Kendall ጃክሰን ወደ ማያሚ ዩኒቨርሲቲ ቃል ገባ

በሚያስደንቅ ሁኔታ የቡችሆልዝ እግር ኳስ ኮከብ ኬንዳል ጃክሰን ለማያሚ ዩኒቨርሲቲ ቃል ገብቷል። ቀደም ሲል በጁላይ ወር ወደ ፍሎሪዳ ከገባ በኋላ ጃክሰን በFHSAA ክፍል 4S ግዛት ግማሽ ፍጻሜ የቡድኑን አስከፊ ሽንፈት ተከትሎ የልብ ለውጥ ነበረው።
የተለያዩ የኮሌጅ እግር ኳስ መርሃ ግብሮች ጃክሰንን ከስራ መቋረጥ በኋላ የመመልመል ፍላጎት አሳይተዋል። በቅርቡ የዩሲኤፍ ኮፍያ ለብሶ ታይቷል፣ ይህም ስለቀጣዩ እርምጃው ግምቶችን አስነስቷል። ሆኖም፣ በመጨረሻ የጃክሰንን ውሳኔ ያወዛገበው በNFL ታሪክ ውስጥ ካሉት ታላላቅ የመከላከያ ፍጻሜዎች በአንዱ የመስራት እድሉ ነበር።
“ሊጉ የመጨረሻ ግቤ አይደለም። የፋመር አዳራሽ መሆን እፈልጋለሁ፣ እና እዚያ እንዲያደርሰኝ ከ Famer አዳራሽ የበለጠ የሚረዳኝ ማን ነው!” ጃክሰን ለሃይስ ፋውሴት የኦን3 ስፖርት ገልጿል።
እሱ የጠቀሰው የፋመር አዳራሽ ጄሰን ቴይለር ነው፣የሚያሚ የመከላከያ መጨረሻ አሰልጣኝ፣የ15-ወቅት በNFL ውስጥ ድንቅ ስራ የነበረው እና በ2017 ወደ ፕሮ እግር ኳስ ዝና አዳራሽ የገባው።
ጃክሰን በጣም የተከበረ ባለአራት ኮከብ ምልመላ የከፍተኛ ዘመኑን በአስደናቂ ስታቲስቲክስ ያጠናቀቀ ሲሆን 50 ታክሎችን እና ሶስት ጆንያዎችን በመቅዳት። በጋይንስቪል ባሳለፈው አራት አመታት በአጠቃላይ 104 ታክሎችን እና 14 ጆንያዎችን ሰብስቧል።
ይህ ቁርጠኝነት ለየት ያለ ወጣት አትሌት ችሎታዎችን ስለሚያስገኝ ለሚያሚ ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ መርሃ ግብር ትልቅ ማበረታቻ ሆኖ ይመጣል። የፋመር አዳራሽ የመሆን ምኞቶች ፣ Kendall ጃክሰን አውሎ ነፋሱን ለመቀላቀል ያደረገው ውሳኔ በእግር ኳስ ሰማይ ውስጥ የተደረገ ግጥሚያ ሊሆን ይችላል።