የሸለቆ እግር ኳስ ቡድን ግስጋሴዎች ወደ ክፍለ ሀገር ከፊል-ፍፃሜዎች

የብራውንስቪል የቀድሞ ወታደሮች መታሰቢያ ቻርጀሮች ከሪዮ ግራንዴ ቫሊ የመጀመሪያ የእግር ኳስ ቡድን በመሆን ከ 2003 ጀምሮ ወደ ግዛቱ ግማሽ ፍፃሜ በመድረስ ታሪካዊ ምዕራፍ አስመዝግበዋል።
የኳርተርባክ ሰርጂዮ ሶሳ ከብራውንስቪል የቀድሞ ወታደሮች መታሰቢያ እግር ኳስ ቡድን ጁኒየር ደስታውን ገልጿል፣ “ይህን ካደረግን ያ ህልም እውን ይሆናል” ብሏል። የዚህ ስኬት አስፈላጊነት በቡድኑ ላይ አይጠፋም, ምክንያቱም እነሱ የሚሰሩትን ታሪክ ስለሚያውቁ. የኳርተርባክ አውሎ ነፋስ ሞንቶያ ንግግር ማጣቱን ገለጸ፣ “ብዙ ማለት ነው…
አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢያጋጥሟቸውም እና ወደ ግማሽ ሰአት በችግር ቢገቡም፣ ቻርጀሮቹ ተስፋ ለመቁረጥ ፈቃደኛ አልሆኑም። ሲኒየር ጠባብ ተጫዋች ኒክ ቶቫር ሰዎች ጨዋታው መጠናቀቁን አምነው ስታዲየሙን ቀድመው ለቀው መውጣታቸውን አምነዋል። ሆኖም የቡድኑ የማይናወጥ እምነት እና ቁርጠኝነት ወደፊት እንዲገፉ አድርጓል።
ከሰፊ እይታ አንጻር የብራውንስቪል የቀድሞ ወታደሮች መታሰቢያ መላውን የደቡብ ቴክሳስ ክልል ይወክላል እና ከሸለቆው የቆመ የመጨረሻው ቡድን ነው። ዋና የእግር ኳስ አሰልጣኝ ጄሲ ራሚሬዝ የግዛት ሻምፒዮና ልደት አደጋ ላይ መሆኑን በመገንዘብ የመጪውን ጨዋታ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። ራሚሬዝ የማህበረሰቡን ድጋፍ እና እውቅና አድንቋል ነገርግን ቡድኑን ትኩረት ማድረግ እንዳለበት አሳስቧል።
ቡድኑ ለቀጣዩ ጨዋታ ሲዘጋጅ ትልቁ ፈተና ለተጫዋቾች ወላጆች ትኬት መስጠት ላይ ነው። ሁለቱም ጎብኚዎች እና የቤት ውስጥ ጎኖች ሙሉ በሙሉ ተሽጠዋል, ይህም ከፍተኛ የቲኬቶች ፍላጎት ያስከትላል. ነገር ግን በቡድኑ ዙሪያ ያለው ጉጉት እና ስኬታቸው የማይካድ ሲሆን ደጋፊዎችም እነርሱን ለመደገፍ ጓጉተዋል።
የ Brownsville Veterans Memorial Chargers ከስሚዝሰን ቫሊ ጋር በግዛቱ የግማሽ ፍፃሜ ውድድር ታኅሣሥ 8 ቀን በቡካኔር ስታዲየም ኮርፐስ ክሪስቲ ይጋጠማል። የሸለቆው እግር ኳስ ቡድን ያልተለመደ ጉዞውን ሲቀጥል ማህበረሰቡ ከኋላቸው ቆሞ ታሪካዊ ስኬቶቻቸውን እያከበረ እና የግዛት ሻምፒዮና የመጨረሻ ግብ ላይ እንዲደርስ እያበረታታቸው ነው።