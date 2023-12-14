ከኮኮናት ቅርፊት እስከ ዘላቂ ማቀዝቀዣዎች፡ የፊሊፒንስ ፈጠራ መፍትሔ

ማጠቃለያ፡ ፊሊፒንስ በየአመቱ ለሚጣሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኮኮናት ቅርፊቶች ፈጠራ መፍትሄ አግኝታለች። ፎርቱና ኩልስ ወደ ቆሻሻ እንዲሄዱ ከመፍቀድ ይልቅ እነዚህን ቅርፊቶች ወደ ዘላቂ ማቀዝቀዣዎች የመቀየር ሂደትን አዘጋጅቷል, ይህም የአካባቢን ጎጂ እቃዎች አስፈላጊነት ይቀንሳል.
ኮኮናት በፊሊፒንስ ውስጥ ዋና ምግብ ነው ፣ አገሪቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁለተኛዋ ትልቅ አምራች ነች። ይሁን እንጂ የኮኮናት ቅርፊቶችን ማስወገድ ለረጅም ጊዜ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል, ይህም በግምት ወደ 9 ቢሊዮን የሚገመቱ ቅርፊቶች እንዲቃጠሉ ወይም እንዲበሰብስ ያደርጋሉ. ይህ አሰራር በአካባቢው ላይ አሉታዊ ተፅእኖ አለው, ጎጂ የሆኑ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ወደ አየር ይለቀቃል እና ለቆሻሻ መከማቸት አስተዋጽኦ ያደርጋል.
ፎርቱና ኩልስ ለሥነ ምህዳር ተስማሚ የሆነ አስቸኳይ ፍላጎት መሆኑን በመገንዘብ የተትረፈረፈ የኮኮናት ቅርፊቶችን በማዘጋጀት ወደ ማቀዝቀዣዎች ቀይሯቸዋል። ከተስፋፋ የ polystyrene foam (ብዙውን ጊዜ በስህተት ስታይሮፎም ተብሎ የሚጠራው) ከተለምዷዊ ማቀዝቀዣዎች በተለየ መልኩ የፎርቱና ኩልስ ምርቶች ዘላቂ እና ባዮዲዳዳዴድ ናቸው.
ኩባንያው በቀላሉ የሚገኘውን የኮኮናት ቅርፊቶችን በመጠቀም በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ላይ የሚደርሰውን ቆሻሻ መጠን ከመቀነሱም በላይ ለቀጣይ ዘላቂነት አዲስ መፍትሄ ይሰጣል። የተስፋፉ የ polystyrene ፎም ማምረት, በተለምዶ ለማቀዝቀዣዎች ጥቅም ላይ የሚውለው, ከ 14 ሚሊዮን ቶን በላይ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የማይችል የፕላስቲክ ቆሻሻ በየዓመቱ የማመንጨት ሃላፊነት አለበት.
ይህ በፎርቱና ኩልስ የተሰራው ጅምር ስነ-ምህዳራዊ ንቃተ-ህሊና እና የስራ ፈጠራ ፈጠራ እንዴት እንደሚገናኙ ተስፋ ሰጭ ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል። የኮኮናት ቅርፊቶችን ወደ ማቀዝቀዣዎች በመመለስ ኩባንያው ለቆሻሻ ቅነሳ፣ የአየር ንብረት ለውጥን በመዋጋት እና ዘላቂ የክብ ኢኮኖሚን ያበረታታል።
ፊሊፒንስ የኮኮናት ቅርፊቶችን ወደ ውድ እና ዘላቂ ምርቶች በመቀየር ረገድ ያስመዘገበችው ስኬት ሌሎች አገሮች ተመሳሳይ ልምዶችን እንዲከተሉ ያላቸውን ትልቅ አቅም ያሳያል። ይህ አካሄድ ከቆሻሻ አወጋገድ ጋር ተያይዘው የሚመጡትን የአካባቢ ተግዳሮቶች ለመፍታት ብቻ ሳይሆን ንግዶች ለገበያ ምቹ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ አማራጮችን እንዲፈጥሩ መንገድ ይከፍታል። ቀጣይነት ያለው የመፍትሄ ሃሳቦችን በመከተል፣ ለሁሉም የወደፊት ፅዱ እና አረንጓዴ ለማድረግ መስራት እንችላለን።