Gearbox፣ Borderlands Series በስተጀርባ ያለው ኩባንያ፣ ለሽያጭ ቀርቧል ተብሏል።

እንደ ሪፖርቶች ከሆነ የቦርደርላንድ ተከታታይን በማዘጋጀት የሚታወቀው Gearbox የተሰኘው የአሜሪካ ጌም ኩባንያ በአሁኑ ጊዜ ለሽያጭ ቀርቧል። የ Gearbox እናት ኩባንያ, Embracer, የተለያዩ አማራጮችን እያጤነ ነው, ከነዚህም አንዱ የስቱዲዮ ሽያጭ ነው. በርካታ የሶስተኛ ወገኖች ኩባንያውን ለመግዛት ፍላጎት አሳይተዋል. ሆኖም፣ Embracerም ሆነ Gearbox በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ አስተያየት አልሰጡም።
ይህ ዜና በአሁኑ ጊዜ ትልቅ የመልሶ ማዋቀር ሂደት እያካሄደ በመሆኑ ለEmbracer ፈታኝ ጊዜ ላይ ይመጣል። የዚህ ዳግም ማዋቀር አካል የሆነው ፍቃዱ ለታዋቂው የቅዱሳን ረድፍ ተከታታዮች ኃላፊነት ያለው ስቱዲዮ ቀድሞውኑ ተዘግቷል። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ከሚገኘው ሳቭቪ ጨዋታዎች ግሩፕ ኩባንያ ጋር የተደረገው የ2 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ከከሸፈ በኋላ ኢምብርሰር ስቱዲዮዎችን ለመዝጋት እና ጨዋታዎችን ለመሰረዝ ማቀዱን አስታውቋል።
የወላጅ ኩባንያ የሆነው Embracer Group በቅርብ ዓመታት ውስጥ በርካታ ታዋቂ ስቱዲዮዎችን በማግኘቱ ላይ ሲሆን ክሪስታል ዳይናሚክስ፣ የ Tomb Raider ገንቢ። የ Gearbox ግዢ በየካቲት 2021 ተጠናቅቋል፣ ኩባንያውን እስከ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ በመስጠት። Gearbox የBorderlands የትንንሽ ቲና አስደናቂ እና አዲስ ተረቶች ከቦርደርላንድ በቅርቡ ለቋል። በዚህ አመት የተሳካውን ዘራፊ ተኳሽ Remnant 2 አሳትመዋል። በተጨማሪም፣ በ3 አንዳንድ ጊዜ በብላክበርድ ኢንተርአክቲቭ የተሰራ ሳይንሳዊ ሳይንሳዊ የእውነተኛ ጊዜ ስትራቴጂ ጨዋታን Homeworld 2024 ን ለማተም ተዘጋጅተዋል።
በኤሊ ሮት ዳይሬክት የተደረገው Borderlands ፊልም በ2024 ክረምት ቲያትሮችን ለመምታት የታቀደ በመሆኑ ኩባንያው ከጨዋታው አለም ባሻገር ያለውን መገኘት እያሰፋው ይገኛል።ይህ የሚያሳየው በኩባንያው የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ አሁን ያሉ ጥርጣሬዎች ቢኖሩትም Gearbox በፍራንቻይዝነት እና በቁርጠኝነት እንደሚቀጥል ያሳያል። በአዳዲስ ፕሮጀክቶች ላይ በንቃት እየሰራ ነው.
ምንጮች:
- ሮይተርስ
- አይ.ጂ.ኤን.