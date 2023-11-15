በጠፈር ምርምር ላይ አዲስ አመለካከት፡ ለወደፊት ወጣት አእምሮዎችን ማቀጣጠል

በቢስካይን ቡሌቫርድ በሚገኘው የI-Prep አካዳሚ በተከበረው አዳራሽ መካከል፣ የማይታወቅ የደስታ ስሜት አየሩን ሞላው። ተማሪዎች፣ ስለ ምህንድስና እና የውጪው ጠፈር ድንቆች ለማወቅ ጓጉተው ለለውጥ ክስተት ተሰበሰቡ። ብሉ አመጣጥ፣ አቅኚ የጠፈር ቴክኖሎጂ ኩባንያ እና ለትርፍ ያልተቋቋመ ክንዱ፣ ክለብ ለወደፊት፣ ከማያሚ-ዴድ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ጋር በመተባበር ማራኪ የሆነ “የጠፈር ቀን” ለማዘጋጀት፣ የወጣቶችን አእምሮዎች በማቀጣጠል እና ሰፊውን እምቅ አቅም እንዲመረምሩ አነሳስቷቸዋል። የ STEAM ሙያዎች.
ሳይንስ አሁን ካለው የበለጠ ወሳኝ ሆኖ አያውቅም። በማያሚ-ዴድ ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የሳይንስ ዲፓርትመንት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አይሊን ቪጋ በ STEAM ፕሮግራም ውስጥ ተሳትፎን ማሳደግ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። በፈጣን ፈጠራ እና ተግዳሮቶች በተገለፀ አለም ውስጥ ተማሪዎችን በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በምህንድስና፣ በኪነጥበብ እና በሂሳብ ጠንካራ መሰረት እንዲኖራቸው ማስታጠቅ ለወደፊት ስኬታቸው ዋነኛው ነው።
በዝግጅቱ ወቅት ተማሪዎች ስለ ህዋ አነቃቂ ጥያቄዎች ቀርበዋል። አቅራቢዎችን ያስገረመው የሁለተኛ እና የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ሳይቀሩ የምህዋር መካኒኮችን አስደናቂ ግንዛቤ አሳይተዋል። እውቀታቸው በሚቀጥለው ትውልድ ውስጥ ያለውን ትልቅ አቅም አሳይቷል።
ተማሪዎቹን መቀላቀል ታዋቂ እንግዳ፣ ጡረታ የወጣ የአሜሪካ የባህር ኃይል ካፒቴን እና የቀድሞ የናሳ ጠፈርተኛ ዊንስተን ስኮት ነበር። በማያሚ ያደገው፣ ስኮት ከናቫል አቪዬተር ወደ ናሳ ወደ ሚሲዮን ስፔሻሊስት ያደረገው ጉዞ የአንድን ሰው ፍላጎት የማሳደድ ኃይል አሳይቷል። እነዚህን በከዋክብት ዓይን ያዩ ተማሪዎችን ለማነሳሳት ፈልጎ የልምዶቹን ታሪኮች አካፍሏል እና በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በምህንድስና፣ በኪነጥበብ እና በሂሳብ ስራዎችን እንዲያስቡ አበረታቷቸዋል።
ስኮት ፕላኔታችንን ለመጠበቅ እና ለወደፊት ትውልዶች የተሻለ የህይወት ጥራትን ለማረጋገጥ ሳይንሳዊ ስራዎች የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና አፅንዖት ሰጥቷል። “ምድራችንን ለመንከባከብ ከፈለግን የምንፈልገውን የኑሮ ደረጃ ሊሰጡን እና ህይወትን ለመጠበቅ እና ፕላኔታችንን ለመጠበቅ በቴክኒክ የሰለጠኑ ሰዎች ያስፈልጉናል” ሲል ተናግሯል። ይህ ስሜት ዓለማችንን ለመጠበቅ እንደ STEM መስኮችን ለወጣት አእምሮዎች አስቸኳይ ፍላጎት ያስተጋባል።
ቴክኖሎጂ ህብረተሰቡን ወደ ፊት ሲያራምድ አንድ እውነት ግልጽ ይሆናል፡ ዘላቂ ተጽእኖ የሚተው የግለሰብ ስኬቶች ሳይሆን የሌሎችን ህይወት የመንካት ችሎታ ነው። ዊንስተን ስኮት ይህንን ተገንዝቦ እውነተኛው ሽልማት ወጣቶችን በማነሳሳት እና በመሳተፍ ላይ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ስኮት ለሲቢኤስ ኒውስ ማያሚ ሲናገር፣ “የማይረሱት ነገር፣ እነዚህ ወጣቶች እያንዳንዳቸው ህይወታቸውን የነኩ ናቸው። ይህ ነው ዘላቂ የሚሆነው። የዛሬዎቹን ተማሪዎች ምናብ በማቀጣጠል ለወደፊት ብሩህ ተስፋ መሰረት እየጣልን ነው።
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በየጥ:
1. STEAM ምንድን ነው?
STEAM ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና፣ አርትስ እና ሂሳብ ማለት ነው። ሁለገብ አስተሳሰብን እና የገሃዱ ዓለም ችግር ፈቺ ክህሎቶችን ለማዳበር እነዚህን ዘርፎች የሚያዋህድ ትምህርታዊ አካሄድ ነው።
2. የጠፈር ምርምር ለምን አስፈላጊ ነው?
የጠፈር ምርምር ስለ አጽናፈ ሰማይ እና ስለሚያመጣው የቴክኖሎጂ እድገቶች ያለን ግንዛቤ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የሰውን የእውቀት ወሰን ይገፋል፣ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ይረዳል፣ እና በምድር ላይ ያለውን ህይወት ሊጠቅሙ የሚችሉ በዋጋ የማይተመን ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አለው።
3. ወጣቶች በህዋ ምርምር ላይ እንዴት መሳተፍ ይችላሉ?
በጠፈር ፍለጋ ላይ ፍላጎት ያላቸው ወጣት ግለሰቦች የSTEM መስኮችን መከታተል፣ በሳይንስ ትርኢቶች እና ውድድሮች ላይ መሳተፍ፣ ከቦታ ጋር የተያያዙ ክለቦችን ወይም ድርጅቶችን መቀላቀል እና ከህዋ ኤጀንሲዎች ወይም ኩባንያዎች ጋር የስራ ልምምድ ወይም የማማከር እድሎችን መፈለግ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በወቅታዊ የጠፈር ተልእኮዎች እና ግኝቶች ላይ መዘመን የአንድን ሰው እውቀት እና ለርዕሰ-ጉዳዩ ያለውን ፍቅር ያሳድጋል።