በአኒሜሽን እና በጨዋታ ውስጥ የሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ እድገት

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) አኒሜሽን እና የኮምፒውተር ጨዋታዎችን ጨምሮ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት አድርጓል። በዚህ መስክ ውስጥ የ AI ተፅእኖ እና የወደፊት አንድምታዎች በመጪው የ BFX ፌስቲቫል በ Bournemouth, UK ይዳሰሳሉ. ፌስቲቫሉ በዋነኛነት የቦርንማውዝ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር አኒሜሽን ብሄራዊ ማእከል የእይታ ተፅእኖ ስራዎችን ቢያሳይም ለኢንዱስትሪ ባለሙያዎች እና ምሁራን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት መድረክ ሆኖ ያገለግላል።
የBFX ፌስቲቫል፣ አሁን በአስረኛ ዓመቱ፣ በዩናይትድ ኪንግደም ካሉት ትላልቅ የአኒሜሽን፣ የጨዋታዎች እና የእይታ ውጤቶች አድናቂዎች ስብሰባዎች አንዱ ሆኗል። ይህ የስድስት ቀን ክስተት ወጣት ፈጠራዎችን ለማነሳሳት እና በባለሙያዎች መካከል የእውቀት መጋራትን ለማጎልበት ማስተር ክፍሎችን፣ ወርክሾፖችን እና ማጣሪያዎችን ያሳያል። በዚህ አመት ከዋና ዋና የውይይት ርእሶች አንዱ AI በአኒሜሽን እና በጨዋታ መጠቀም ነው።
AI ቀድሞውንም በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ የራሱን አሻራ አሳርፏል፣ የቪዲዮ ጨዋታዎች የተለያዩ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዓይነቶችን በማካተት ለብዙ አሥርተ ዓመታት። ሆኖም፣ በ AI ቴክኖሎጂ ውስጥ ያሉ የቅርብ ጊዜ እድገቶች አስደሳች እና አሳሳቢ ናቸው። አንዳንዶች AI የፈጠራ ችሎታን እንደሚያሳድግ እና የጨዋታውን ልምድ እንደሚያሻሽል ቢያምኑም, ሌሎች ደግሞ ስለ ስቱዲዮዎች የስራ መፈናቀል እና የህግ አንድምታ ይጨነቃሉ.
በፌስቲቫሉ ወቅት፣ ኩባንያዎች አይአይአይን በአስማጭ ቴክኖሎጂዎች፣ በምናባዊ ፕሮዳክሽን እና በዲጂታል ፊልም ስራ እንዴት እንደሚጠቀሙበት በፌስቲቫሉ ላይ ያብራራሉ። በቀጥታ ጥቅሶች ላይ ከመተማመን ይልቅ እነዚህ ባለሙያዎች ስለ AI እና ስለ አኒሜሽን እና የጨዋታ ኢንዱስትሪዎች መገናኛ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ ማለት ይቻላል። በተጨማሪም፣ እንደ ጆ ዳርኮ፣ አኒሜሽን መሪ እና ከፍተኛ አኒሜተር በ Sony Imageworks ያሉ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች እና ታዋቂው አኒሜተር ጆ ኢቶን፣ በ AI በሚመራው ኢንዱስትሪ ውስጥ በፈጠራ ለመስራት ያላቸውን ልምድ እና አመለካከታቸውን ያካፍላሉ።
የBFX ፌስቲቫል ዓላማው በትምህርት እና በኢንዱስትሪ መካከል ያለውን ልዩነት ለማስተማር፣ ለማነሳሳት እና ለማስተካከል ነው። ከውይይቶቹ እና ከአውደ ጥናቱ ጎን ለጎን ወጣቶች፣ ቤተሰቦች እና አድናቂዎች የአኒሜሽን፣ የእይታ ውጤቶች እና የጨዋታ አመራረት አለምን እንዲያስሱ እድሎች ይኖራሉ። የምትመኝ ፈጣሪም ሆንክ በመስኩ ላይ በቀላሉ የምትመኘው፣ የBFX ፌስቲቫል ስለ AI ተለዋዋጭ የመሬት ገጽታ እና በአኒሜሽን እና በጨዋታ ላይ ስላለው ተጽእኖ ማራኪ እይታን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ BFX ፌስቲቫል ምንድን ነው?
መ: የ BFX ፌስቲቫል በቦርንማውዝ ዩኒቨርሲቲ የብሔራዊ የኮምፒዩተር አኒሜሽን ማእከልን ሥራ የሚያሳይ ዓመታዊ ዝግጅት ነው። አኒሜሽን፣ ጨዋታዎችን እና የእይታ ውጤቶችን ለመወያየት እና ለማክበር የኢንዱስትሪ ባለሙያዎችን፣ ምሁራንን እና አድናቂዎችን ያሰባስባል።
ጥያቄ፡- ዘንድሮ የበዓሉ ዋነኛ ትኩረት ምን ይሆን?
መልስ፡- በዚህ አመት ከፌስቲቫሉ ዋና ዋና ትኩረቶች አንዱ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በአኒሜሽን እና በጨዋታ አጠቃቀም ላይ ማሰስ ነው።
ጥ: ለምን AI በአኒሜሽን እና በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጠቃሚ ርዕስ የሆነው?
መ፡ AI ፈጠራን በማሳደግ፣የጨዋታ መካኒኮችን በማሻሻል እና የበለጠ መሳጭ ልምዶችን በመፍጠር የአኒሜሽን እና የጨዋታ ኢንዱስትሪን የመቀየር አቅም አለው። ሆኖም፣ ስለ ሥራ መፈናቀል እና ሊኖሩ ስለሚችሉ የሕግ ጉዳዮች ስጋቶች አሉ።
ጥያቄ፡- በበዓሉ ላይ ከታዋቂዎቹ ተናጋሪዎች መካከል እነማን ናቸው?
መ: ታዋቂ ተናጋሪዎች ጆ ዳርኮ፣ አኒሜሽን መሪ እና ከፍተኛ አኒሜተር በ Sony Imageworks እና ጆ ኢቶን፣ ታዋቂ አኒሜሽን ያካትታሉ። በ AI በሚመራው ኢንዱስትሪ ውስጥ በፈጠራ ለመስራት ልምዶቻቸውን እና ግንዛቤያቸውን ያካፍላሉ።
ጥ፡ ፌስቲቫሉ የባለሙያዎች ወይስ የሊቃውንት ብቻ ነው?
መ: አይ፣ የቢኤፍኤክስ ፌስቲቫል ለወጣት ፈጠራዎች፣ ቤተሰቦች እና ለአኒሜሽን፣ ለእይታ ውጤቶች እና ለጨዋታ ምርት ፍላጎት ያለው ሰው ጨምሮ ለተለያዩ ተሳታፊዎች የተነደፈ ነው።