የLamborghini V10 Legacy በ ላይ ይኖራል?

የአውቶሞቲቭ ኢንደስትሪው ወደ ኤሌክትሪፊኬሽን እና ወደ መቀነስ እየተንቀሳቀሰ ባለበት ወቅት የላምቦርጊኒ አይነተኛ ቪ10 ሞተር ከተቆጣጠሪዎች ዘንድ እየታየ ነው። በተፈጥሮ የሚፈለገው የ5.2 ሊትር ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ሃይል ያለው ዘመን ወደ ማብቂያው እየመጣ ነው, የመጨረሻው ሁራካን በሚቀጥለው አመት የመሰብሰቢያ መስመሩን ለማጥፋት ተዘጋጅቷል. ስለዚህ፣ ለ Lamborghini ሞተር አሰላለፍ ምን ይጠብቃል?
የቅርብ ጊዜ የስለላ ቪዲዮዎች ከተወዳጅ V10 FSI ሞተር መነሳትን የሚጠቁም ፕሮቶታይፕ ሱፐርካርን ያሳያሉ። ምንም እንኳን ድምፁ ቢቀየርም፣ የላምቦርጊኒ አድናቂዎች ለአስደሳች አዲስ የኃይል ባቡር ራሳቸውን ማበረታታት አለባቸው። ወሬዎች እንደሚያመለክቱት የወደፊቱ "የመግቢያ ደረጃ" ሱፐር መኪና መንትያ-ቱርቦ V8 ሞተር ተጭኖ ቢያንስ በአንድ ኤሌክትሪክ ሞተር ለድቅል እርዳታ ይሟላል. እነዚህ እድገቶች አስገዳጅ ኢንዳክሽን እና ድብልቅ ቴክኖሎጂን ለመቀበል ከላምቦርጊኒ ፍላጎት ጋር ይጣጣማሉ።
የሃይል ትራቡ ልዩ ዝርዝሮች ሳይገለጡ ቢቀሩም የኢንደስትሪ ባለሙያዎች ሞተሩን ከ Revuelto ባለሁለት ክላች ስምንት ፍጥነት አውቶማቲክ ስርጭት ጋር እንደሚጣመር ይገምታሉ። በተጨማሪም፣ ያለፈው የስለላ ቪዲዮ በተዘዋዋሪ የንፁህ ኤሌክትሪክ ሞድ መካተቱን አረጋግጧል፣ ምንም እንኳን የኤሌክትሪክ ወሰን ውስን ሊሆን ይችላል።
በስታይስቲክስ፣ መጪው ሱፐርካር የዝግመተ ለውጥ መንገድን የሚከተል ይመስላል፣ የላምቦርጊኒን የአሁኑን አሰላለፍ የሚያስታውሱ ስውር የዲዛይን ምልክቶች አሉት። ነገር ግን፣ የመኪናው ውበት ሙሉ መጠን የሚገለጠው ካሜራው በ2024 ከወጣ በኋላ ነው።
ከሚመጣው ሱፐርካር በተጨማሪ ላምቦርጊኒ የዘመነውን የኡረስ SUV ስሪት ከተሰኪ ዲቃላ ቅንብር ጋር ለማስተዋወቅ ተዘጋጅቷል። ሁራካን እና ኡሩስ ሁለቱም በማምረት ላይ መሆናቸውን ይቀጥላሉ, ነገር ግን ሁሉም የሚገኙት ክፍሎች ቀድሞውኑ ተሽጠዋል. ስለዚህ፣ የመጨረሻውን ንፁህ የውስጥ ቃጠሎ Lamborghini ለማግኘት ተስፈህ ከነበረ፣ እድልህን ያመለጠው ይመስላል–በእርግጥ ላምቦርጊኒ ልዩ በሆኑ እጅግ ውድ ልዩ እትሞች እስካስገረመን ድረስ።
በየጥ:
ጥ፡ ላምቦርጊኒ የV10 ሞተርን በሚመጣው ሱፐር መኪና ይተካ ይሆን?
መ፡ አዎ ላምቦርጊኒ V10 ሞተሩን በሚቀጥለው “የመግቢያ ደረጃ” ሱፐርካር በድብልቅ እርዳታ በተደገፈ መንትያ ቱርቦ V8 ሞተር እንደሚተካ ተወርቷል።
ጥ: አዲሱ ሞተር ንጹህ የኤሌክትሪክ ሁነታ ይኖረዋል?
መ: አዎ፣ ያለፈው የስለላ ቪዲዮ በተዘዋዋሪ የንፁህ ኤሌክትሪክ ሞድ መካተቱን አረጋግጧል፣ ምንም እንኳን የኤሌክትሪክ ክልል ውስን እንደሚሆን ይጠበቃል።
ጥ፡- Lamborghini ከጅብሪድ ቴክኖሎጂ ጋር የሚያስተዋውቀው ሌሎች ሞዴሎች ምንድናቸው?
መ፡ ላምቦርጊኒ የዘመነውን የኡረስ SUV ስሪት ከተሰኪ ዲቃላ ቅንብር ጋር ለመልቀቅ አቅዷል።
ጥ: ንጹህ የውስጥ የሚቃጠል ላምቦርጊኒ ለመግዛት ተጨማሪ እድሎች ይኖሩ ይሆን?
መ: ለቀሪው የሁራካን እና የኡሩስ ምርት ሁሉም ምደባዎች ተሞልተዋል። ነገር ግን፣ Lamborghini ከመደበኛው የምርት ሂደት ውጪ ልዩ እትም ሞዴሎችን ከለቀቀ አሁንም እድሉ ሊኖር ይችላል።