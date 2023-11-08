የሚቋቋም እና ደህንነቱ የተጠበቀ ዲጂታል መሠረተ ልማት፡ የግሎባል DevSecOps ኃይል
ዛሬ እርስ በርስ በተሳሰረ ዓለም፣ የዲጂታል ሥርዓቶች የሁሉም ኢንዱስትሪዎች የጀርባ አጥንት በሆኑበት፣ የሚቋቋም እና ደህንነቱ የተጠበቀ የዲጂታል መሠረተ ልማት አስፈላጊነት ከዚህ የበለጠ አሳሳቢ ሆኖ አያውቅም። የሳይበር ስጋቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተራቀቁ በመጡበት ወቅት ድርጅቶች መረጃቸውን እና ስርዓቶቻቸውን ለመጠበቅ ንቁ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው። የGlobal DevSecOps ኃይል የሚጫወተው እዚህ ላይ ነው።
DevSecOps ምንድን ነው?
DevSecOps የደህንነት ልምዶችን ከጠቅላላው የሶፍትዌር ልማት የሕይወት ዑደት ጋር የሚያጣምር አካሄድ ነው። ደህንነት በሁሉም የሂደቱ ደረጃዎች ውስጥ መገንባቱን ለማረጋገጥ በልማት፣ ኦፕሬሽኖች እና የደህንነት ቡድኖች መካከል ትብብር እና ግንኙነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። ደህንነትን ከጅምሩ በማካተት፣ድርጅቶች ተጋላጭነትን ቀድሞ በመለየት የሳይበር ጥቃቶችን አደጋ በመቀነስ መፍታት ይችላሉ።
ለምንድነው Global DevSecOps አስፈላጊ የሆነው?
Global DevSecOps የ DevSecOps መርሆችን ወስዶ በአለም አቀፍ ደረጃ ይተገበራል። የሳይበር አደጋዎች በጂኦግራፊያዊ ድንበሮች የተገደቡ እንዳልሆኑ እና እነሱን በብቃት ለመቋቋም የትብብር ጥረት እንደሚያስፈልግ ይገነዘባል። ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ቡድኖችን እውቀትና ግብአት በመጠቀም ድርጅቶች የበለጠ ጠንካራ እና ጠንካራ የሆነ የዲጂታል መሠረተ ልማት መገንባት ይችላሉ።
Global DevSecOps እንዴት ነው የሚሰራው?
Global DevSecOps ሊሆኑ የሚችሉ ተጋላጭነቶችን ለመለየት እና ለመቀነስ በጋራ የሚሰሩ አለምአቀፍ የደህንነት ባለሙያዎች አውታረ መረብ መመስረትን ያካትታል። እነዚህ ባለሙያዎች በተለያዩ የሰዓት ዞኖች እና ክልሎች ይተባበራሉ፣ እውቀትን፣ ምርጥ ልምዶችን እና የማሰብ ችሎታን ይጋራሉ። የተለያዩ ተሰጥኦዎችን በመጠቀም ድርጅቶች ከሰፊ አመለካከቶች እና ግንዛቤዎች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም የሚመጡ ስጋቶችን የማወቅ እና ምላሽ ለመስጠት ችሎታቸውን ያሳድጋል።
የ Global DevSecOps ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
Global DevSecOpsን መተግበር በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በመጀመሪያ ደረጃ፣ ድርጅቶች ዓለም አቀፍ የደህንነት ባለሙያዎችን መረብ በመጠቀም የሳይበር አደጋዎችን ቀድመው እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ, የትብብር እና የእውቀት ልውውጥ ባህልን ያበረታታል, ፈጠራን እና ቀጣይነት ያለው መሻሻልን ያበረታታል. በመጨረሻም የዲጂታል መሠረተ ልማትን የመቋቋም እና ደህንነትን ያጠናክራል, የውሂብ ጥሰትን እና የመቀነስ አደጋን ይቀንሳል.
በማጠቃለያው፣ የሚቋቋም እና ደህንነቱ የተጠበቀ የዲጂታል መሠረተ ልማት መገንባት በዛሬው ዲጂታል መልክዓ ምድር ወሳኝ ነው። የGlobal DevSecOpsን ሃይል በመቀበል ድርጅቶች የደህንነት አቋማቸውን ማጠናከር፣ ስጋቶችን መቀነስ እና የስርዓቶቻቸውን እና የመረጃዎቻቸውን ታማኝነት ማረጋገጥ ይችላሉ። በትብብር እና በንቃት አቀራረብ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ዲጂታል የወደፊት መገንባት እንችላለን።