጅ የቤት እንስሳዎቻችን ድረስ ዘልቋል። ብዙ የቤት እንስሳት ባለቤቶች ፀጉራማ ጓደኞቻቸው በቫይረሱ መያዛቸው እና ለቤተሰቦቻቸው አደጋ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ እያሰቡ ነው. ወደዚህ ርዕስ እንመርምርና በጉዳዩ ላይ ትንሽ ብርሃን እናድርግ።
ውሾች ኮቪድ-19ን ኮንትራት ሊይዙ ይችላሉ?
እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ከሆነ ውሾች በኮሮናቫይረስ ሊያዙ ይችላሉ ፣ ምንም እንኳን ክስተቱ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ነው። ውሾች ለቫይረሱ አወንታዊ ምርመራ ሊያደርጉ ቢችሉም በተለምዶ መለስተኛ ምልክቶችን ያሳያሉ ወይም ምንም ምልክት ሳያሳዩ ይቆያሉ። ከውሾች ወደ ሰው የመተላለፍ አደጋ ዝቅተኛ እንደሆነ ተደርጎ መወሰዱን ልብ ሊባል ይገባል.
ውሾች ኮቪድ-19ን እንዴት ሊዋጉ ይችላሉ?
ውሾች በኮቪድ-19 ከተያዙ ሰዎች ጋር በቅርበት ግንኙነት ወይም ከተበከሉ ነገሮች ጋር በመገናኘት ሊያዙ ይችላሉ። ቫይረሱ በመተንፈሻ አካላት ጠብታዎች ወይም በበሽታው በተያዙ ሰዎች በተነኩ ነገሮች ላይ ሊኖር ይችላል. ስለዚህ፣ ጥሩ ንፅህናን መለማመድ እና ውሻዎ ሊያገኛቸው የሚችላቸውን ቦታዎችን በየጊዜው ማጽዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
የቤት እንስሳት ባለቤቶች ምን ዓይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው?
የመተላለፍን አደጋ ለመቀነስ የቤት እንስሳት ባለቤቶች ጥቂት ቀላል መመሪያዎችን መከተል አለባቸው. በመጀመሪያ የኮቪድ-19 ምልክቶች እያጋጠመዎት ከሆነ ወይም በቫይረሱ መያዛችሁ ከተረጋገጠ ከቤት እንስሳዎ ጋር ያለውን ግንኙነት መገደብ እና ሌላ ሰው ለጊዜው እንዲንከባከበው ይመከራል። በተጨማሪም ጥሩ ንፅህናን መለማመድ ለምሳሌ ከቤት እንስሳዎ ጋር ከመገናኘትዎ በፊት እና በኋላ እጅን መታጠብ የበሽታውን ተጋላጭነት ለመቀነስ ይረዳል።
ውሾች ለኮቪድ-19 መመርመር አለባቸው?
ለበሽታው ለተያዘ ሰው ካልተጋለጡ ወይም ምልክቶችን ካላሳዩ በስተቀር ለኮቪድ-19 ውሾች መደበኛ ምርመራ ማድረግ አይመከርም። ውሻዎ ለቫይረሱ ተጋልጧል ወይም እንደ ማሳል፣ ማስነጠስ ወይም የመተንፈስ ችግር ያሉ ምልክቶችን እያሳየ እንደሆነ ከተጠራጠሩ መመሪያ ለማግኘት የእንስሳት ሐኪም ማማከሩ የተሻለ ነው።
ለማጠቃለል፣ ውሾች በኮቪድ-19 እንዲያዙ ቢቻልም፣ አደጋው በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው። የቤት እንስሳት ባለቤቶች መሰረታዊ የንፅህና አጠባበቅ ልማዶችን በመከተል እና አስፈላጊ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ፀጉራማ አጋሮቻቸውን ለመጠበቅ እና በቤተሰባቸው ውስጥ ያለውን የመተላለፍ አደጋን ለመቀነስ ይረዳሉ። ያስታውሱ፣ የእንስሳት ሐኪምዎ ሁልጊዜ የቤት እንስሳዎን ጤና በተመለከተ ምርጡ የመረጃ ምንጭ እና መመሪያ ነው። ደህንነትዎን ይጠብቁ እና የቤት እንስሳዎ ጤናማ ይሁኑ!