የብሉንግተን ከተማ የቅድስት ሥላሴ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ሊዘጋ እንደሚችል አወቀ

የብሉንግተን ከተማ የቅድስት ሥላሴ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እንዲዘጋ የቀረበውን ሃሳብ በቅርበት እየተከታተለው ሲሆን፣ የፔዮሪያ ካቶሊካዊ ሀገረ ስብከት ታሪካዊውን ታሪካዊ ሕንፃ ለመዝጋት እና ደብሩን ከሌላው ጋር ለማዋሃድ ዕቅድ በማውጣቱ በቅርቡ ይከታተላል። የከተማው ሥራ አስኪያጅ ቲም ግሌሰን የቅድስት ሥላሴ መፍረስ በመሃል ከተማ አጠቃላይ ባህሪ ላይ ሊኖረው የሚችለውን አንድምታ አምነዋል፣ የሕንፃውን ታሪካዊ እሴት በመገንዘብ እና ውድመትን የመቋቋም አቅምን ይተነብያል። ይሁን እንጂ ከተማዋ ለቦታው አማራጭ አማራጮችን ማሰስ እንደምትችልም ያላቸውን ተስፋ ይገልጻል።
የከተማዋ ኢኮኖሚ እና ማህበረሰብ ልማት መምሪያ ስለ ቤተ ክርስቲያኒቱ የወደፊት እጣ ፈንታ የቅድሚያ ውይይቶችን በማድረግ ላይ ሲሆን ይህም የሚቻልበትን ሁኔታ ለመረዳት እና ከተቻለ መፈራረስን ለማስወገድ ይፈልጋል። ምንም እንኳን የተረጋገጠ ነገር ባይኖርም ለቦታው ሊኖሩ ስለሚችሉ የልማት እድሎች የሚጠይቁ ፍላጎት ያላቸው አካላት እንደነበሩ ግሌሰን ገልጿል።
የቅድስት ሥላሴ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መዘጋቷ እና ከሌላ ደብር ጋር ልትዋሃድ የምትችለው በዝቅተኛ ተሰብሳቢዎች ምክንያት ሊሆን ቢችልም፣ ውሳኔው ግን ያለ ውዝግብ አይደለም። የፓሪሽ አባላት በታቀደው እቅድ ላይ ወደኋላ እየገፉ ነው, እና የመጨረሻው ውሳኔ በሚቀጥለው ዓመት ይወሰናል.
የቅድስት ሥላሴን መዘጋት ከመቻል በተጨማሪ፣ የከተማው የከተማው የጎዳና ላይ ገጽታ ረቂቅ ዕቅድ ሕዝባዊ አስተያየቶችን ለማሰባሰብ በሚደረገው ጥረት ላይ ግሌሰን ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥቷል። ከ 7,000 በላይ ሰዎች ልዩ ድህረ ገጹን በመጎብኘት እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች በፕሮፖዛሉ ላይ አስተያየት ሲሰጡ በተሳትፎ ደረጃ ተደስተዋል። ከተማዋ በ2024 መጀመሪያ ላይ ሌላ የህዝብ የግብአት ፎረም ለማካሄድ እቅድ የያዘ ሲሆን፥ 30 ሚሊየን ዶላር ይፈጃል ተብሎ የተገመተው የተጠናቀቀው እቅድ በክረምት መጨረሻ ወይም በፀደይ መጀመሪያ ላይ ለምክር ቤቱ ይቀርባል።
በሌላ ዜና፣ የከተማዋ የብድር ደረጃ በቅርቡ ከAA+ ወደ AA1 ከፍ ብሏል። ግሌሰን ይህን ማሻሻያ እንደ ትልቅ ስኬት ይቆጥረዋል እና ምክር ቤቱ የማህበረሰቡን የመሠረተ ልማት ፍላጎቶች ለመፍታት ያለውን ቁርጠኝነት ያገናዘበ ነው። ከከፍተኛ የብድር ደረጃ ጋር የሚመጡትን የፋይናንሺያል ጥቅሞች በማሳየት ለ400 ሚሊዮን ዶላር የውሃ ስርዓት-ሰፊ ማሻሻያ የዋጋ መዋቅሩን በቅርቡ ማፅደቁን ጠቅሷል።
ወደፊት በመመልከት፣ ግሌሰን ለከተማው የAAA ደረጃን ይፈልጋል፣ ይህም የገንዘብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ቀጣይ ትስስር ያላቸው ፕሮጀክቶችን በማመን ነው። ተግዳሮቶች ቢኖሩም ከተማዋ ፍላጎቶቿን ለመቅረፍ እና የተሻሻለ የብድር ደረጃን ለወደፊት ፕሮጀክቶች እና ኢንቨስትመንቶች ለማዋል ጥሩ አቋም እንዳላት ያምናል.