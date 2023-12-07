በጊጋባሽ፣ Ultimate Arena Brawler ውስጥ ወደ ኃይል ተነሳ

በአስደናቂው ባለብዙ-ተጫዋች የአረና የውጊያ ጨዋታ ጊጋባሽ ውስጥ የግዛት ዘመንዎን ከቲታኖች መካከል ይልቀቁ። ይህ ጨዋታ በካይጁ ፊልሞች ተመስጦ ልዩ ጥቃቶች እና ሙሉ በሙሉ ሊበላሹ የማይችሉ ጀግኖች አሉት። ቅጂዎን አሁን ይጠይቁ እና አስደናቂ ጦርነቶችን ይቀላቀሉ።
GigaBash እንደ Power Stone፣ Super Smash Bros. Ultimate እና War of the Monsters ያሉ ማዕረጎችን ምስቅልቅል እና ፈጠራን ከጥንታዊ የካይጁ ፊልሞች አእምሮአዊ ገጽታ ጋር ያጣምራል። ያልተለቀቀ ቲታን ወይም የሜቻ ቲታን አዳኝ ጫማ ውስጥ ይግቡ። ከሰማይ የሚመጣውን መብረቅ ጥራ፣ የራዲዮ ማማዎችን እንደ ክለብ ያዙ፣ ወይም መላውን ሰፈር (ጠላቶችህን ጨምሮ) ወደ ትልቅ የበረዶ ኳስ ቀይር። በቂ ጉዳት ካደረሱ፣ የሚያስፈራውን የክፍል S የመጨረሻ ቅፅዎን እንኳን መልቀቅ ይችላሉ።
ጨዋታው ከጓደኞችዎ ወይም በዓለም ዙሪያ ካሉ ሌሎች ተጫዋቾች ጋር መዋጋት የሚችሉበት ኃይለኛ ባለብዙ ተጫዋች እርምጃን ይሰጣል። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ልዩ ፈተናዎች እና ስልቶች አሏቸው ወደ ንቁ እና በሚታዩ አስደናቂ መድረኮች ውስጥ ይግቡ። የጦር ሜዳውን ለመቆጣጠር የላቀ የውጊያ ችሎታህን እና ልዩ ችሎታህን ተጠቀም።
GigaBash ከህይወት በላይ የሆኑ ገፀ-ባህሪያትን ያቀፈ የተለያየ ስም ዝርዝር አለው፣ እያንዳንዳቸው የራሳቸው አጨዋወት እና የኋላ ታሪክ አላቸው። ወደ አስፈሪ ሃይል ሲቀይሩ ጥንካሬያቸውን እና ድክመቶቻቸውን ይወቁ። አካባቢን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት በመቻሉ እያንዳንዱ ውጊያ በአስደናቂ ጊዜዎች የተሞላ መሳጭ ትዕይንት ይሆናል።
እራስዎን በጊጋባሽ አለም ውስጥ አስገቡ እና ወደ ስልጣን ውጡ። በአስደናቂ ፍጥጫ ይወዳደሩ እና የቲታን ግዛት የመጨረሻው ሻምፒዮን ይሁኑ። ፈተናውን ለመቀበል እና የበላይነታቸውን ለመመስረት ዝግጁ ነዎት?
አሁን በEpic Games ማከማቻ ውስጥ የሚገኘውን GigaBash ውስጥ ያለውን ውጊያ ይቀላቀሉ። እጣ ፈንታዎን ይቀበሉ እና እውነተኛ ቲታን መሆን ምን ማለት እንደሆነ ለአለም ያሳዩ!