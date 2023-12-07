ቡፋሎ የጋራ ምክር ቤት በErie Basin Marina ያልተከፈለ ኪራይን ይመረምራል።

ማጠቃለያ፡ የቡፋሎ የጋራ ምክር ቤት ላለፉት 10 አመታት የኤሪ ቤዚን ማሪናን ያስተዳደረው ኩባንያ ስሚዝ ቦይስ ለከተማው ያለውን የገንዘብ መጠን እያጣራ ነው። የከተማው ተቆጣጣሪ ጽሕፈት ቤት ለካውንስሉ የፋይናንስ ኮሚቴ ከስሚዝ ቦይስ ጋር ያለውን ውል እና በኪራይ ክፍያ ላይ ያለውን ልዩነት በዝርዝር የሚገልጽ ሪፖርት አቅርቧል። ኮንትራቱ ስሚዝ ቦይስ በዓመት 1 ዶላር እና 20% የተጣራ ትርፍ እንዲከፍል ያስገድዳል፣ ነገር ግን ከተማዋ የተቀበለችው $1 የኪራይ ክፍያ ብቻ እና ምንም ተጨማሪ ክፍያ የለም። የፋይናንስ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ የበለጠ ለመወያየት በሚቀጥለው ሳምንት በሚደረገው ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ከህዝብ ስራዎች ዲፓርትመንት እና ከስሚዝ ቦይስ ተወካዮችን እየጠየቀ ነው።
የቡፋሎ ኤሪ ቤዚን ማሪና ከ2013 ጀምሮ በስሚዝ ቦይስ ስር ስትሆን የአምስት አመት ኮንትራት ማራዘሚያ በቅርቡ አብቅቷል። የከተማዋ የኮንትሮለር ጽሕፈት ቤት ማሪና በዓመት ወደ 900,000 ዶላር የሚጠጋ ጠቅላላ ገቢ እንደሚያስገኝ ይገምታል።
ይሁን እንጂ ስሚዝ ቦይስ በኮንትራቱ ከዘጠኙ ዓመታት ውስጥ በሁለት ውስጥ የተጣራ ትርፍ ከ80,000 ዶላር በላይ እንዳገኘ ግልጽ ሆኗል። የመጨረሻው ዓመት የፋይናንስ ድምር እስካሁን አልታወቀም። የኮንትሮለር መሥሪያ ቤቱ ኦዲት ሲያደርግ የፋይናንስ መረጃ አለመስጠቱንም ገልጿል።
ውሉ ካልተከፈለው የኪራይ ክፍያ በተጨማሪ በየሁለት አመቱ ገለልተኛ ኦዲት እንዲደረግ እና ኦፕሬተሩ የጠቅላላ ተጠያቂነት መድን ማረጋገጫ እንዲያቀርብም ተደንግጓል። ነገር ግን የህዝብ ስራዎች ዲፓርትመንት ምንም አይነት የኦዲት ሪፖርት ወይም የኢንሹራንስ ተገዢነትን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም።
የቡፋሎ የጋራ ምክር ቤት አባል ሚቸል ፒ. ኖቫኮቭስኪ ለከተማው በስሚዝ ቦይስ የተበደሩትን ማንኛውንም ገንዘብ ለማገገም ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጿል እና በከተማው ዲፓርትመንቶች ውስጥ ያለውን የመልካም አስተዳደር እጦት አጉልቶ አሳይቷል።
የፊናንስ ኮሚቴው በታህሳስ 19 የሚካሄደው ስብሰባ ጉዳዩን የበለጠ ይመረምራል እና ከሕዝብ ሥራዎች መምሪያ እና ስሚዝ ቦይስ መልስ ይፈልጋል። ምክር ቤቱ ይህንን ሁኔታ ለማስተካከል እና ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት የውሉን ውል እንዲያከብሩ ተስፋ ያደርጋል ።