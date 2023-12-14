Xbox ለጨዋታ ማለፊያ አባላት ለስራ ጥሪ ዘመናዊ ጦርነት III ልዩ ቅናሾችን ያቀርባል

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ከጥቁር አርብ በኋላ ባለው ጊዜ Xbox በተደረገው ሰፊ ቅናሾች ውድድሩን እየመራ ነው። የXbox Series X ኮንሶሎች አሁን በይፋ በሽያጭ ላይ ናቸው፣ እና ተጫዋቾች በXbox ተቆጣጣሪዎች እና የቅርብ ጊዜው የግዴታ ጥሪ ክፍል ላይ ቅናሾችን መደሰት ይችላሉ። የብዙዎችን ቀልብ የሳበ አንድ አስደናቂ ስምምነት በXbox Game Pass አባላት ለስራ ጥሪ ዘመናዊ ጦርነት III (24) ከ2023 ዶላር በላይ የተደረገ ልዩ ቅናሽ ነው። ጨዋታው በመጀመሪያ ዋጋው በ69.99 ዶላር ሲሆን አሁን በ$45.59 ብቻ ይገኛል።
ይህን ስምምነት የበለጠ ማራኪ ለማድረግ፣ Activision ከዲሴምበር 14 እስከ 18 ለጨዋታው ነፃ የሙከራ ጊዜ እያቀረበ ነው። ይህ ተጫዋቾች ግዢ ለማድረግ ከመወሰናቸው በፊት ጨዋታውን እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል። የዋጋ ቅናሽ የተደረገው በዩኬ ውስጥ ላሉ ተጫዋቾችም የሚተገበር ሲሆን ለXbox Game Pass አባላት የግዳጅ ጥሪ ዘመናዊ ጦርነት III በ £45.59 ዋጋ ተከፍሏል።
የXbox Series X ኮንሶል እንደ ገና ስጦታ ወይም ለግል ጥቅም ለመግዛት ለሚያስቡ የበዓላት ሽያጮች ትልቅ እድል ይሰጣሉ። የኮንሶሉ ዋጋ በአሁኑ ጊዜ በ$399.99 ነው፣ ከዋናው የ$100 የ$499.99 ቅናሽ። እንደ Target፣ Amazon እና Walmart ያሉ ዋና ዋና ቸርቻሪዎች ኮንሶሉን በዚህ አዲስ የማስተዋወቂያ ዋጋ እየሸጡ ነው።
Xbox Game Pass ሌላው የXbox ምህዳር አስፈላጊ አካል ነው። እንደ እድል ሆኖ፣ አባል ያልሆኑ አባላት እንኳን ለጨዋታ ማለፊያ መመዝገብ የሚችሉት በ$1 ብቻ ነው፣ ይህም የቅናሹን የግዴታ ጥሪ ጨዋታ እና በርካታ ርዕሶችን ማግኘት ይችላል። በ$16.99 በወር የሚታደሰው የGame Pass Ultimate ደንበኝነት ምዝገባ የ14 ቀናት ነጻ መዳረሻን ያካትታል።
በእነዚህ ስምምነቶች በመጠቀም ተጫዋቾቹ የXbox Series X console፣ Call of Duty Modern Warfare III፣ እና በጠቅላላ በ$446.58 ወጪ በመቶዎች የሚቆጠሩ የጨዋታ ርዕሶችን በ Game Pass ላይ ማግኘት ይችላሉ። የተደበላለቁ አስተያየቶች ቢኖሩም፣ ዘመናዊ ጦርነት III በዓመቱ በጣም ከተሸጡ ጨዋታዎች መካከል አንዱ ሆኖ ቀጥሏል፣ ከሆግዋርትስ ሌጋሲ ጋር ለከፍተኛ ቦታ በቅርበት ይወዳደራል።
ከእነዚህ ልዩ ቅናሾች በተጨማሪ ማይክሮሶፍት በቅርቡ ለዲሴምበር 2023 ወደ Xbox Game Pass የሚመጡትን ሁሉንም ጨዋታዎች እና እንዲሁም በ Game Pass Core ቤተ-መጽሐፍት ላይ አስደሳች ተጨማሪዎችን አስታውቋል። ይህ ሰፊ እና የተለያዩ የጨዋታ አማራጮችን ለማቅረብ ቁርጠኝነት የXbox Game Pass አባላት ሁል ጊዜ የሚመረጡት የበለፀጉ የማዕረግ ስሞች እንዲኖራቸው ያረጋግጣል።
በማጠቃለያው፣ Xbox ለጨዋታ ማለፊያ አባላቱ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ቅናሾችን እያቀረበ ነው፣ ይህም Xbox Series X console እና Call of Duty Modern Warfare III የበለጠ ተደራሽ እና ተመጣጣኝ ያደርገዋል። Xbox Series X ስጦታ ለመስጠት እያሰብክም ሆነ በቀላሉ የጨዋታ ስብስብህን ለማስፋት እያሰብክ ከሆነ እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች ለመጠቀም ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው።