በፊላደልፊያ ብዙ የጦር መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ እጾች እና አጠራጣሪ መሳሪያዎች ጋር በተያያዘ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ

ማጠቃለያ፡ በፊላደልፊያ የሚገኙ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች እሁድ ከሰአት በኋላ በኮትማን አቨኑ ውስጥ ካለው የመኖሪያ ቤት የተኩስ ድምጽ ሪፖርት ለቀረበላቸው ጥሪ ምላሽ ሰጥተዋል። እዚያ እንደደረሰ ፖሊስ የተፈረደበትን አንቶን ሬዚኒኮቭን ከሽጉጥ ፣ አደንዛዥ እፅ ፣ የመድኃኒት ዕቃዎች እና በፈሳሽ ኬሚካል የተሞሉ ጋኖች ጋር አገኘው። ተከታይ የተደረጉ ምርመራዎች የጦር መሳሪያዎች ተገኝተዋል፣የ AR-style ሽጉጥ የተደመሰሰ ተከታታይ ቁጥር ያለው፣ 357 revolver፣ ታውረስ 9ሚሜ እና ጥይት መከላከያ። መኖሪያ ቤቱ እንደ ማሪዋና፣ ክሪስታል ሜት፣ ክራክ ኮኬይን፣ እንጉዳይ፣ ሄሮይን እና Xanax ክኒኖች ያሉ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን መድሃኒቶች ይይዝ ነበር። በተጨማሪም የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት ሀሰተኛ ገንዘብ የሚሰራ ማሽን፣ ባለቀለም ጠርሙሶች እና ሀሰተኛ የገንዘብ መጠን አግኝተዋል። ስምንት ትናንሽ መሳሪያዎች የያዘው አጠራጣሪ መሳሪያ መገኘቱ የመኖሪያ ቤቱን ለቀው እንዲወጡ ምክንያት ሆኗል፤ በኋላ ላይ የቦምብ ቴክኒሻኖች ዲዛይኑ እና ግንባታው የተቀናጁ ፈንጂዎችን እንደሚመስሉ ጠቁመዋል ። በግቢው ውስጥ የሚገኙትን ፈሳሽ መያዣዎች ለመገምገም የሃዝማት ክፍሉ ተጠርቷል. ሁለት የተሰረቁ መኪኖች ከመኪና መንገድ ተገኝተዋል። አንቶን ሬዚኒኮቭ፣ አሁን ብዙ ክሶችን እየቀረበበት ነው፣ ይህም ለአደጋ መንስኤ እና ለአደጋ መጋለጥ፣ በህገ-ወጥ መንገድ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎችን መያዝ ወይም ማምረት፣ እና የተለያዩ የአደንዛዥ ዕፅ እና የሽጉጥ ክሶች፣ ምርመራው በሚቀጥልበት ጊዜ በእስር ላይ ይገኛሉ።
በፊላደልፊያ ፖሊስ አንድን ሰው በመኖሪያ ቤት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ህገወጥ እና አደገኛ ነገሮችን ያካተተ አንድ ሰው ያዘ። የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች በኮትማን አቬኑ ውስጥ ካለው ቤት የተኩስ ድምጽ ሲሰሙ ነው ግኝቱ የተከፈተው። በመኖሪያው ውስጥ፣ ባለሥልጣናቱ የ35 ዓመቱን አንቶን ሬዚኒኮቭን፣ በርካታ የጦር መሣሪያዎችን ይዞ የተገኘውን ወንጀለኛን አጋጥሟቸዋል፣ ይህም መለያ ቁጥሩ የተደበደበበት የ AR ዓይነት ጠመንጃ፣ ተዘዋዋሪ፣ 9ሚ.ሜ ሽጉጥ እና ጥይት መከላከያ ጃኬት ጨምሮ . ሬዚኒኮቭ በወንጀል ዳራ ምክንያት የጦር መሳሪያ ባለቤትነትም ሆነ መያዝ የተከለከለ ነው።
ከጦር መሳሪያዎች በተጨማሪ ፖሊሶች ከፍተኛ መጠን ያለው ህገ-ወጥ ቁሶችን አግኝተዋል። የተያዙት መድኃኒቶች ማሪዋና፣ ክሪስታል ሜት፣ ክራክ ኮኬይን፣ እንጉዳይ፣ ሄሮይን እና Xanax ክኒኖች ይገኙበታል። በፈሳሽ ኬሚካልና በመድኃኒት ዕቃዎች የተሞሉ ትላልቅ ማሰሮዎች መገኘታቸው በመኖሪያው ውስጥ ስለሚከናወኑ ተግባራት ጥርጣሬን ፈጥሯል።
በግቢው ፍተሻ ወቅት የህግ አስከባሪዎች ስምንት ትናንሽ አጠራጣሪ መሳሪያዎችን የያዘ መሳሪያ ላይ ተሰናክለዋል። በዲዛይን እና በግንባታ ላይ ከተፈፀሙ ፈንጂዎች ጋር ተመሳሳይነት ስላለው የቦምብ ቡድን ወደ ቦታው ተጠርቷል ። ለጥንቃቄ እርምጃ በአቅራቢያው ያሉ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል እና የፊላዴልፊያ የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የሃዝማት ክፍል በንብረቱ ላይ የተገኙትን ፈሳሽ ኮንቴይነሮች ለመገምገም ተጠርቷል ።
በተደረገው ጥናትም ሀሰተኛ ገንዘብ ማስገኛ መሳሪያዎች፣የቀለም ጠርሙሶች እና ሀሰተኛ ሊሆኑ የሚችሉ ገንዘቦች ተገኝተዋል። ሁለት የተሰረቁ ተሽከርካሪዎች፣ 2023 Yamaha ሞተርሳይክል እና አንድ መርሴዲስ ቤንዝ ከመኖሪያ ቤቱ ተወስደዋል።
አንቶን ሬዚኒኮቭ በቁጥጥር ስር ውለዋል እና አሁን ብዙ ክስ ቀርቦበታል፣ እነዚህም አደጋዎችን መፍጠር እና አደጋ ላይ መድረስ፣ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎችን በህገ-ወጥ መንገድ መያዝ ወይም ማምረት፣ እና የተለያዩ የአደንዛዥ ዕፅ እና የሽጉጥ ክሶችን ጨምሮ። የህግ አስከባሪ አካላት ተጨማሪ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ ሲቀጥሉ ምርመራው እንደቀጠለ ነው።
ምንጭ: https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393