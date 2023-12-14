Meta Quest 3 እና የአስጋርድ ቁጣ 2 ቅርቅብ፡ ለቪአር ጨዋታ አድናቂዎች ፍጹም ጥምረት

ማጠቃለያ:
በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የአስጋርድ ቁጣ 2 በግምገማችን ፍጹም የሆነ 10/10 ነጥብ አግኝቷል፣ ይህም ለምናባዊ እውነታ (VR) አድናቂዎች የግድ መጫወት ያለበት ጨዋታ አድርጎታል። ምርጥ ክፍል? የአስጋርድ ቁጣ 2 አሁን በገበያ ውስጥ ካለው የቅርብ ጊዜ የላቀ የጆሮ ማዳመጫ ከሜታ ተልዕኮ 3 ጋር በነጻ ተጠቃሏል። ይህ መጣጥፍ የጨዋታውን እና የጆሮ ማዳመጫውን አስደናቂ ገፅታዎች ይዳስሳል እና የዚህን አስደሳች ጥቅል ጥቅሞች ያጎላል።
ርዕስ:
አስደናቂ ጉዞ ይጠብቃል፡ የአስጋርድ ቁጣ 2ን ከሜታ ተልዕኮ 3 ጋር ተለማመዱ።
የአስጋርድ ቁጣ 2 በግምገማችን ፍጹም ነጥብ በማግኘቱ የቪአር ጨዋታ አድናቂዎች የሚያከብሩት ነገር አላቸው። ይህ እጅግ መሳጭ ጨዋታ ለVR ጨዋታ አዲስ መስፈርት የሚያዘጋጁ አራት ልዩ ገፀ-ባህሪያትን፣አስደሳች ፍልሚያ እና ውስብስብ RPG ስርዓቶችን ያቀርባል።
ግን ይህን ዜና የበለጠ አስደሳች የሚያደርገው የአስጋርድ ቁጣ 2 አሁን ከMeta Quest 3 የጆሮ ማዳመጫ ጋር አብሮ መምጣቱ ነው። Meta Quest 3፣ እጅግ በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ እና ልዩ አፈጻጸም ያለው፣ የአስጋርድ ቁጣ 2ን ሰፊ አለም ለማሰስ ፍጹም ጓደኛ ነው።
የሜታ ተልዕኮ 3 ግምገማችን የላቀ ባህሪያቱን እውቅና ይሰጣል። 9/10 በሚያስደንቅ ውጤት፣ Meta Quest 3 በተመጣጣኝ ዋጋ እና ተደራሽነቱ ተመስግኗል። አሁንም ልዩ ቪአር ተሞክሮ እያቀረበ ውድ የሆነ የጨዋታ ፒሲ አስፈላጊነትን ያስወግዳል። የጆሮ ማዳመጫው ድብልቅ-እውነታ የጨዋታ ችሎታዎች፣ ባለ ሙሉ ቀለም ማለፊያ ሁነታ እና ትክክለኛ ክትትልን ጨምሮ፣ ጥምቀቱን የበለጠ ያሳድጋል።
የአስጋርድ ቁጣ 2ን ከMeta Quest 3 ጋር በማጣመር ተጫዋቾች ወደር የለሽ የጨዋታ ጀብዱ መዳረሻ አላቸው። የአስጋርድ ቁጣ 2 አጓጊ ትረካ፣ የተለያዩ ገጸ-ባህሪያት እና ከፍተኛ ፍልሚያ በMeta Quest 3 መሳጭ እይታዎች እና ምላሽ ሰጪ ቁጥጥሮች ወደ ህይወት ይመጣሉ። በሰማይ የተሰራ የጨዋታ ግጥሚያ ነው።
ለ499.99ጂቢ ስሪት በ128 ዶላር ወይም ለ649ጂቢ ስሪት 512 ዶላር የተሸጠው ጥቅሉ ለሁለቱም ልምድ ላላቸው ቪአር ተጫዋቾች እና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ምናባዊ እውነታ ለሚገቡ ልዩ ዋጋ ይሰጣል። ውስን ክምችት ካለ፣ ጥቅልን መጠበቅ ለሰዓታት የሚገርም የጨዋታ ጨዋታ እና የVR ጨዋታን ከፍተኛውን የመለማመድ እድልን ያረጋግጣል።
በአስጋርድ ቁጣ 2 በሜታ ተልዕኮ 3 አስደናቂ ጉዞ ለመጀመር ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት። ጥቅሉን አሁን ይያዙ እና ምናባዊ እውነታን ወደ ሚያሟላ አለም ለመወሰድ ይዘጋጁ።