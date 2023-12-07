ባለስልጣናት በዱራም ካውንቲ ውስጥ ብዙ እስራት ፈፅመዋል እና የተሰረቁ መኪኖችን አስመልሰዋል።

በዱራም ካውንቲ የህግ አስከባሪ አካላት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በንብረት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መበራከታቸውን ተመልክቷል፣ ይህም በርካታ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እና ቢያንስ አምስት የተሰረቁ መኪኖች እንዲመለሱ አድርጓል። የዱርሃም ካውንቲ ሸሪፍ ክላረንስ ኤፍ.ቢርክሄድ የንብረት ወንጀሎች መጨመሩን አምነው ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል የተገኘው ስኬት ስልታዊ የሀብት ማሰማራት ነው ብለዋል።
አብዛኛዎቹ ተጠርጣሪዎች ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ልጆች ተብለው ሲገለጽ የሸሪፍ ጽህፈት ቤት በዱራሜ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ባሉ አውራጃዎችም ለተለያዩ የታጠቁ ተሸከርካሪዎች ወንጀሎች ተጠያቂ መሆናቸውን ያምናል። ይህ የወጣት ግለሰቦች በወንጀል ተግባር ውስጥ የመሰማራታቸው አዝማሚያ ሸሪፍ ብርክሄድን የሚመለከት ነው፣ ምክንያቱም ወጣቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ በለጋ እድሜያቸው በወንጀል እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ አጉልቶ ያሳያል።
የሸሪፍ ጽ/ቤት እነዚህን ወጣት ወንጀለኞች ተጠያቂ ከማድረግ ባለፈ ደካማ ውሳኔ የወሰዱትን ለመርዳት ቁርጠኛ ነው። ነገር ግን፣ በመተሳሰብ እና ህጉን በማክበር መካከል ሚዛን መጠበቅ አስፈላጊ ነው።
በዱራም የሚገኙ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች በአጠቃላይ በካውንቲው እና በግለሰብ ሰፈሮች ውስጥ ወንጀልን እና ደህንነትን በንቃት ይከታተላሉ። ነቅተው በመጠበቅ እና በትብብር በመስራት ተጨማሪ አደጋዎችን ለመከላከል እና የህብረተሰቡን ደኅንነት ለመጠበቅ ዓላማ አላቸው።
በተለየ ሁኔታ በዱራሜ ውስጥ በደርዘን ከሚቆጠሩ የሞተር ተሽከርካሪ ስርቆት እና ሰባሪዎች ጋር በተያያዘ አንድ ታዳጊ በቁጥጥር ስር ውሏል። ፖሊስ በተለይ በሂስፓኒኮች ላይ ያነጣጠረ ተከታታይ የታጠቁ ዘረፋዎችን አስመልክቶ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ፈጣን እርምጃ እና በተለያዩ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች መካከል ያለው ትብብር እነዚህን ወንጀሎች ለመፍታት እና ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ እድገት አስገኝቷል።
በዱራም ካውንቲ ያሉ ባለስልጣናት በንብረት ላይ የሚደርሰውን ወንጀሎች ለመቅረፍ እና በህገ ወጥ ተግባር ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች ድርጊታቸው የሚያስከትለውን መዘዝ ለመቅረፍ ቆርጠዋል። ንቁ ስልቶችን፣ የማህበረሰብ ተሳትፎን እና ተገቢውን ጣልቃገብነት በማጣመር ለሁሉም ነዋሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር ይጥራሉ።