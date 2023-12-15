ቦይስ አዲስ የሙቀት መዝገብ አዘጋጅቷል፣ መለስተኛ የአየር ሁኔታን ይቀበላል

ቦይስ፣ አይዳሆ ዛሬ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ የሙቀት መጠን አጋጥሟታል፣ ሜርኩሪ በ61 ዲግሪዎች ከፍ ብሏል። ይህም ከ59 ጀምሮ ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ የነበረውን የ1918 ዲግሪ ሪከርድ ሰበረ። መልካሙ የአየር ሁኔታም እንደሚቀጥል ይጠበቃል።
ነዋሪዎች እና ጎብኝዎች በመለስተኛ የአየር ሙቀት እየተደሰቱ ቢሆንም፣ ይህ በቦይስ ውስጥ ከተለመደው የክረምት ሁኔታ በጣም ትልቅ ልዩነት መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ከተማዋ በተለምዶ በዚህ አመት በጣም ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ታስተናግዳለች፣ እና የአካባቢው ነዋሪዎች ወቅቱን ባልጠበቀ ሞቃታማ የአየር ጠባይ እየተጠቀሙ ነው።
የብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ቦይስ እንዲሁ ለሚቀጥሉት ቀናት ትንበያ አውጥቷል ፣ እሮብ ከሰአት በኋላ የዝናብ ዝናብ እንደሚዘንብ ይጠበቃል ። እነዚህ መታጠቢያዎች በሳምንቱ ውስጥ እንደሚቆዩ እና እስከ ቅዳሜና እሁድ ድረስ ይራዘማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዝናብ ቢዘንብም፣ የሙቀት መጠኑ እስከ ሐሙስ ድረስ መለስተኛ እና ከአማካይ በላይ እንደሚሆን ተተነበየ።
ነገር ግን፣ እየተቃረበ ያለው አውሎ ነፋስ ቀዝቀዝ ያለ አየርን ያስተዋውቃል፣ ይህም የሙቀት መጠኑ በሳምንቱ መጨረሻ በእጅጉ ይቀንሳል። ቅዳሜ የሚጠበቀው ከፍተኛ ደረጃ 35 ዲግሪ ብቻ እንደሚደርስ ተተነበየ ይህም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተመዘገበው የሙቀት መጠን በእጅጉ ያነሰ ነው።
Boiseans ለሚመጣው ሳምንት ሲዘጋጅ፣ በቅርብ የአየር ሁኔታ ትንበያዎች እንደተዘመኑ መቆየት ተገቢ ነው። የብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት እንቅስቃሴዎችን ለማቀድ እና ለማንኛውም የአየር ሁኔታ ለውጦች ለመዘጋጀት የሚረዳ በይነተገናኝ ራዳር ይሰጣል።
ምንም እንኳን ይህ ያልተለመደ የአየር ሁኔታ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜያዊ ደስታን ሊያመጣ ቢችልም, በቦይዝ ውስጥ ከተለመዱት በጣም የተለመዱ የክረምት ሁኔታዎች ያፈነገጠ መሆኑን ማስታወስ አስፈላጊ ነው. በሚቆይበት ጊዜ መለስተኛ የአየር ሁኔታን መቀበል፣ ነዋሪዎች እና ጎብኝዎች ቀዝቃዛው የሙቀት መጠኑ ከመመለሱ በፊት ያልተጠበቀ የሙቀት ጊዜን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።