BlizzCon 2023፡ ወደ ውስጥ-የሰው ጨዋታ ኤክስትራቫጋንዛ አስደሳች መመለስ

ከበርካታ አመታት የተሰረዙ ወይም በመስመር ላይ ብቻ የሚደረጉ ዝግጅቶች፣ Blizzard አመታዊ ስብሰባውን፣ BlizzConን፣ በአካል በአካል በሚታይ መልኩ መመለሱን በማወጅ በጣም ተደስቷል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 3 እና 4 ላይ በታዋቂው አናሄይም የስብሰባ ማእከል እንዲካሄድ የተቀናበረ BlizzCon 2023 ለጨዋታ አድናቂዎች የማይረሳ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
የጉባዔው ዋና ማዕከል በኖቬምበር 3 ቀን ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቀጥታ እንዲተላለፍ የታቀደው በጉጉት የሚጠበቀው የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። የማስታወቂያዎቹ ልዩ ዝርዝሮች ሳይገለጡ ቢቀሩም፣ ደጋፊዎቸ ዲያብሎ አራተኛ፣ Overwatch 2፣ Hearthstone እና World of Warcraftን ጨምሮ በብሊዛርድ ታዋቂ አርእስቶች ላይ ዝመናዎችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የጨዋታ ማህበረሰቡን የማወቅ ጉጉት የቀሰቀሰ አስደሳች አዲስ ፕሮጀክት ምናልባትም የመትረፍ ጨዋታ ሊገለጥ እንደሚችል ሹክሹክታዎች አሉ።
በተጨማሪም፣ በሚገርም ሁኔታ፣ BlizzCon 2023 በአስደናቂው አርቲስት ለ ሴራፊም አስደናቂ የK-pop ኮንሰርት ያቀርባል። ህያው ትርኢት ታዳሚዎችን በሚያምር ሙዚቃ እና ደማቅ የእይታ መነፅር ውስጥ እንደሚያጠልቅ ቃል ገብቷል፣ ይህም ቀደም ሲል አድሬናሊን በተሞላ ክስተት ላይ ተጨማሪ ደስታን ይጨምራል።
ምንም እንኳን ኮንቬንሽኑ እንደ YouTube እና Twitch ባሉ ታዋቂ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ በቀጥታ የሚተላለፍ ቢሆንም፣ ጉጉ አድናቂዎች ለእውነተኛ ጊዜ ዝመናዎች እና ልዩ ከትዕይንት በስተጀርባ ሽፋን እንዲከታተሉ ይበረታታሉ። የዜና እና የጨዋታ ማስታወቂያዎችን በጉጉት ስንጠብቅ፣ BlizzCon 2023 ከሚጠበቀው በላይ ለመሆን ዝግጁ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ BlizzCon 2023 የት እና መቼ ይካሄዳል?
መ፡ BlizzCon 2023 በኖቬምበር 3 እና 4 በአናሄም የስብሰባ ማእከል ይካሄዳል።
ጥያቄ፡- ከመክፈቻው ሥነ ሥርዓት ምን እንጠብቅ?
መ፡ የመክፈቻው ሥነ ሥርዓት፣ በኖቬምበር 3 ቀን 2 PM ET፣ በBlizzard ተወዳጅ ጨዋታዎች ላይ እንደ Diablo IV፣ Overwatch 2፣ Hearthstone እና World of Warcraft እንዲሁም አዲስ ጨዋታን የመግለጽ እድልን ይጨምራል።
ጥ፡ የዝግጅቱ የቀጥታ ስርጭት ይኖር ይሆን?
መ: አዎ፣ BlizzCon 2023 በYouTube እና Twitch ላይ በቀጥታ ይለቀቃል። ነገር ግን፣ ተሰብሳቢዎች የእውነተኛ ጊዜ ዝማኔዎችን እና ልዩ ይዘትን ከስብሰባው ሊጠብቁ ይችላሉ።