CableMod በደህንነት ስጋቶች ምክንያት አንግል አስማሚዎችን ያስታውሳል

ታዋቂው የሃርድዌር መለዋወጫ አምራች CableMod ለ12VHPWR አንግል አስማሚዎቻቸው የደህንነት ማስታወሻ አስታውቋል። ኩባንያው አንዳንድ የአስማሚው ስሪቶች የተበላሹ ሊሆኑ እንደሚችሉ አምኗል, ይህም ለተጠቃሚዎች አደጋ ሊያስከትል ይችላል.
ማስታወሱ በሁለቱም 1.0 እና 1.1 የCableMod 12VHPWR አንግል አስማሚ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ተጠቃሚዎች እነዚህን አስማሚዎች በፍጥነት መጠቀማቸውን እንዲያቆሙ እና ስርዓታቸው በሚሰራበት ጊዜ እንዳይያዙ አሳስበዋል። አስማሚዎችን ከመንቀልዎ በፊት ስርዓቱን ማብራት ይመከራል.
ከማስታወሻው በስተጀርባ ያለው የደህንነት ስጋት የወንድ ማገናኛው ሊፈታ የሚችል ሲሆን ይህም ወደ ሙቀት መጨመር እና ወደ ማቅለጥ ሊያመራ ይችላል. ይህ ጉዳይ በግራፊክስ ማቀናበሪያ አሃዶች (ጂፒዩዎች) ላይ ጉዳት ሊያደርስ እና በተጠቃሚዎች ላይ የደህንነት አደጋን ሊያስከትል ይችላል።
ችግሩን ለመፍታት, CableMod የማዕዘን አስማሚዎቻቸውን ሽያጭ ለማቆም ወስኗል. የሁለቱም የ12 እና 90 ሞዴሎች ባለ 180-ዲግሪ እና 1.0-ዲግሪ ስሪቶችን ጨምሮ ለሁሉም የCableMod 1.1VHPWR አንግል አስማሚዎች በፈቃደኝነት የደህንነት ማስታወሻ ያካሂዳሉ።
የተጎዱት አንግል አስማሚዎች ባለቤቶች ማስታወስን በተመለከተ ዝርዝር መመሪያዎችን የያዘ ኦፊሴላዊ ማስታወቂያ ይደርሳቸዋል። እስከዚያው ድረስ CableMod ተጠቃሚዎች አስማሚዎቹን ወዲያውኑ መጠቀማቸውን እንዲያቆሙ እና ከመያዛቸው በፊት እስኪቀዘቅዝ ድረስ እንዲጠብቁ ይመክራል።
የእርስዎ ጂፒዩ ባልተሳካለት V1.0 ወይም V1.1 አንግል አስማሚ ከተጎዳ፣ CableMod ለእርዳታ ወደ የደንበኛ አገልግሎታቸው እንዲደርሱ ያበረታታል።
ይህ የማስታወስ ችሎታ በCableMod's አንግል ገመዶች ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም፣ የማዕዘን አስማሚዎቻቸው ብቻ። ተጠቃሚዎች ከግራፊክስ ካርዶች ወይም በኃይል አቅርቦት ኩባንያዎች የተሰጡ ኬብሎች የታሸጉ ኦፊሴላዊ አስማሚዎችን እንደ አስተማማኝ አማራጭ እንዲጠቀሙ ይመከራሉ።
CableMod በታማኝ ደንበኞቻቸው ላይ ለተፈጠረው ማንኛውም ችግር ይቅርታ ጠይቋል እና ወደፊትም እንደሚሳካላቸው ቃል ገብቷል።
በ CableMod angled adapters ላይ ያሉ ችግሮች ሪፖርቶች ለወራት ሲሰራጭ ቆይተዋል, ይህም ኩባንያው ምትክ እንዲያቀርብ እና በግራፊክ ካርዶች ላይ ጉዳቶችን እንዲሸፍን አድርጓል. እንደ MSI ያሉ አንዳንድ ኩባንያዎች የኬብል ሞድ አስማሚዎች ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጊዜ የዋስትና ሽፋንን ውድቅ እንዳደረጉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
ለሃርድዌርዎ ደህንነት፣ ማስታዎሻውን ለማክበር እና የCableMod 12VHPWR አንግል አስማሚዎችን እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ መጠቀምን እንዲያቆሙ ይመከራል።